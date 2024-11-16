https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/abhazyada-muhalefet-cumhurbaskani-bjanianin-istifasini-talep-etti-1090462442.html

Abhazya’da muhalefet Cumhurbaşkanı Bjania’nın istifasını talep etti

Abhazya’da muhalefet Cumhurbaşkanı Bjania’nın istifasını talep etti

Sputnik Türkiye

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da muhalefetin birkaç gündür devam eden protesto gösterileri sürüyor. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T00:20+0300

2024-11-16T00:20+0300

2024-11-16T00:19+0300

dünya

abhazya

muhalefet

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sohum

aslan bjania

gürcistan

rusya

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içişleri bakanlığı

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Abhazya Cumhuriyeti'nde Rusya'yla imzalanan yatırım anlaşmasına karşı çıkan muhalifler, Cumhurbaşkanı Aslan Bjania’nın istifasını talep etti.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre muhalefet, istifa talebinin bir saat içinde yerine getirilmemesi halinde Cumhurbaşkanının içinde bulunduğunu iddia ettikleri İçişleri Bakanlığı binasına girecekleri tehdidinde bulundu.Cumhurbaşkanı Bjania kendisinin ve hükümetinin istifa etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.Bjania destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Abhazya yönetimi, Abhazya Cumhurbaşkanı, Abhazya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan ve hükümet üyeleri Abhazya'da sahadalar ve sahada olmaya ve çalışmaya devam edecekler” dedi.Bjania ayrıca, vatandaşlara provokasyonlara gelmeme çağrısı yaparak, yetkililerin olayları yatıştırmak için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.Daha önce bazı muhalefet kaynakları, Bjania’nın içişleri bakanlığı binası önünde destekçilerine hitap etmesinin ardından Rus askeri üssünün bulunduğu bölgeye gittiğini ileri sürmüştü. Devlet Başkanlığı basın servisi bu iddiayı yalanlamıştı.'Cumhurbaşkanlığı anlaşmayı geri çekecek'Abhazya Cumhurbaşkanlığı Basın Dairesi, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin parlamentonun onayına sunulan anlaşmayı geri çekmeye hazırlandığını açıklamıştı.Anlaşmanın geri çekilmesine dair karar belgesinin hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, söz konusu kararın ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla alındığını vurgulamıştı.Muhalefetin itirazları ne?Protestolara yol açan anlaşma, Rus şirketlerin Abhazya'da büyük ve çok fonksiyonlu bina kompleksleri inşa etmesini öngörüyor.Anlaşmayla beraber Rus şirketlerin Abhazya'ya işçi getirme hakkına sahip olmasına karşı çıkan ve bunun yerel iş gücünün dışarıda bırakılması anlamına geleceğini savunan muhalifler, anlaşmanın imzalanması halinde Rusların Abhazya’da mülk edinmesinin önünün açılacağını belirtip bunun yerel kontrolü zayıflatacağı görüşünü öne sürüyor.Abhazya, Güney Osetya’yla birlikte 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.Rusya, Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Abhazya'yı resmen tanımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abhazyada-muhalefetten-protesto-eylemciler-parlamento-binasina-girdi-1090449226.html

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abhazya, muhalefet, protesto, sohum, aslan bjania, gürcistan, rusya, yatırım, içişleri bakanlığı, güney osetya, provokasyon, rus askeri üssü