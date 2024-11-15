Abhazya'da muhalefetten protesto: Eylemciler parlamento binasına girdi
16:46 15.11.2024 (güncellendi: 16:52 15.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукОбстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Abhazya Cumhuriyeti'nde Rusya'yla imzalanan yatırım anlaşmasının onaylanmasını engellemek isteyen muhalifler, başkent Sohum’daki parlamento binasına girdi.
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da muhalefetin birkaç gündür devam eden protesto gösterilerinde gerilim iyice tırmandı.
Öğle saatlerinden itibaren parlamento binasına girmek için çabalayan ve polisle karşı karşıya gelen protestocular, güvenlik güçlerinin sis bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesine rağmen kapı ve pencereleri kırarak binaya girdi.
30 Ekim'de Rusya'yla imzalanan yatırım anlaşmasının onaylanmadan iptal edilmesini isteyen muhalefet, Cumhurbaşkanı Aslan Bjania'nın barışçıl bir şekilde görevinden ayrılması da talep edildi.
Öğle saatlerinden itibaren parlamento binasına girmek için çabalayan ve polisle karşı karşıya gelen protestocular, güvenlik güçlerinin sis bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesine rağmen kapı ve pencereleri kırarak binaya girdi.
30 Ekim'de Rusya'yla imzalanan yatırım anlaşmasının onaylanmadan iptal edilmesini isteyen muhalefet, Cumhurbaşkanı Aslan Bjania'nın barışçıl bir şekilde görevinden ayrılması da talep edildi.
'Cumhurbaşkanlığı anlaşmayı geri çekecek'
Abhazya Cumhurbaşkanlığı Basın Dairesi, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin parlamentonun onayına sunulan anlaşmayı geri çekmeye hazırlandığını açıkladı.
Anlaşmanın geri çekilmesine dair karar belgesinin hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, söz konusu kararın ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla alındığını vurguladı.
Egemenliği Koruma Komitesi Başkanı Levan Mikaa ise protestoculara seslenerek Bjania istifasını açıklayana dek parlamento binasının terk edilmemesi yönünde çağrı yaptı.
Anlaşmanın geri çekilmesine dair karar belgesinin hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı İdaresi, söz konusu kararın ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla alındığını vurguladı.
Egemenliği Koruma Komitesi Başkanı Levan Mikaa ise protestoculara seslenerek Bjania istifasını açıklayana dek parlamento binasının terk edilmemesi yönünde çağrı yaptı.
'9 kişi yaralandı'
Abhazya Sağlık Bakanlığı, parlamento binasına girmeye çalışan göstericilerden 9'unun çıkan olaylar sırasında yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Muhalefetin itirazları ne?
Protestolara yol açan anlaşma, Rus şirketlerin Abhazya'da büyük ve çok fonksiyonlu bina kompleksleri inşa etmesini öngörüyor.
Anlaşmayla beraber Rus şirketlerin Abhazya'ya işçi getirme hakkına sahip olmasına karşı çıkan ve bunun yerel iş gücünün dışarıda bırakılması anlamına geleceğini savunan muhalifler, anlaşmanın imzalanması halinde Rusların Abhazya’da mülk edinmesinin önünün açılacağını belirtip bunun yerel kontrolü zayıflatacağı görüşünü öne sürüyor.
Abhazya, Güney Osetya’yla birlikte 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Rusya, Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Abhazya'yı resmen tanımıştı.
Anlaşmayla beraber Rus şirketlerin Abhazya'ya işçi getirme hakkına sahip olmasına karşı çıkan ve bunun yerel iş gücünün dışarıda bırakılması anlamına geleceğini savunan muhalifler, anlaşmanın imzalanması halinde Rusların Abhazya’da mülk edinmesinin önünün açılacağını belirtip bunun yerel kontrolü zayıflatacağı görüşünü öne sürüyor.
Abhazya, Güney Osetya’yla birlikte 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Rusya, Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Abhazya'yı resmen tanımıştı.