https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ev-hapsi-cezasi-alan-serdar-ortactan-ani-karar-3-milyon-400-bin-kisiye-veda-etti-1090376202.html

Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'tan ani karar: 3 milyon 400 bin kişiye veda etti

Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'tan ani karar: 3 milyon 400 bin kişiye veda etti

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ev hapsi cezası alan şarkıcı Serdar Ortaç'tan yeni bir adım geldi. Serdar Ortaç aldığı radikal... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T10:03+0300

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türkiye

serdar ortaç

sosyal medya

yasadışı

yasadışı bahis

mehmet ali erbil

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılığın, şüpheli Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itirazını değerlendiren nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi bunun reddine karar verdi.Ev hapsinde bulunan Serdar Ortaç'tan radikal bir adım geldi. Ev hapsi günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-son-gelisme-8-sosyal-medya-fenomeninin-hesabina-erisim-engeli--1090315362.html

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serdar ortaç, sosyal medya, yasadışı, yasadışı bahis, mehmet ali erbil