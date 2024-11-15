Trump: Ukrayna'daki çatışmaya son verme vakti geldi
© AP Photo / Alex BrandonPresident-elect Donald Trump speaks as he arrives for a meeting with the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington.
© AP Photo / Alex Brandon
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Daha önce Ukrayna krizini 24 saat içinde çözmeyi vaat eden müstakbel başkan Trump, yeni açıklamasında çatışmaya son verme vaktinin geldiği mesajını verdi.
Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son verme vaktinin geldiğini belirterek bu konu üzerinde şevkle çalışacağını vurguladı.
'America First Policy' Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir resepsiyon veren Trump, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine de değindi.
Rusya ve Ukrayna üzerinde şevkle çalışacaklarını kaydeden Trump, "Buna (çatışmaya) son verme zamanı geldi. Rusya ve Ukrayna'nın durma vakti geldi" dedi.
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik planının detaylarından bahsetmedi.
Başkanlık seçimini kazanan Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir işportacı olarak nitelemişti.
Beyaz Saray'ın müstakbel başkanı, seçimi kazanması halinde Ukrayna krizini sadece 24 saat içinde müzakere yoluyla çözmeyi vaat etmişti.
'America First Policy' Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir resepsiyon veren Trump, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine de değindi.
Rusya ve Ukrayna üzerinde şevkle çalışacaklarını kaydeden Trump, "Buna (çatışmaya) son verme zamanı geldi. Rusya ve Ukrayna'nın durma vakti geldi" dedi.
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik planının detaylarından bahsetmedi.
Başkanlık seçimini kazanan Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir işportacı olarak nitelemişti.
Beyaz Saray'ın müstakbel başkanı, seçimi kazanması halinde Ukrayna krizini sadece 24 saat içinde müzakere yoluyla çözmeyi vaat etmişti.