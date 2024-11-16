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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, dolar ve borsada son durum ne?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, dolar ve borsada son durum ne?
Sputnik Türkiye
Bu hafta borsa ve dolar yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 4,40 azalışla haftayı kapattı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T11:33+0300
2024-11-16T11:33+0300
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Yatırımcıların yüzü bu hafta dolar ve borsa ile güldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,22 yükselerek 10.809,12 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 9.247,15 puan, Sanayi Endeksi 0,68 artışla 12.471,46 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,90 yükselişle 13.339,73 puan oldu.En çok hangi hisse prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,54 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu.Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 15,25 ile Tekfen Holding, yüzde 13,24 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv, yüzde 7,84 ile Ülker Bisküvi olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altın düşüşte24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,35 değer kaybederek 19 bin 305 liraya düştü.Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,4170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 lira oldu. Geçen hafta 44,4970 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,21 değer kaybederek 43,5120 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,55 düşüşle 38,7190 liradan alıcı buldu.
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bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, gram altın ne kadar, dolar ne kadar, borsa istanbul, cumhuriyet altını ne kadar,
bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, gram altın ne kadar, dolar ne kadar, borsa istanbul, cumhuriyet altını ne kadar,

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Altın, dolar ve borsada son durum ne?

11:33 16.11.2024
© FlickrDolar-Altın
Dolar-Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Flickr
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Bu hafta borsa ve dolar yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 4,40 azalışla haftayı kapattı.
Yatırımcıların yüzü bu hafta dolar ve borsa ile güldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,22 yükselerek 10.809,12 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 9.247,15 puan, Sanayi Endeksi 0,68 artışla 12.471,46 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,90 yükselişle 13.339,73 puan oldu.

En çok hangi hisse prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,54 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu.
Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 15,25 ile Tekfen Holding, yüzde 13,24 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv, yüzde 7,84 ile Ülker Bisküvi olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın düşüşte

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,35 değer kaybederek 19 bin 305 liraya düştü.
Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,4170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 lira oldu. Geçen hafta 44,4970 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,21 değer kaybederek 43,5120 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,55 düşüşle 38,7190 liradan alıcı buldu.
Altın, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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