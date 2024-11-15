Tarihi maçın kazananı kim olacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

Jake Paul kimdir?

Jake Jooseph Paul, 17 Ocak 1997'de ABD'nin Ohio eyaletinde doğmuştur. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen 27 yaşındaki Jake Paul, aynı zamanda bir boksör, aktör ve müzisyendir. Jake Paul, kariyeri boyunca davranışlarından dolayı bir çok tartışmanın ana konusu oldu.

Son yıllarda profesyonel boks kariyerine odaklanan Paul, boksun efsanevi isimlerinden biri olan Mike Tyson ile boks maçına çıkacak.