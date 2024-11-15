https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-ukraynadaki-catismaya-son-verme-vakti-geldi-1090433230.html

Trump: Ukrayna'daki çatışmaya son verme vakti geldi

Trump: Ukrayna'daki çatışmaya son verme vakti geldi

Sputnik Türkiye

Daha önce Ukrayna krizini 24 saat içinde çözmeyi vaat eden müstakbel başkan Trump, yeni açıklamasında çatışmaya son verme vaktinin geldiği mesajını verdi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T13:00+0300

2024-11-15T13:00+0300

2024-11-15T13:00+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

mar-a-lago

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

beyaz saray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090432172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4939c8e0e2b7940621775c40ed927876.jpg

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaya son verme vaktinin geldiğini belirterek bu konu üzerinde şevkle çalışacağını vurguladı.'America First Policy' Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir resepsiyon veren Trump, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine de değindi.Rusya ve Ukrayna üzerinde şevkle çalışacaklarını kaydeden Trump, "Buna (çatışmaya) son verme zamanı geldi. Rusya ve Ukrayna'nın durma vakti geldi" dedi.Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik planının detaylarından bahsetmedi.Başkanlık seçimini kazanan Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir işportacı olarak nitelemişti.Beyaz Saray'ın müstakbel başkanı, seçimi kazanması halinde Ukrayna krizini sadece 24 saat içinde müzakere yoluyla çözmeyi vaat etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/trump-icisleri-ve-saglik-bakanligi-adaylarini-acikladi-asi-karsiti-aday-dikkat-cekti-1090428180.html

mar-a-lago

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, mar-a-lago, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, beyaz saray