https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/budo-ve-idonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1090465505.html
BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T08:06+0300
2024-11-16T08:06+0300
2024-11-16T08:06+0300
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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre;08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.İDO'nun iptal olan seferleriİDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-ile-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1090464396.html
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ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), budo, bursa deniz otobüsleri (budo), hava durumu
ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), budo, bursa deniz otobüsleri (budo), hava durumu
BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de sefer iptalleri geldi.
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre;
08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun iptal olan seferleri
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.