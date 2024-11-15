https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/yarin-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi-yapildi-feribot-seferleri-iptal-oldu-1090441321.html
Yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı: Feribot seferleri iptal oldu
Yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı: Feribot seferleri iptal oldu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji yarın için Çanakkale için fırtına uyarısı yaptı. Uyarılar üzerine Gökçeada ve Bozcaada'ya düzenlenecek feribot seferleri iptal edildi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T15:03+0300
2024-11-15T15:03+0300
2024-11-15T15:38+0300
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feribot seferleri
fırtına
gökçeada
bozcaada
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Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.Feribot seferleri iptal mi oldu?Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında özellikle cumartesi günü için çeşitli uyarılarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/meteorolojiden-10-gun-surecek-uyarisi-istanbul-ve-izmir-dahil-illere-kuvvetli-yagis-ve-firtina-1090417515.html
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feribot, feribot seferleri, feribot seferleri iptal, çanakkale feribot seferleri, fırtına uyarısı, meteoroloji fırtına
Yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı: Feribot seferleri iptal oldu
15:03 15.11.2024 (güncellendi: 15:38 15.11.2024)
Meteoroloji yarın için Çanakkale için fırtına uyarısı yaptı. Uyarılar üzerine Gökçeada ve Bozcaada'ya düzenlenecek feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.
Feribot seferleri iptal mi oldu?
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında özellikle cumartesi günü için çeşitli uyarılarda bulundu:
Marmara’da rüzgarın, yarın (16.11.2024 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (16.11.2024 Cumartesi) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (16.11.2024 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren kuzeyi, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (17.11.2024) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.