https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/besiktasin-eski-oyuncusu-milli-futbolcu-tayfur-havutcu-yogun-bakima-kaldirildi-durumu-ciddi-1090477910.html

Beşiktaş'ın eski oyuncusu milli futbolcu Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu ciddi

Beşiktaş'ın eski oyuncusu milli futbolcu Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu ciddi

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski oyuncularından Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı. Eski futbolcunun sağlık durumunun... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T15:00+0300

2024-11-16T15:00+0300

2024-11-16T15:00+0300

spor

tayfur havutçu

kanser

yoğun bakım

futbol

fenerbahçe

beşiktaş

süleyman seba

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Başta Beşiktaş olmak üzere SV Darmstadt 98, Fenerbahçe ve Kocaelispor formalarını giyen eski milli takım oyuncusu Tayfur Havutçu'nun sağlık durumu kötüleşti. Eski futbolcu yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, Havutçu'nun Kocaelispor forması ile Türkiye Kupası kazandığını, şehirlerini ve ülkelerini Avrupa'da temsil ettiğini ve o dönemde Milli Takıma yükselme başarısı gösterdiğini belirterek, efsane futbolcunun yoğun bakımda olduğunu ve sağlığına en kısa sürede kavuşması için dua ettiklerini ifade etti.Kanser tedavisi görüyordu54 yaşındaki Havutçu'nun kanser tedavisi gördüğü belirtilirken, Türk futboluna önemli katkılarda bulunan eski kaptan için sevenleri ve futbol camiası, destek mesajları ile moral vermeye devam ediyor.Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.Tayfur Havutçu kimdir?Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı.Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı. Havutçu aynı zamanda Beşiktaş'ın eski başkanlarından Süleyman Seba'nın da akrabası olarak tanınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/2024-kuresel-futbol-odullerine-turk-futbolcular-damga-vuruyor-arda-guler-kenan-yildiz-ve-hakan-1090421792.html

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