https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/bebegini-cop-konteynerine-birakan-anne-serbest-kaldi-bebek-koruma-altinda-1090475143.html
Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest kaldı, bebek koruma altında
Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest kaldı, bebek koruma altında
Sputnik Türkiye
Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu annenin beş çocuğunun olduğu ortaya çıktı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T13:16+0300
2024-11-16T13:16+0300
2024-11-16T13:16+0300
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Konya'da sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak istediklerinde çöp konteynerinde battaniye içerisinde yeni doğmuş kız çocuğu buldu. Yeni doğmuş kız bebek sağlık görevlilerine teslim edildi ve ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülerek müşahede altına alındı. Gözaltına alınan anne serbest bırakıldı. Evleri tek tek kontrol ettilerÖte yandan, bebeği çöpe bırakan anneyi yakalamak için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince sokak üzerindeki evlerde tek tek kontroller yapıldı. Sokak üzerinde 2 katlı kerpiç bir evin ikinci katında yaşayan yabancı uyruklu 28 yaşındaki 5 çocuk annesi H.E.S.'nin hamile olduğunu söyleyen komşularının verdiği bilginin ardından genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan kadın ilk ifadesinde, "Eşim 3 yıl önce yurt dışında çalışmak için gitti. Daha sonra ben yabancı uyruklu bir kişi ile ilişkim oldu ve hamile kaldım. Daha sonra korktum ve evde doğum yaptıktan sonra bebeği battaniyeye sarıp çöpe attım" dediği öğrenildi.Mahkeme serbest bırakıldıBebeğini çöpe atan H.E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.E.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hastanede bulunan bebeğin ise koruma altına alınacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hasere-ilaclamasi-sonucu-olen-bebekle-ilgili-sorusturmada-kullanilan-ilac-tarim-ilaci-cikti-1090463215.html
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bebek, konya
Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest kaldı, bebek koruma altında
Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu annenin beş çocuğunun olduğu ortaya çıktı.
Konya'da sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak istediklerinde çöp konteynerinde battaniye içerisinde yeni doğmuş kız çocuğu buldu. Yeni doğmuş kız bebek sağlık görevlilerine teslim edildi ve ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülerek müşahede altına alındı. Gözaltına alınan anne serbest bırakıldı.
Evleri tek tek kontrol ettiler
Öte yandan, bebeği çöpe bırakan anneyi yakalamak için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince sokak üzerindeki evlerde tek tek kontroller yapıldı. Sokak üzerinde 2 katlı kerpiç bir evin ikinci katında yaşayan yabancı uyruklu 28 yaşındaki 5 çocuk annesi H.E.S.'nin hamile olduğunu söyleyen komşularının verdiği bilginin ardından genç kadın polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan kadın ilk ifadesinde, "Eşim 3 yıl önce yurt dışında çalışmak için gitti. Daha sonra ben yabancı uyruklu bir kişi ile ilişkim oldu ve hamile kaldım. Daha sonra korktum ve evde doğum yaptıktan sonra bebeği battaniyeye sarıp çöpe attım" dediği öğrenildi.
Mahkeme serbest bırakıldı
Bebeğini çöpe atan H.E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.E.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hastanede bulunan bebeğin ise koruma altına alınacağı öğrenildi.