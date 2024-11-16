https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/cinde-bir-meslek-yuksekokulundaki-bicakli-saldiri-8-olu-17-kisi-yarali-1090486181.html
Çin'de bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 kişi yaralı
Çin'de bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 kişi yaralı
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Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T23:03+0300
2024-11-16T23:03+0300
2024-11-16T23:03+0300
dünya
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Çin medyasında yer alan haberde, Yixing bölge polis biriminde bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapıldığı aktarıldı.Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, zanlının söz konusu eylemi, 'sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması' gerekçesiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/100-bin-kisinin-ugruna-gece-50-km-bisiklet-surerek-akim-baslattigi-cin-mantisi-guan-tang-bao-1090259859.html
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çin, saldırı, meslek yüksekokulu, bıçaklı saldırı, ölü, yaralı
çin, saldırı, meslek yüksekokulu, bıçaklı saldırı, ölü, yaralı
Çin'de bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 kişi yaralı
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Çin medyasında yer alan haberde, Yixing bölge polis biriminde bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, zanlının söz konusu eylemi, 'sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması' gerekçesiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.