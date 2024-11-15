https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/islam-memis-cazibesine-kapilmayin-diyerek-altin-ve-konut-icin-kritik-uyarida-bulundu-hangi-yatirim-1090418628.html

İslam Memiş 'Cazibesine kapılmayın' diyerek 'altın ve konut' için kritik uyarıda bulundu: Hangi yatırım daha avantajlı?

İslam Memiş 'Cazibesine kapılmayın' diyerek 'altın ve konut' için kritik uyarıda bulundu: Hangi yatırım daha avantajlı?

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş ve konut yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, “Evimi alacak kadar... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T08:38+0300

2024-11-15T08:38+0300

2024-11-15T08:38+0300

ekonomi

islam memiş

altın

konut

konut satışı

emlak konut

toplu konut

sosyal konut

konut fiyatları

konut kredisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090418901_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_8b8ec81441d07b8765b94171167981c9.png

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşler ve konut piyasasındaki gelişmeler üzerine yatırımcıları bilgilendirdi. Memiş, TV 100’deki köşe yazısında, altın fiyatlarının teknik bir düzeltme sürecine girdiğini ve konutun şu anda avantajlı bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.Altında düşüş: 'Sağlıklı bir teknik düzeltme'Altın fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, "Ons altın 2.790 dolardan 2 bin 536 dolara, gram altın ise 3 bin 190 liradan 2 bin 960 liraya düştü. Bu süreçte yüzde 4 değer kaybı yaşandı” dedi. Fiyatlardaki bu düşüşün nedenlerini ise şöyle sıraladı:'Konut, altına kıyasla avantajlı'Memiş, yatırımcıların “Altın mı konut mu” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konut yatırımlarının şu an altına göre daha avantajlı olduğunu ifade etti. Özellikle inşaat maliyetlerindeki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti:Memiş, “Doların baskılanması sona erdiğinde maliyetlerin artması kaçınılmaz. Aynı şekilde faiz indirimlerinin talebi artırması sürpriz değil” ifadelerini kullandı.'Altın fiyatlarındaki düşüş kalıcı değil'Altın fiyatlarının düzeltme sürecinde olduğunu vurgulayan Memiş, altının uzun vadede hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu söyledi. “Altın, Türkiye’de 30 yıldır en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyor. Bu hiç değişmedi” diyen Memiş, altına yatırım yapanlara şu önerilerde bulundu:'Evimi alacak kadar param varsa alırdım'Altın ve konut arasında kararsız kalan yatırımcılara seslenen Memiş, şu tavsiyeyi verdi:'Gecikmeyin, altının cazibesine kapılmayın'Altın fiyatlarındaki düşüşlerin cazibesine kapılmanın yatırımcıları geciktireceğini belirten Memiş, “Konut fiyatları artıyor ve altın yükselişe geçtiğinde bu fırsatı kaçırabilirsiniz. Ev almak isteyenlerin doğru zamanda harekete geçmesi önemli” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/oto-tamircisinin-korkulu-ruyasi-sanayinin-yolunu-unutturan-otomobiller-dunyanin-en-sorunsuz-1090418142.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları, düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20