https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/surucusuz-metro-istanbulda-panik-yaratti-5-duragi-pas-gecti-yolcular-acil-durdurma-butonuna-basti-1090434731.html

Sürücüsüz metro İstanbul'da panik yarattı: 5 durağı pas geçti, yolcular acil durdurma butonuna bastı

Sürücüsüz metro İstanbul'da panik yarattı: 5 durağı pas geçti, yolcular acil durdurma butonuna bastı

Sputnik Türkiye

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro yolcularda paniğe neden oldu. 5 durağı pas geçerek ilerleyen metro, yolcularda endişeye yol... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T13:34+0300

2024-11-15T13:34+0300

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türkiye

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üsküdar

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görülüyor.

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