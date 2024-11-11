https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/100-bin-kisinin-ugruna-gece-50-km-bisiklet-surerek-akim-baslattigi-cin-mantisi-guan-tang-bao-1090259859.html
100 bin kişinin uğruna gece 50 km bisiklet sürerek akım başlattığı Çin mantısı: Guan Tang Bao
100 bin kişinin uğruna gece 50 km bisiklet sürerek akım başlattığı Çin mantısı: Guan Tang Bao
Sputnik Türkiye
Çin'in Henan bölgesinde dört öğrencinin gece kilometrelerce bisiklet kullanarak mantı çorbası yemeye gitmesi sonrasında başlayan akım, problem olmaya başladı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T13:50+0300
2024-11-11T13:50+0300
2024-11-11T13:50+0300
yaşam
guan tang bao
çin
henan
kaifeng
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090264800_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_dd5119742159f1f06b6209ff543fe4b1.jpg
Çin'de hızlıca popüler olan gece atıştırması akımda, 18 Haziran'da Kaifeng kentindeki meşhur guan tang bao'sunu (bir tür Çin mantısı çorbası) denemek için paylaşımlı bisiklet ile yola çıkan Zhengzhou kentinden dört genç kadın, yaklaşık 50 kilometre bisiklet sürdü. Akşam yola çıkan öğrenciler, varış noktalarında dumanı tüten bir tabak Çin mantısı çorbasının görsellerini “Gençliğin ücreti yok, Kaifeng'e gece yolculuğu var” etiketiyle sosyal medyada paylaşınca olay bir anda gece atıştırması akımına döndü. Doğaçlama gelişen bir gezi olarak başlayan bu yolculuk, gençlik enerjisinin bir sembolüne dönüştü ve paylaşımlı bisiklet yolculuğu o kadar popüler hale geldi ki bazı geceler, bisikletlilerin yol boyunca uzanan uzun kuyrukları görülmeye başlandı.İki kentin polisinden tedbirler geldi: Bisiklet yolu belli sürelerde kapatılıyorÇin'in Zhengzhou kentinde ortalama 100 bin öğrenci, düzenli olarak bu akıma uyunca kentte çeşitli problemler baş gösterdi. Bunların başında trafik sıkışıklığı yer alıyor. Metro istasyonlarında bisikletlerin bitmesi, bisiklet park alanlarında yerlerin kalmaması gibi sorunlar trafik yetkililerini önlem almaya itti. İki kentin trafik polisleri, 9 Kasım Cumartesi öğleden sonra bazı tedbirler alınacağını duyurdu. Buna göre cumartesi günleri saat 16:00'dan pazar günleri öğlene kadar, iki şehri birbirine bağlayan Zhengkai Caddesi boyunca bisiklet yollarının 'bisikletlilere kapatılacağı' belirtildi.'Bisiklet sürmeden daha fazlası'Henan Üniversitesi öğrencisi Liu Lulu, China Daily basın organına akımla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanlar birlikte şarkı söyledi ve yokuş yukarı tırmanırken birbirleri için tezahürat yaptı. Gençlerin tutkusunu hissedebiliyordum. Ve bu bir bisiklet sürüşünden çok daha fazlasıydı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/doganin-gizli-sifa-kaynagi-turkiyede-ziyaretcilerini-mucizesiyle-buyuluyor-dogal-agri-kesici-sulu-1090245366.html
çin
henan
kaifeng
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090264800_135:0:1354:914_1920x0_80_0_0_352c6204ebc7435c440f2388e6f1cc5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
guan tang bao, çin, henan, kaifeng, sosyal medya akımı
guan tang bao, çin, henan, kaifeng, sosyal medya akımı
100 bin kişinin uğruna gece 50 km bisiklet sürerek akım başlattığı Çin mantısı: Guan Tang Bao
Çin'in Henan bölgesinde dört öğrencinin gece kilometrelerce bisiklet kullanarak mantı çorbası yemeye gitmesi sonrasında başlayan akım, problem olmaya başladı. Yaklaşık 100 bin kişinin, arkadaşlarıyla gece vakti bisiklet sürerek gece atıştırmasına çıkması trafiği tıkadı.
Çin'de hızlıca popüler olan gece atıştırması akımda, 18 Haziran'da Kaifeng kentindeki meşhur guan tang bao'sunu (bir tür Çin mantısı çorbası) denemek için paylaşımlı bisiklet ile yola çıkan Zhengzhou kentinden dört genç kadın, yaklaşık 50 kilometre bisiklet sürdü.
Akşam yola çıkan öğrenciler, varış noktalarında dumanı tüten bir tabak Çin mantısı çorbasının görsellerini “Gençliğin ücreti yok, Kaifeng'e gece yolculuğu var” etiketiyle sosyal medyada paylaşınca olay bir anda gece atıştırması akımına döndü.
Doğaçlama gelişen bir gezi olarak başlayan bu yolculuk, gençlik enerjisinin bir sembolüne dönüştü ve paylaşımlı bisiklet yolculuğu o kadar popüler hale geldi ki bazı geceler, bisikletlilerin yol boyunca uzanan uzun kuyrukları görülmeye başlandı.
İki kentin polisinden tedbirler geldi: Bisiklet yolu belli sürelerde kapatılıyor
Çin'in Zhengzhou kentinde ortalama 100 bin öğrenci, düzenli olarak bu akıma uyunca kentte çeşitli problemler baş gösterdi. Bunların başında trafik sıkışıklığı yer alıyor. Metro istasyonlarında bisikletlerin bitmesi, bisiklet park alanlarında yerlerin kalmaması gibi sorunlar trafik yetkililerini önlem almaya itti.
İki kentin trafik polisleri, 9 Kasım Cumartesi öğleden sonra bazı tedbirler alınacağını duyurdu. Buna göre cumartesi günleri saat 16:00'dan pazar günleri öğlene kadar, iki şehri birbirine bağlayan Zhengkai Caddesi boyunca bisiklet yollarının 'bisikletlilere kapatılacağı' belirtildi.
'Bisiklet sürmeden daha fazlası'
Henan Üniversitesi öğrencisi Liu Lulu, China Daily basın organına akımla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanlar birlikte şarkı söyledi ve yokuş yukarı tırmanırken birbirleri için tezahürat yaptı. Gençlerin tutkusunu hissedebiliyordum. Ve bu bir bisiklet sürüşünden çok daha fazlasıydı” ifadelerini kullandı.