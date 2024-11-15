https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukrayna-trumpin-zaferinden-sonra-zelenskiyin-eylemlerine-iliskin-iki-secenek-ortaya-koydu--1090416501.html
Ukrayna, Trump'ın zaferinden sonra Zelenskiy'in eylemlerine ilişkin iki seçenek ortaya koydu
Ukrayna, Trump'ın zaferinden sonra Zelenskiy'in eylemlerine ilişkin iki seçenek ortaya koydu
Sputnik Türkiye
“Strana.ua” gazetesinin diplomatik çevrelerden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın önerilerini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T05:49+0300
2024-11-15T05:49+0300
2024-11-15T05:49+0300
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Haberdeki kaynağa göre, eğer Trump gerçekten cephe hattındaki çatışmaları durdurmak için bir öneri getirir ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu fikri reddetmezse, Zelenskiy'in iki stratejisi olacak.Habere göre kaynak, ilk seçeneğin, çatışmayı sona erdirme girişimlerini sekteye uğratmayı amaçlayan mevcut rotayı sürdürmeyi içerdiğini ancak bu yaklaşımla Zelenskiy'nin, yeni ABD yönetiminin Ukrayna'da ciddi iç siyasi sonuçlar doğurabilecek sert bir tepkiyle karşılaşma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Kaynak ikinci stratejinin ise çatışmayı sona erdirme sürecine engel olmaya çalışmak yerine, bu sürece öncülük etmek olduğunu söyledi. İngiliz The Economist dergisi, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Kiev'e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin dışlandığı ve Rusya tarafından kurtarılan topraklardan vazgeçmeyi öngören 'Vance formülü' üzerinde müzakereler önerilebileceğini yazmıştı.New York Times’ın üst düzey bir Ukraynalı yetkiliden aktardığı habere göre, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından olası barış görüşmeleri çerçevesinde Kiev için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli olduğunu ifade ettiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-kievi-destekleyen-jpmorganin-baskanini-yonetime-almayi-reddetti-1090416224.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donald trump, seçenek
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, donald trump, seçenek
Ukrayna, Trump'ın zaferinden sonra Zelenskiy'in eylemlerine ilişkin iki seçenek ortaya koydu
“Strana.ua” gazetesinin diplomatik çevrelerden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın önerilerini kabul etmesi durumunda, Vladimir Zelenskiy'in izleyeceği yol hakkında sadece iki olası seçenek bulunuyor.
Haberdeki kaynağa göre, eğer Trump gerçekten cephe hattındaki çatışmaları durdurmak için bir öneri getirir ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu fikri reddetmezse, Zelenskiy'in iki stratejisi olacak.
Habere göre kaynak, ilk seçeneğin, çatışmayı sona erdirme girişimlerini sekteye uğratmayı amaçlayan mevcut rotayı sürdürmeyi içerdiğini ancak bu yaklaşımla Zelenskiy'nin, yeni ABD yönetiminin Ukrayna'da ciddi iç siyasi sonuçlar doğurabilecek sert bir tepkiyle karşılaşma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Kaynak ikinci stratejinin ise çatışmayı sona erdirme sürecine engel olmaya çalışmak yerine, bu sürece öncülük etmek olduğunu söyledi.
İngiliz The Economist dergisi, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Kiev'e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin dışlandığı ve Rusya tarafından kurtarılan topraklardan vazgeçmeyi öngören 'Vance formülü' üzerinde müzakereler önerilebileceğini yazmıştı.
New York Times’ın üst düzey bir Ukraynalı yetkiliden aktardığı habere göre, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından olası barış görüşmeleri çerçevesinde Kiev için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli olduğunu ifade ettiği bildirilmişti.