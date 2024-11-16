https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/almanyada-filistine-destek-gosterisinde-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi-1090485546.html
Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T21:55+0300
2024-11-16T21:55+0300
2024-11-16T21:55+0300
israil- filistin çatışması
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berlin
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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eylem
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Berlin'de Filistin destekçisi yaklaşık bin kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonunun yakınında toplandı.Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir", "Gazze ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Bugün kimse 'ben bilmiyordum' diyemez" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Göreceksiniz Filistin özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.Yürüyüş güzergahı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grubun, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştığı ancak polis ve görevliler araya girerek gerilimin artmasını önlediği belirtildi.Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği yerde protestocuları durdurdu. Eylemde kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırdı ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zaharova-almanyada-bircok-sehir-hitlerin-fahri-vatandaslik-statusunu-kaldirmadi-1090485001.html
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almanya, berlin, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gösteri, eylem, polis, gözaltı
almanya, berlin, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gösteri, eylem, polis, gözaltı
Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Berlin'de Filistin destekçisi yaklaşık bin kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonunun yakınında toplandı.
Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir", "Gazze ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Bugün kimse 'ben bilmiyordum' diyemez" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Göreceksiniz Filistin özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.
Yürüyüş güzergahı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grubun, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştığı ancak polis ve görevliler araya girerek gerilimin artmasını önlediği belirtildi.
Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği yerde protestocuları durdurdu. Eylemde kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırdı ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.