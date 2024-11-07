https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cristiano-ronaldonun-yeni-adresi-belli-oluyor-ezeli-rakibe-imzayi-atacak-1090118946.html
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor: 'Ezeli rakibe imzayı atacak'
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor: 'Ezeli rakibe imzayı atacak'
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki futbol serüveninde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T08:13+0300
2024-11-07T08:13+0300
2024-11-07T08:13+0300
cristiano ronaldo
spor
al-nasr
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Neymar'ın yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen Al Hilal, bu boşluğu Cristiano Ronaldo ile doldurmayı planlıyor. Suudi Arabistan'ın en güçlü futbol kulübü olarak bilinen ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, Ronaldo'yu kadrosuna katarak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.Al Hilal'den Neymar'ın sözleşmesine fesihAl Hilal, 1.5 yıl önce Brezilyalı süper yıldız Neymar'ı kadrosuna katarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak Neymar'ın yaşadığı ciddi sakatlıklar, takımda düzenli forma giymesine engel oldu. Suudi basınına göre, Al Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu bilinirken, yeni adresinin Al Hilal olması futbol camiasında büyük ilgi uyandırdı. Ronaldo'nun transferinin Suudi futbolunun uluslararası arenadaki konumunu daha da yukarı taşıması bekleniyor.Bu transfer, futbol dünyasında büyük bir rekabeti de beraberinde getirecek. Ronaldo'nun Al Hilal'e katılması, takımın hem yerel hem de uluslararası arenada gücünü artıracak. Taraftarlar, yıldız futbolcunun yeni takımındaki performansını ve Jorge Jesus ile olan iş birliğini merakla bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/devler-liginde-ilginc-an-futbolcu-topu-iline-alinca-hakem-penalti-caldi-1090117736.html
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cristiano ronaldo, al-nasr, neymar, transfer, futbol, suudi arabistan
cristiano ronaldo, al-nasr, neymar, transfer, futbol, suudi arabistan
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor: 'Ezeli rakibe imzayı atacak'
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki futbol serüveninde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız, ezeli rakip Al Hilal'e transfer olmak üzere. Bu gelişme, Suudi futbolunda yankı uyandıracak bir değişimin habercisi.
Neymar'ın yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen Al Hilal, bu boşluğu Cristiano Ronaldo ile doldurmayı planlıyor. Suudi Arabistan'ın en güçlü futbol kulübü olarak bilinen ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, Ronaldo'yu kadrosuna katarak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Al Hilal'den Neymar'ın sözleşmesine fesih
Al Hilal, 1.5 yıl önce Brezilyalı süper yıldız Neymar'ı kadrosuna katarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak Neymar'ın yaşadığı ciddi sakatlıklar, takımda düzenli forma giymesine engel oldu. Suudi basınına göre, Al Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.
Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu bilinirken, yeni adresinin Al Hilal olması futbol camiasında büyük ilgi uyandırdı. Ronaldo'nun transferinin Suudi futbolunun uluslararası arenadaki konumunu daha da yukarı taşıması bekleniyor.
Bu transfer, futbol dünyasında büyük bir rekabeti de beraberinde getirecek. Ronaldo'nun Al Hilal'e katılması, takımın hem yerel hem de uluslararası arenada gücünü artıracak. Taraftarlar, yıldız futbolcunun yeni takımındaki performansını ve Jorge Jesus ile olan iş birliğini merakla bekliyor.