https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/100-bin-kisinin-ugruna-gece-50-km-bisiklet-surerek-akim-baslattigi-cin-mantisi-guan-tang-bao-1090259859.html

100 bin kişinin uğruna gece 50 km bisiklet sürerek akım başlattığı Çin mantısı: Guan Tang Bao

100 bin kişinin uğruna gece 50 km bisiklet sürerek akım başlattığı Çin mantısı: Guan Tang Bao

Sputnik Türkiye

Çin'in Henan bölgesinde dört öğrencinin gece kilometrelerce bisiklet kullanarak mantı çorbası yemeye gitmesi sonrasında başlayan akım, problem olmaya başladı... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T13:50+0300

2024-11-11T13:50+0300

2024-11-11T13:50+0300

yaşam

guan tang bao

çin

henan

kaifeng

sosyal medya akımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090264800_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_dd5119742159f1f06b6209ff543fe4b1.jpg

Çin'de hızlıca popüler olan gece atıştırması akımda, 18 Haziran'da Kaifeng kentindeki meşhur guan tang bao'sunu (bir tür Çin mantısı çorbası) denemek için paylaşımlı bisiklet ile yola çıkan Zhengzhou kentinden dört genç kadın, yaklaşık 50 kilometre bisiklet sürdü. Akşam yola çıkan öğrenciler, varış noktalarında dumanı tüten bir tabak Çin mantısı çorbasının görsellerini “Gençliğin ücreti yok, Kaifeng'e gece yolculuğu var” etiketiyle sosyal medyada paylaşınca olay bir anda gece atıştırması akımına döndü. Doğaçlama gelişen bir gezi olarak başlayan bu yolculuk, gençlik enerjisinin bir sembolüne dönüştü ve paylaşımlı bisiklet yolculuğu o kadar popüler hale geldi ki bazı geceler, bisikletlilerin yol boyunca uzanan uzun kuyrukları görülmeye başlandı.İki kentin polisinden tedbirler geldi: Bisiklet yolu belli sürelerde kapatılıyorÇin'in Zhengzhou kentinde ortalama 100 bin öğrenci, düzenli olarak bu akıma uyunca kentte çeşitli problemler baş gösterdi. Bunların başında trafik sıkışıklığı yer alıyor. Metro istasyonlarında bisikletlerin bitmesi, bisiklet park alanlarında yerlerin kalmaması gibi sorunlar trafik yetkililerini önlem almaya itti. İki kentin trafik polisleri, 9 Kasım Cumartesi öğleden sonra bazı tedbirler alınacağını duyurdu. Buna göre cumartesi günleri saat 16:00'dan pazar günleri öğlene kadar, iki şehri birbirine bağlayan Zhengkai Caddesi boyunca bisiklet yollarının 'bisikletlilere kapatılacağı' belirtildi.'Bisiklet sürmeden daha fazlası'Henan Üniversitesi öğrencisi Liu Lulu, China Daily basın organına akımla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanlar birlikte şarkı söyledi ve yokuş yukarı tırmanırken birbirleri için tezahürat yaptı. Gençlerin tutkusunu hissedebiliyordum. Ve bu bir bisiklet sürüşünden çok daha fazlasıydı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/doganin-gizli-sifa-kaynagi-turkiyede-ziyaretcilerini-mucizesiyle-buyuluyor-dogal-agri-kesici-sulu-1090245366.html

çin

henan

kaifeng

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

guan tang bao, çin, henan, kaifeng, sosyal medya akımı