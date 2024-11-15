https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tas-ocagi-dinamitle-patlatildi-ilce-toz-bulutu-altinda-kaldi-1090424422.html

Taş ocağı dinamitle patlatıldı: İlçe toz bulutu altında kaldı

Taş ocağı dinamitle patlatıldı: İlçe toz bulutu altında kaldı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında patlama gerçekleştirildi. İlçede yoğun toz bulutu etkili oldu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

dinamit

dinamit

patlama

taş ocağı

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İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi’ne yakın bir noktada bulunan taş ocağında dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Patlamanın etkisiyle adeta mahalle toz bulutunun içerisinde kaldı.Toz bulutunun mahalleyi esir aldığı anları görüntüleyen 23 yaşındaki Mert Yaşarsoy, “Toz bulutundan dolayı balkona çamaşırda seremiyoruz, yıkadığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyoruz. Taş ocağındaki patlama sırasında evimin damındaydım, bir an çatı profillerinde bir sallantı hissettim ve deprem oluyor zannettim. Tekrardan taş ocağındaki patlamanın sebep olduğunu fark ettim. Deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı o anki oluşan toz bulutlarından taş ocağında oluşan patlama olduğunu fark ettik. Benim birçok akrabam bu mahallede oturuyor yeni yıkatılan araçların üstlerinde bile bir karış toz oldu, onlar da zaten toz bulutu bittikten sonra tekrardan yıkattılar araçlarını” ifadelerini kullandı.

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hatay, dinamit, dinamit, patlama, taş ocağı