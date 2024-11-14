https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ev-hapsi-cezasi-alan-serdar-ortactan-ani-karar-3-milyon-400-bin-kisiye-veda-etti-1090376202.html
Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'tan ani karar: 3 milyon 400 bin kişiye veda etti
Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'tan ani karar: 3 milyon 400 bin kişiye veda etti
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ev hapsi cezası alan şarkıcı Serdar Ortaç'tan yeni bir adım geldi. Serdar Ortaç aldığı radikal... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T10:03+0300
2024-11-14T10:03+0300
2024-11-14T10:03+0300
türkiye
serdar ortaç
sosyal medya
yasadışı
yasadışı bahis
mehmet ali erbil
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılığın, şüpheli Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itirazını değerlendiren nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi bunun reddine karar verdi.Ev hapsinde bulunan Serdar Ortaç'tan radikal bir adım geldi. Ev hapsi günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-son-gelisme-8-sosyal-medya-fenomeninin-hesabina-erisim-engeli--1090315362.html
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serdar ortaç, sosyal medya, yasadışı, yasadışı bahis, mehmet ali erbil
serdar ortaç, sosyal medya, yasadışı, yasadışı bahis, mehmet ali erbil
Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'tan ani karar: 3 milyon 400 bin kişiye veda etti
Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ev hapsi cezası alan şarkıcı Serdar Ortaç'tan yeni bir adım geldi. Serdar Ortaç aldığı radikal bir kararla Instagram hesabını kapattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılığın, şüpheli Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itirazını değerlendiren nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi bunun reddine karar verdi.
Ev hapsinde bulunan Serdar Ortaç'tan radikal bir adım geldi. Ev hapsi günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı. Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamıyor.