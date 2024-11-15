https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-kievi-destekleyen-jpmorganin-baskanini-yonetime-almayi-reddetti-1090416224.html
Trump, Kiev'i destekleyen JPMorgan'ın başkanını yönetime almayı reddetti
Trump, Kiev'i destekleyen JPMorgan'ın başkanını yönetime almayı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Ukrayna'nın desteklenmesi çağrısında bulunan ve Rusya'yı 'şeytan üçgeninin' bir parçası olarak nitelendiren... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T05:36+0300
2024-11-15T05:36+0300
2024-11-15T05:36+0300
ukrayna krizi
jpmorgan
jpmorgan chase
jamie dimon
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Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "JPMorgan Chase'ten James Dimon'a büyük saygım var, ancak Trump yönetimine katılmaya davet edilmeyecek. James'e ülkemize yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Dimon, Ukrayna’nın desteklenmesi gerektiğini ve Ukrayna'da 'kötü bir sonuç olamayacağını' belirtmişti. Eylül ayında gerçekleşen bir finans konferansında ise Dimon, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi 'şeytan üçgeni' olarak tanımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-musk-iranin-bm-temsilcisi-ile-gerilimi-azaltmak-icin-gorustu-1090416108.html
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jpmorgan , jpmorgan chase, jamie dimon
jpmorgan , jpmorgan chase, jamie dimon
Trump, Kiev'i destekleyen JPMorgan'ın başkanını yönetime almayı reddetti
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Ukrayna'nın desteklenmesi çağrısında bulunan ve Rusya'yı 'şeytan üçgeninin' bir parçası olarak nitelendiren JPMorgan Chase'in CEO'su James Dimon'u gelecekteki yönetiminde yer alması için davet etmeyi reddetti.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "JPMorgan Chase'ten James Dimon'a büyük saygım var, ancak Trump yönetimine katılmaya davet edilmeyecek. James'e ülkemize yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Dimon, Ukrayna’nın desteklenmesi gerektiğini ve Ukrayna'da 'kötü bir sonuç olamayacağını' belirtmişti. Eylül ayında gerçekleşen bir finans konferansında ise Dimon, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi 'şeytan üçgeni' olarak tanımlamıştı.