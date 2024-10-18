https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bartindaki-demir-celik-fabrikasinda-patlama-yaralilar-var-1089382594.html
Bartın'daki demir çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var
Bartın'daki demir çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 10 işçi yaralandı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T11:46+0300
2024-10-18T11:46+0300
2024-10-18T11:50+0300
türkiye
patlama
demir
fabrika
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Bartın'da demir çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 10 işçi yaralandı.Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama oldu. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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patlama, demir, fabrika
Bartın'daki demir çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var
11:46 18.10.2024 (güncellendi: 11:50 18.10.2024)
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 10 işçi yaralandı.
Bartın'da demir çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 10 işçi yaralandı.
Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama oldu. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı.
Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.