https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-tagsis-ve-taklit-gida-ifsasinda-yeni-model-olusturuyoruz-1090441443.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tağşiş ve taklit gıda ifşasında yeni model oluşturuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tağşiş ve taklit gıda ifşasında yeni model oluşturuyoruz

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tağşiş ve taklit gıdalara yönelik denetimlerin süreceğini belirtirken; firmaların ifşasıyla ilgili 'yeni bir modeli'... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T15:02+0300

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türkiye

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

tağşiş

taklit tağşiş listesi

liste

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Türkiye'de tağşiş ve taklit gıdaya yönelik denetimler sürerken, yönetmeliğe uymayan firmaların isimleri listeler halinde açıklanıyor. Bu listelerde firmaların isimlerinin yanı sıra yaptıkları usulsüzlere de yer veriliyor. Bununla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni bir modeli hayata geçireceklerini ve bu firmaları artık listeler halinde yayınlamayacaklarını söylediListeler halinde yayımlamayacağızBir televizyon programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk tarafından sıkı bir şekilde takip edilen tağşiş ve sahte ürünleri içeren ifşa listelerle ilgili konuştu. Yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyleyen Yumaklı, "Yeni bir model oluşturuyoruz artık listeler halinde yayımlamayacağız. Denetim, analiz, tespit ve eğer uygunsuzluk varsa idare yaptırımların yapılmasının yanı sıra vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendireceğiz" bilgisini verdi. Üreticilerin vatandaşlara taahhüt ettikleri gıdayı belirtilen şekilde iletme yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bize neden sadece ifşa ediyorsunuz gereğini de yapsanıza deniliyor biz zaten gereği yapıldığı için ifşa ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan alınan geri dönüşlerin çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, denetimlerin süreceğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tagsis-yapan-firmalar-ifsa-edildi-unlu-markanin-icinden-cikanlar-sasirtti-vucutta-hasar-vermedigi-1090418410.html

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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, liste