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İslam Memiş 'Cazibesine kapılmayın' diyerek 'altın ve konut' için kritik uyarıda bulundu: Hangi yatırım daha avantajlı?
İslam Memiş 'Cazibesine kapılmayın' diyerek 'altın ve konut' için kritik uyarıda bulundu: Hangi yatırım daha avantajlı?
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş ve konut yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, “Evimi alacak kadar... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşler ve konut piyasasındaki gelişmeler üzerine yatırımcıları bilgilendirdi. Memiş, TV 100’deki köşe yazısında, altın fiyatlarının teknik bir düzeltme sürecine girdiğini ve konutun şu anda avantajlı bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.Altında düşüş: 'Sağlıklı bir teknik düzeltme'Altın fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, "Ons altın 2.790 dolardan 2 bin 536 dolara, gram altın ise 3 bin 190 liradan 2 bin 960 liraya düştü. Bu süreçte yüzde 4 değer kaybı yaşandı” dedi. Fiyatlardaki bu düşüşün nedenlerini ise şöyle sıraladı:'Konut, altına kıyasla avantajlı'Memiş, yatırımcıların “Altın mı konut mu” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konut yatırımlarının şu an altına göre daha avantajlı olduğunu ifade etti. Özellikle inşaat maliyetlerindeki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti:Memiş, “Doların baskılanması sona erdiğinde maliyetlerin artması kaçınılmaz. Aynı şekilde faiz indirimlerinin talebi artırması sürpriz değil” ifadelerini kullandı.'Altın fiyatlarındaki düşüş kalıcı değil'Altın fiyatlarının düzeltme sürecinde olduğunu vurgulayan Memiş, altının uzun vadede hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu söyledi. “Altın, Türkiye’de 30 yıldır en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyor. Bu hiç değişmedi” diyen Memiş, altına yatırım yapanlara şu önerilerde bulundu:'Evimi alacak kadar param varsa alırdım'Altın ve konut arasında kararsız kalan yatırımcılara seslenen Memiş, şu tavsiyeyi verdi:'Gecikmeyin, altının cazibesine kapılmayın'Altın fiyatlarındaki düşüşlerin cazibesine kapılmanın yatırımcıları geciktireceğini belirten Memiş, “Konut fiyatları artıyor ve altın yükselişe geçtiğinde bu fırsatı kaçırabilirsiniz. Ev almak isteyenlerin doğru zamanda harekete geçmesi önemli” ifadelerini kullandı.
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İslam Memiş 'Cazibesine kapılmayın' diyerek 'altın ve konut' için kritik uyarıda bulundu: Hangi yatırım daha avantajlı?

08:38 15.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAltın, konut
Altın, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş ve konut yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, “Evimi alacak kadar nakit param varsa altınımı satar alır, işime bakardım” diyerek yatırımcılara dikkat çekici öneriler sundu. İşte detaylar…
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşler ve konut piyasasındaki gelişmeler üzerine yatırımcıları bilgilendirdi. Memiş, TV 100’deki köşe yazısında, altın fiyatlarının teknik bir düzeltme sürecine girdiğini ve konutun şu anda avantajlı bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.

Altında düşüş: 'Sağlıklı bir teknik düzeltme'

Altın fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, "Ons altın 2.790 dolardan 2 bin 536 dolara, gram altın ise 3 bin 190 liradan 2 bin 960 liraya düştü. Bu süreçte yüzde 4 değer kaybı yaşandı” dedi. Fiyatlardaki bu düşüşün nedenlerini ise şöyle sıraladı:
Teknik düzeltme: Altın fiyatlarında beklenen bir geri çekilme.
Dolar endeksindeki yükseliş: Dolar endeksi (DXY) 106,99 seviyesine ulaştı.
Jeopolitik gerilimlerin azalması: Piyasaları etkileyen gerilimlerin durağanlaşması.
Kripto yatırımları: Yatırımcıların altın yerine Bitcoin’e yönelmesi.

'Konut, altına kıyasla avantajlı'

Memiş, yatırımcıların “Altın mı konut mu” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konut yatırımlarının şu an altına göre daha avantajlı olduğunu ifade etti. Özellikle inşaat maliyetlerindeki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti:
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 38,93 artış gösterdi.
Malzeme endeksindeki artış yüzde 56,68’e ulaştı.
Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında yüzde 76,1 artarak 165.138 oldu.
Memiş, “Doların baskılanması sona erdiğinde maliyetlerin artması kaçınılmaz. Aynı şekilde faiz indirimlerinin talebi artırması sürpriz değil” ifadelerini kullandı.

'Altın fiyatlarındaki düşüş kalıcı değil'

Altın fiyatlarının düzeltme sürecinde olduğunu vurgulayan Memiş, altının uzun vadede hala güvenli bir yatırım aracı olduğunu söyledi. “Altın, Türkiye’de 30 yıldır en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyor. Bu hiç değişmedi” diyen Memiş, altına yatırım yapanlara şu önerilerde bulundu:
Miktara odaklanın: Altını “gerçek para” olarak görün, fiyat yerine gramaj biriktirmeye odaklanın.
Düşüşlere hazırlıklı olun: Altın fiyatlarının kısa vadeli düşüşleri panik yaratmamalı.

'Evimi alacak kadar param varsa alırdım'

Altın ve konut arasında kararsız kalan yatırımcılara seslenen Memiş, şu tavsiyeyi verdi:
“Eğer nakitiniz yeterliyse altınınızı satıp konut alabilirsiniz. Çünkü konut fiyatlarında TL bazlı bir düşüş beklenmiyor. Altın ise her zaman yıllık bazda kazandırır ancak konut şu an daha kazançlı görünüyor.”

'Gecikmeyin, altının cazibesine kapılmayın'

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin cazibesine kapılmanın yatırımcıları geciktireceğini belirten Memiş, “Konut fiyatları artıyor ve altın yükselişe geçtiğinde bu fırsatı kaçırabilirsiniz. Ev almak isteyenlerin doğru zamanda harekete geçmesi önemli” ifadelerini kullandı.
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