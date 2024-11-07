https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cristiano-ronaldonun-yeni-adresi-belli-oluyor-ezeli-rakibe-imzayi-atacak-1090118946.html

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor: 'Ezeli rakibe imzayı atacak'

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oluyor: 'Ezeli rakibe imzayı atacak'

Sputnik Türkiye

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki futbol serüveninde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T08:13+0300

2024-11-07T08:13+0300

2024-11-07T08:13+0300

cristiano ronaldo

spor

al-nasr

neymar

transfer

futbol

suudi arabistan

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Neymar'ın yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen Al Hilal, bu boşluğu Cristiano Ronaldo ile doldurmayı planlıyor. Suudi Arabistan'ın en güçlü futbol kulübü olarak bilinen ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, Ronaldo'yu kadrosuna katarak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.Al Hilal'den Neymar'ın sözleşmesine fesihAl Hilal, 1.5 yıl önce Brezilyalı süper yıldız Neymar'ı kadrosuna katarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak Neymar'ın yaşadığı ciddi sakatlıklar, takımda düzenli forma giymesine engel oldu. Suudi basınına göre, Al Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu bilinirken, yeni adresinin Al Hilal olması futbol camiasında büyük ilgi uyandırdı. Ronaldo'nun transferinin Suudi futbolunun uluslararası arenadaki konumunu daha da yukarı taşıması bekleniyor.Bu transfer, futbol dünyasında büyük bir rekabeti de beraberinde getirecek. Ronaldo'nun Al Hilal'e katılması, takımın hem yerel hem de uluslararası arenada gücünü artıracak. Taraftarlar, yıldız futbolcunun yeni takımındaki performansını ve Jorge Jesus ile olan iş birliğini merakla bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/devler-liginde-ilginc-an-futbolcu-topu-iline-alinca-hakem-penalti-caldi-1090117736.html

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cristiano ronaldo, al-nasr, neymar, transfer, futbol, suudi arabistan