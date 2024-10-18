https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bartindaki-demir-celik-fabrikasinda-patlama-yaralilar-var-1089382594.html

Bartın'daki demir çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var

Bartın'daki demir çelik fabrikasında patlama: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 10 işçi yaralandı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

patlama

demir

fabrika

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Bartın'da demir çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 10 işçi yaralandı.Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama oldu. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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patlama, demir, fabrika