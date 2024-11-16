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CHP Genel Başkanı Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz'
CHP Genel Başkanı Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz'
Sputnik Türkiye
Asgari ücretle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrette taleplerinin 30 bin lira olduğunu söylerken, 'asgari ücret talebimiz 30 bunun altında... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T18:53+0300
2024-11-16T18:53+0300
türkiye
özgür özel
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz 202'te yeniden zamlanmak üzere asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" dedi. Özel, bugün çalışanların önündeki en büyük adaletsizliğin vergideki adaletsizlik olduğunu belirterek, alınan 100 liralık verginin 65 lirasının normalde çok kazananlardan toplanması gerektiğini dile getirdi.Vergi adaleti vurgusu Bugün holdinglerin, şirketlerin, zenginlerin ödediği verginin yüzde 14 olduğunu aktaran Özel, bu oranın gerçekleşirken yüzde 10'a düştüğünü, geçen yıl bunun 10,7 olduğunu ifade etti.Vergide adaletin sağlanması için en temel talebin vergi dilimlerinin değiştirilmesi olduğunu belirten Özel, "2000 yılından itibaren hesaplandığında ilk vergi diliminin asgari oranının bilinçli düşürüldüğü ortada. Sadece 2000 yılındaki dilimlere enflasyon oranında doğru güncellemeyi yapmış olsalar, bugün rakam bambaşka bir yerde olacakken, şu anda rakam birinci vergi dilimi için 110 bin lira. Yeniden değerleme oranı uygulandığında 1 Ocak'tan itibaren ilk vergi dilimi 158 bin lira olacak." dedi.Özel, asgari ücretin hemen üzerindeki ücretlerde de inanılmaz bir vergi uygulaması olduğunu ifade ederek, "Örneğin 30 bin lira net ücret alan çalışan bu vergi dilimleriyle 55 bin TL vergi ödüyor. Bu çalışan 50 bin lira ücret alıyorsa ödediği vergi 145 bin lira. 66 bin 500 lira, açıklanan yoksulluk sınırında maaş alan bir çalışanın ödediği vergi 239 bin lira. Yani 4 maaşını vergiye veriyor bu vergi dilimleriyle." diye konuştu.Vergi dilimleri konusundaki kendi önerilerine işaret eden Özel, şunları kaydetti:"Birinci dilimin yüzde 15 olarak korunup, birinci dilim olarak uygulanması ve sadece yüzde 15 vergi almaları. Böyle olursa 66 bin lira alan kişinin ödeyeceği vergi 106'ya, 50 bin lira alanın ödeyeceği vergi 70'e, 30 bin lira alanın ödeyeceği vergi 27'ye düşüyor. Yetmez ama önemli bir adım. Bütçe sürecinde bununla ilgili çok önemli bir mücadele vermeye hazırlanıyoruz. Bugün toplumun en zengin yüzde 10'luk kesimiyle en yoksul yüzde 10'luk kesiminin arasındaki ortalama gelir farkı tam 14,5 kata çıkmış durumda."Altın hesabı ile anlattıÖzel, bugün asgari ücrete hak edilen zammı vermemenin hesabının yapıldığını belirtti. Türkiye'de şaşmayacak hesabın altın hesabı olduğunu vurgulayan Özel şunları söyledi:Özel, emekli, asgari ücretli, öğrenci, çiftçi ve memur için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Öncelikle tüm emeklilerin 1 asgari ücret almasını hep savunduk. Bu iktidar gelmeden önce 1,5 alıyorlardı. İktidarımızın ilk 6 ayında en düşük emekli maaşını 1 asgari ücret yapmak, devamındaki süreçte de 1,5 asgari ücretli eski günleri yakalamak boynumuzun borcudur. Asgari ücretin, Temmuz 2025'te yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda her yerde şunu haykırıyoruz; 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz.' diyoruz. Bu partinin esas sorumluluğu yoksullara, emekçilere karşıdır. Gençlerin umutlarını korumak, bu ülkede bir yaşam hayal etmeye devam etmelerini sağlamak boynumuzun borcudur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/asgari-ucret-zammi-icin-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-pazarligin-baslayacagi-oran-belli-1090465324.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret

CHP Genel Başkanı Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz'

18:53 16.11.2024
© Muhammed Enes YıldırımÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Muhammed Enes Yıldırım
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Asgari ücretle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücrette taleplerinin 30 bin lira olduğunu söylerken, 'asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz 202'te yeniden zamlanmak üzere asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz" dedi. Özel, bugün çalışanların önündeki en büyük adaletsizliğin vergideki adaletsizlik olduğunu belirterek, alınan 100 liralık verginin 65 lirasının normalde çok kazananlardan toplanması gerektiğini dile getirdi.

Vergi adaleti vurgusu

Bugün holdinglerin, şirketlerin, zenginlerin ödediği verginin yüzde 14 olduğunu aktaran Özel, bu oranın gerçekleşirken yüzde 10'a düştüğünü, geçen yıl bunun 10,7 olduğunu ifade etti.
Vergide adaletin sağlanması için en temel talebin vergi dilimlerinin değiştirilmesi olduğunu belirten Özel, "2000 yılından itibaren hesaplandığında ilk vergi diliminin asgari oranının bilinçli düşürüldüğü ortada. Sadece 2000 yılındaki dilimlere enflasyon oranında doğru güncellemeyi yapmış olsalar, bugün rakam bambaşka bir yerde olacakken, şu anda rakam birinci vergi dilimi için 110 bin lira. Yeniden değerleme oranı uygulandığında 1 Ocak'tan itibaren ilk vergi dilimi 158 bin lira olacak." dedi.
Özel, asgari ücretin hemen üzerindeki ücretlerde de inanılmaz bir vergi uygulaması olduğunu ifade ederek, "Örneğin 30 bin lira net ücret alan çalışan bu vergi dilimleriyle 55 bin TL vergi ödüyor. Bu çalışan 50 bin lira ücret alıyorsa ödediği vergi 145 bin lira. 66 bin 500 lira, açıklanan yoksulluk sınırında maaş alan bir çalışanın ödediği vergi 239 bin lira. Yani 4 maaşını vergiye veriyor bu vergi dilimleriyle." diye konuştu.
Vergi dilimleri konusundaki kendi önerilerine işaret eden Özel, şunları kaydetti:
"Birinci dilimin yüzde 15 olarak korunup, birinci dilim olarak uygulanması ve sadece yüzde 15 vergi almaları. Böyle olursa 66 bin lira alan kişinin ödeyeceği vergi 106'ya, 50 bin lira alanın ödeyeceği vergi 70'e, 30 bin lira alanın ödeyeceği vergi 27'ye düşüyor. Yetmez ama önemli bir adım. Bütçe sürecinde bununla ilgili çok önemli bir mücadele vermeye hazırlanıyoruz. Bugün toplumun en zengin yüzde 10'luk kesimiyle en yoksul yüzde 10'luk kesiminin arasındaki ortalama gelir farkı tam 14,5 kata çıkmış durumda."

Altın hesabı ile anlattı

Özel, bugün asgari ücrete hak edilen zammı vermemenin hesabının yapıldığını belirtti. Türkiye'de şaşmayacak hesabın altın hesabı olduğunu vurgulayan Özel şunları söyledi:
"Bu iktidar geldiğinde en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyorken bugün 7,5 çeyrek altın alıyorsa Erdoğan iktidarının memura aylık maliyeti 7 çeyrek altın kaybıdır. En düşük emekli maaşı Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alıp, bugün 2,5 çeyrek altın alıyorsa her ay emeklinin cebinden alınan 5,5 çeyrek altındır. Asgari ücret 2002'de 7 çeyrek altın alıp, bugün 3 çeyrek altın alıyorsa bu iktidar değişmediği müddetçe her asgari ücretli cebinden 4 çeyrek altını Erdoğan'ın istediği zenginlerin cebine koymaya devam etmektedir."
Özel, emekli, asgari ücretli, öğrenci, çiftçi ve memur için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Öncelikle tüm emeklilerin 1 asgari ücret almasını hep savunduk. Bu iktidar gelmeden önce 1,5 alıyorlardı. İktidarımızın ilk 6 ayında en düşük emekli maaşını 1 asgari ücret yapmak, devamındaki süreçte de 1,5 asgari ücretli eski günleri yakalamak boynumuzun borcudur. Asgari ücretin, Temmuz 2025'te yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda her yerde şunu haykırıyoruz; 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz.' diyoruz. Bu partinin esas sorumluluğu yoksullara, emekçilere karşıdır. Gençlerin umutlarını korumak, bu ülkede bir yaşam hayal etmeye devam etmelerini sağlamak boynumuzun borcudur."
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EKONOMİ
Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Pazarlığın başlayacağı oran belli oldu
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