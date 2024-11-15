https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-kievi-destekleyen-jpmorganin-baskanini-yonetime-almayi-reddetti-1090416224.html

Trump, Kiev'i destekleyen JPMorgan'ın başkanını yönetime almayı reddetti

Trump, Kiev'i destekleyen JPMorgan'ın başkanını yönetime almayı reddetti

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Ukrayna'nın desteklenmesi çağrısında bulunan ve Rusya'yı 'şeytan üçgeninin' bir parçası olarak nitelendiren... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T05:36+0300

2024-11-15T05:36+0300

2024-11-15T05:36+0300

ukrayna krizi

jpmorgan

jpmorgan chase

jamie dimon

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Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "JPMorgan Chase'ten James Dimon'a büyük saygım var, ancak Trump yönetimine katılmaya davet edilmeyecek. James'e ülkemize yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Dimon, Ukrayna’nın desteklenmesi gerektiğini ve Ukrayna'da 'kötü bir sonuç olamayacağını' belirtmişti. Eylül ayında gerçekleşen bir finans konferansında ise Dimon, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi 'şeytan üçgeni' olarak tanımlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-musk-iranin-bm-temsilcisi-ile-gerilimi-azaltmak-icin-gorustu-1090416108.html

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jpmorgan , jpmorgan chase, jamie dimon