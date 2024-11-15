https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-tagsis-ve-taklit-gida-ifsasinda-yeni-model-olusturuyoruz-1090441443.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tağşiş ve taklit gıda ifşasında yeni model oluşturuyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tağşiş ve taklit gıda ifşasında yeni model oluşturuyoruz
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tağşiş ve taklit gıdalara yönelik denetimlerin süreceğini belirtirken; firmaların ifşasıyla ilgili 'yeni bir modeli'... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T15:02+0300
2024-11-15T15:02+0300
2024-11-15T15:04+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
tağşiş
taklit tağşiş listesi
liste
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Türkiye'de tağşiş ve taklit gıdaya yönelik denetimler sürerken, yönetmeliğe uymayan firmaların isimleri listeler halinde açıklanıyor. Bu listelerde firmaların isimlerinin yanı sıra yaptıkları usulsüzlere de yer veriliyor. Bununla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni bir modeli hayata geçireceklerini ve bu firmaları artık listeler halinde yayınlamayacaklarını söylediListeler halinde yayımlamayacağızBir televizyon programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk tarafından sıkı bir şekilde takip edilen tağşiş ve sahte ürünleri içeren ifşa listelerle ilgili konuştu. Yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyleyen Yumaklı, "Yeni bir model oluşturuyoruz artık listeler halinde yayımlamayacağız. Denetim, analiz, tespit ve eğer uygunsuzluk varsa idare yaptırımların yapılmasının yanı sıra vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendireceğiz" bilgisini verdi. Üreticilerin vatandaşlara taahhüt ettikleri gıdayı belirtilen şekilde iletme yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bize neden sadece ifşa ediyorsunuz gereğini de yapsanıza deniliyor biz zaten gereği yapıldığı için ifşa ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan alınan geri dönüşlerin çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, denetimlerin süreceğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tagsis-yapan-firmalar-ifsa-edildi-unlu-markanin-icinden-cikanlar-sasirtti-vucutta-hasar-vermedigi-1090418410.html
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, liste
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, liste
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tağşiş ve taklit gıda ifşasında yeni model oluşturuyoruz
15:02 15.11.2024 (güncellendi: 15:04 15.11.2024)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tağşiş ve taklit gıdalara yönelik denetimlerin süreceğini belirtirken; firmaların ifşasıyla ilgili 'yeni bir modeli' hayata geçireceklerini söyledi.
Türkiye'de tağşiş ve taklit gıdaya yönelik denetimler sürerken, yönetmeliğe uymayan firmaların isimleri listeler halinde açıklanıyor. Bu listelerde firmaların isimlerinin yanı sıra yaptıkları usulsüzlere de yer veriliyor. Bununla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni bir modeli hayata geçireceklerini ve bu firmaları artık listeler halinde yayınlamayacaklarını söyledi
Listeler halinde yayımlamayacağız
Bir televizyon programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk tarafından sıkı bir şekilde takip edilen tağşiş ve sahte ürünleri içeren ifşa listelerle ilgili konuştu. Yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyleyen Yumaklı, "Yeni bir model oluşturuyoruz artık listeler halinde yayımlamayacağız. Denetim, analiz, tespit ve eğer uygunsuzluk varsa idare yaptırımların yapılmasının yanı sıra vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendireceğiz" bilgisini verdi.
Üreticilerin vatandaşlara taahhüt ettikleri gıdayı belirtilen şekilde iletme yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bize neden sadece ifşa ediyorsunuz gereğini de yapsanıza deniliyor biz zaten gereği yapıldığı için ifşa ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan alınan geri dönüşlerin çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, denetimlerin süreceğini dile getirdi.