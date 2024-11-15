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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trumpin-adalet-bakani-adayi-matt-gaetz-hakkinda-seks-ticareti-sorusturmasi-yapilmis-1090403766.html
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz hakkında 'seks ticareti soruşturması' yapılmış
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz hakkında 'seks ticareti soruşturması' yapılmış
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın yeni kabinesini oluştururken Adalet Bakanlığı konumu için aday olarak gösterdiği Matt Gaetz, önceden Adalet Bakanlığı'nın başlattığı bir 'seks... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T09:07+0300
2024-11-15T09:07+0300
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Yeni ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanı adayı olarak seçti. Trump'ın bu seçimi, eleştirmenlerin 'Gaetz'in bu rol için yetersiz olduğu' yorumları yapmasına neden oldu.Çarşamba günü Trump'ın sosyal medya platformundan Adalet Bakanı adaylığı duyurulan Gaetz için 'son derece yetenekli ve inatçı' olarak nitelendirilmişti. Trump, Gaetz'in Adalet Bakanlığı'ndaki 'sistemsel yolsuzluğu ortadan kaldıracağını' söylemişti.Donald Trump'ın eski Beyaz Saray avukatı olan Ty Cobbs, Gaetz'in 'hem akademik, hem mesleki, hem etik, hem ahlaki hem de deneyimsel açıdan niteliksiz olduğunu' söyledi.Eski Adalet Bakanlığı Karşı istihbarat Bölümü Başkanı David Laufman, Gaetz'in adaylığı için, "Bu gerçekten Adalet Bakanlığı çalışanları ve hukukun üstünlüğüne önem veren ABD'deki insanlar için mide bulandırıcı bir an" dedi. Laufman, Gaetz onaylanırsa, 'Adalet Bakanlığı'nı yeni başkan için bir hayvanat bahçesine dönüştüreceğini ve bakanlık içindeki morali bozacağını' belirtti.Matt Gaetz kimdir?Matt Gaetz, Florida State Üniversitesi'nden disiplinler arası bilimler alanında lisans diploması aldıktan sonra, William &amp; Mary Hukuk Okulu'nda Hukuk Doktorası (Juris Doctor) unvanını kazandı.1982 doğumlu Matt Gaetz, Florida'nın 1. Bölgesi'ni temsilen ABD Temsilciler Meclisi'nde dördüncü dönemini sürdürüyor. Silahlı Hizmetler ve Adalet Komiteleri'nde görev alan Gaetz, görev süresi boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI'daki yolsuzlukları gündeme taşıdı.Adalet Bakanlığı geçen yıl Gaetz'in Bahamalar'da yaptığı bir gezi sırasında seks ticareti yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gaetz, hakkındaki bütün suçlamaları reddetmişti. Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nce 'cinsel taciz, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve kampanya fonlarının kötüye kullanımı' iddialarıyla devam eden bir etik soruşturmasının konusuydu.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Gaetz, komitenin sadece üyelerini soruşturduğu Temsilciler Meclisi'nden istifa ederek, 'etik soruşturmanın' fiilen sonlandırılmasına neden olmuştu.
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matt gaetz, matt gaetz kimdir, donald trump, abd adalet bakanı, abd adalet bakanı adayı,
matt gaetz, matt gaetz kimdir, donald trump, abd adalet bakanı, abd adalet bakanı adayı,

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz hakkında 'seks ticareti soruşturması' yapılmış

09:07 15.11.2024
© AP Photo / Evan VucciMatt Gaetz
Matt Gaetz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Donald Trump'ın yeni kabinesini oluştururken Adalet Bakanlığı konumu için aday olarak gösterdiği Matt Gaetz, önceden Adalet Bakanlığı'nın başlattığı bir 'seks ticareti' soruşturmasına karışmıştı. Gaetz'in Adalet Bakanı konumu için aday gösterilmesi eleştirmenler tarafından büyük tepki topladı.
Yeni ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Matt Gaetz'i ABD Adalet Bakanı adayı olarak seçti. Trump'ın bu seçimi, eleştirmenlerin 'Gaetz'in bu rol için yetersiz olduğu' yorumları yapmasına neden oldu.
Çarşamba günü Trump'ın sosyal medya platformundan Adalet Bakanı adaylığı duyurulan Gaetz için 'son derece yetenekli ve inatçı' olarak nitelendirilmişti. Trump, Gaetz'in Adalet Bakanlığı'ndaki 'sistemsel yolsuzluğu ortadan kaldıracağını' söylemişti.
Donald Trump'ın eski Beyaz Saray avukatı olan Ty Cobbs, Gaetz'in 'hem akademik, hem mesleki, hem etik, hem ahlaki hem de deneyimsel açıdan niteliksiz olduğunu' söyledi.
Eski Adalet Bakanlığı Karşı istihbarat Bölümü Başkanı David Laufman, Gaetz'in adaylığı için, "Bu gerçekten Adalet Bakanlığı çalışanları ve hukukun üstünlüğüne önem veren ABD'deki insanlar için mide bulandırıcı bir an" dedi. Laufman, Gaetz onaylanırsa, 'Adalet Bakanlığı'nı yeni başkan için bir hayvanat bahçesine dönüştüreceğini ve bakanlık içindeki morali bozacağını' belirtti.

Matt Gaetz kimdir?

Matt Gaetz, Florida State Üniversitesi'nden disiplinler arası bilimler alanında lisans diploması aldıktan sonra, William & Mary Hukuk Okulu'nda Hukuk Doktorası (Juris Doctor) unvanını kazandı.
1982 doğumlu Matt Gaetz, Florida'nın 1. Bölgesi'ni temsilen ABD Temsilciler Meclisi'nde dördüncü dönemini sürdürüyor. Silahlı Hizmetler ve Adalet Komiteleri'nde görev alan Gaetz, görev süresi boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI'daki yolsuzlukları gündeme taşıdı.
Adalet Bakanlığı geçen yıl Gaetz'in Bahamalar'da yaptığı bir gezi sırasında seks ticareti yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gaetz, hakkındaki bütün suçlamaları reddetmişti. Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nce 'cinsel taciz, yasadışı uyuşturucu kullanımı ve kampanya fonlarının kötüye kullanımı' iddialarıyla devam eden bir etik soruşturmasının konusuydu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın çarşamba günü yaptığı açıklamasında, Gaetz, komitenin sadece üyelerini soruşturduğu Temsilciler Meclisi'nden istifa ederek, 'etik soruşturmanın' fiilen sonlandırılmasına neden olmuştu.
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