https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/almanyada-filistine-destek-gosterisinde-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi-1090485546.html

Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T21:55+0300

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israil- filistin çatışması

almanya

berlin

filistin

israil-filistin

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gösteri

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polis

gözaltı

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Berlin'de Filistin destekçisi yaklaşık bin kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonunun yakınında toplandı.Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir", "Gazze ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Bugün kimse 'ben bilmiyordum' diyemez" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Göreceksiniz Filistin özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.Yürüyüş güzergahı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grubun, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştığı ancak polis ve görevliler araya girerek gerilimin artmasını önlediği belirtildi.Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği yerde protestocuları durdurdu. Eylemde kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırdı ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zaharova-almanyada-bircok-sehir-hitlerin-fahri-vatandaslik-statusunu-kaldirmadi-1090485001.html

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almanya, berlin, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gösteri, eylem, polis, gözaltı