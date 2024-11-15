https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/surucusuz-metro-istanbulda-panik-yaratti-5-duragi-pas-gecti-yolcular-acil-durdurma-butonuna-basti-1090434731.html
Sürücüsüz metro İstanbul'da panik yarattı: 5 durağı pas geçti, yolcular acil durdurma butonuna bastı
Sürücüsüz metro İstanbul'da panik yarattı: 5 durağı pas geçti, yolcular acil durdurma butonuna bastı
Sputnik Türkiye
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro yolcularda paniğe neden oldu. 5 durağı pas geçerek ilerleyen metro, yolcularda endişeye yol... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:34+0300
2024-11-15T13:34+0300
2024-11-15T13:34+0300
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/malatyadaki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-endiselendiren-uyari-buyuk-deprem-uretme-1090430131.html
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metro, metro istanbul, üsküdar, yolcu
Sürücüsüz metro İstanbul'da panik yarattı: 5 durağı pas geçti, yolcular acil durdurma butonuna bastı
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro yolcularda paniğe neden oldu. 5 durağı pas geçerek ilerleyen metro, yolcularda endişeye yol açtı. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasının ardından Altınşehir durağına yakın bir yerde durabilen trenden raylara inerek yürüyen yolcular, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.
Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.
Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.
Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.
Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görülüyor.