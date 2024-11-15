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Tarihi maçın kazananı kim olacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?
Tarihi maçın kazananı kim olacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Boks meraklılarının uzun zamandır beklediği maç için son saatler. Yaklaşık 20 yıllık profesyonel boks kariyeri olan Mike Tyson ve bir süredir boksa ilgi duyan... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Mike Tyson ve Jake Paul'un birçok tartışmaya yol açan boks maçına saatler kala heyecan artıyor. Neredeyse 20 yıldır profesyonel dövüş yapmayan Mike Tyson ile son zamanlarda boksa merak duyan aslında sosyal medya fenomeni olan Jake Paul'un boks maçı, 15 Kasım 2024 Cuma günü olacak.2005'te Kevin McBride'a yenildikten sonra emekli olduğunu açıklayan Mike Tyson, spora verecek hiç bir şeyinin kalmadığını söylemişti. Tyson son olarak 2020'de pandemi sırasında Roy Jones Jr.'a karşı seyircisiz bir gösteri maçında dövüşmüştü. Normalde 20 Temmuz'da yapılması planlanan Jake Paul Mike Tyson boks maçı, Tyson'ın bir uçuş sırasında hastalanmasının ardından mide ülseri tedavisi görmesi üzerine ertelendi. Maçın organizatörü Nakisa Bidarian, Tyson'ın haftalar önce tedavisinin sonlandığını söyleyerek, Tyson'ın sağlığı konusunda endişelenenlerin sorularını geçiştirdi.Mike Tyson Jake Paul maçı hangi kanalda ve saat kaçta?Sosyal medya fenomeni Jake Paul ve eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson boks maçı karşılaşması Türkiye saatiyle 16 Kasım 2024 Cumartesi saat 04:00'te Netflix'te canlı olarak yayınlanacak.ABD'nin Teksas eyaletinde 80 bin kişilik bir stadyumda gerçekleşecek olan boks maçı, tarihin en çok izlenen mücadelesi olacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mike-tyson-jake-paul-maci-ne-zaman-1090405434.html
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Tarihi maçın kazananı kim olacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

10:46 15.11.2024 (güncellendi: 11:00 15.11.2024)
© AA / Tayfun CoşkunMike Tyson
Mike Tyson - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / Tayfun Coşkun
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Boks meraklılarının uzun zamandır beklediği maç için son saatler. Yaklaşık 20 yıllık profesyonel boks kariyeri olan Mike Tyson ve bir süredir boksa ilgi duyan ve profesyonel eğitimler alan Jake Paul arasındaki maçın kazananı kim olacak? Mike Tyson Jake Paul maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı saat kaçta?
Mike Tyson ve Jake Paul'un birçok tartışmaya yol açan boks maçına saatler kala heyecan artıyor. Neredeyse 20 yıldır profesyonel dövüş yapmayan Mike Tyson ile son zamanlarda boksa merak duyan aslında sosyal medya fenomeni olan Jake Paul'un boks maçı, 15 Kasım 2024 Cuma günü olacak.
2005'te Kevin McBride'a yenildikten sonra emekli olduğunu açıklayan Mike Tyson, spora verecek hiç bir şeyinin kalmadığını söylemişti. Tyson son olarak 2020'de pandemi sırasında Roy Jones Jr.'a karşı seyircisiz bir gösteri maçında dövüşmüştü.
Normalde 20 Temmuz'da yapılması planlanan Jake Paul Mike Tyson boks maçı, Tyson'ın bir uçuş sırasında hastalanmasının ardından mide ülseri tedavisi görmesi üzerine ertelendi. Maçın organizatörü Nakisa Bidarian, Tyson'ın haftalar önce tedavisinin sonlandığını söyleyerek, Tyson'ın sağlığı konusunda endişelenenlerin sorularını geçiştirdi.

Mike Tyson Jake Paul maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Sosyal medya fenomeni Jake Paul ve eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson boks maçı karşılaşması Türkiye saatiyle 16 Kasım 2024 Cumartesi saat 04:00'te Netflix'te canlı olarak yayınlanacak.
ABD'nin Teksas eyaletinde 80 bin kişilik bir stadyumda gerçekleşecek olan boks maçı, tarihin en çok izlenen mücadelesi olacağı tahmin ediliyor.

Mike Tyson kimdir?

Micheal Gerard Tyson, popüler adıyla Mike Tyson, 30 Haziran 1966'da doğmuştur ve 58 yaşındadır. Tyson, 1985 ila 2005 yılları arasında boks maçlarına çıkan profesyonel bir boksördür.

Tyson, 1987'den 1990 yılına kadar 'dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu' unvanını taşımıştır. Mike Tyson, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek profesyonel boksördür.

© AA / Tayfun CoşkunJake Paul
Jake Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
Jake Paul
© AA / Tayfun Coşkun

Jake Paul kimdir?

Jake Jooseph Paul, 17 Ocak 1997'de ABD'nin Ohio eyaletinde doğmuştur. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen 27 yaşındaki Jake Paul, aynı zamanda bir boksör, aktör ve müzisyendir. Jake Paul, kariyeri boyunca davranışlarından dolayı bir çok tartışmanın ana konusu oldu.

Son yıllarda profesyonel boks kariyerine odaklanan Paul, boksun efsanevi isimlerinden biri olan Mike Tyson ile boks maçına çıkacak.

Boxer Mike Tyson during an open boxing master class at the DIVS palace of team sports, Ekaterinburg - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?
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