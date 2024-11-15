https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/yarin-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-yapildi-feribot-seferleri-iptal-oldu-1090441321.html

Yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı: Feribot seferleri iptal oldu

Yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı: Feribot seferleri iptal oldu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yarın için Çanakkale için fırtına uyarısı yaptı. Uyarılar üzerine Gökçeada ve Bozcaada'ya düzenlenecek feribot seferleri iptal edildi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T15:03+0300

2024-11-15T15:03+0300

2024-11-15T15:38+0300

türkiye

feribot

feribot seferleri

fırtına

gökçeada

bozcaada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da2218af829e89fbc75c59612258e28b.jpg

Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.Feribot seferleri iptal mi oldu?Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında özellikle cumartesi günü için çeşitli uyarılarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/meteorolojiden-10-gun-surecek-uyarisi-istanbul-ve-izmir-dahil-illere-kuvvetli-yagis-ve-firtina-1090417515.html

türkiye

gökçeada

bozcaada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

feribot, feribot seferleri, feribot seferleri iptal, çanakkale feribot seferleri, fırtına uyarısı, meteoroloji fırtına