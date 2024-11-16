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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/asgari-ucret-zammi-icin-kulislerde-konusulan-rakam-ortaya-cikti-pazarligin-baslayacagi-oran-belli-1090465324.html
Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Pazarlığın başlayacağı oran belli oldu
Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Pazarlığın başlayacağı oran belli oldu
Sputnik Türkiye
Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber asgari ücret kulisleri hız kazandı. Doğrudan milyonlarca çalışanı dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren 2025 asgari... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T07:42+0300
2024-11-16T07:46+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
kulis
ak parti
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Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına çevrilmişken kulislerde hızlandı. Milyonlarca çalışan tarafından 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise tartışılan başlıklardan biri. Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da ortaya çıktı.Asgari ücrete zam ne kadar yapılacak?Hem AK Parti kulisleri hem de muhalefetten gelen açıklamalarla birlikte asgari ücrette pazarlığın minumum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.Muhalefetin asgari ücret talepleri şöyle:CHP: 30 bin liraİYİ Parti: 28 bin liraYeniden Refah: 35 bin liraGelecek Partisi: 33 bin 337 liraDEM Parti: 35 bin liraAsgari ücret için rakam tahminiOcak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41.5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17.5 oranında zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.
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2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücret zammı ne kadar olacak, asgari ücret pazarlık rakamı, asgari ücret pazarlık oranı, ak parti asgari ücret, asgari ücret zammı kulis

Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı: Pazarlığın başlayacağı oran belli oldu

07:42 16.11.2024 (güncellendi: 07:46 16.11.2024)
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Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber asgari ücret kulisleri hız kazandı. Doğrudan milyonlarca çalışanı dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı heyecanla bekleniyor. Asgari ücrete gelecek zam oranı için çeşitli senaryolar gündeme geliyor. Kulislerde asgari ücret zammı için pazarlık oranı konuşuluyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına çevrilmişken kulislerde hızlandı. Milyonlarca çalışan tarafından 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise tartışılan başlıklardan biri. Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da ortaya çıktı.

Asgari ücrete zam ne kadar yapılacak?

Hem AK Parti kulisleri hem de muhalefetten gelen açıklamalarla birlikte asgari ücrette pazarlığın minumum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.
Muhalefetin asgari ücret talepleri şöyle:
CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

Asgari ücret için rakam tahmini

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.
Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41.5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17.5 oranında zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.
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