https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rus-t-90-tanki-ozel-harekat-bolgesinde-super-guvenilirlik-sergiliyor-1090076596.html
Rus T-90 tankı, özel harekat bölgesinde süper güvenilirlik sergiliyor
Rus T-90 tankı, özel harekat bölgesinde süper güvenilirlik sergiliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler, T-90 tankının savaş alanında aldığı ‘yaraları’ sergiledi. Tankçılar... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T09:01+0300
2024-11-06T09:01+0300
2024-11-06T09:06+0300
savunma
rusya
rostec
t-90
uralvagonzavod
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Özel harekat bölgesinde görev alan T-90 tankları, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in bünyesinde faaliyet gösteren Uralvagonzavod (UVZ) fabrikası tarafından orduya sağlanıyor.Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, UVZ fabrikası çalışanları, cephe yakınında kurulan tamir ve onarım merkezlerinde de çalışıyor. Onlar, sahada tamir edilmesi mümkün olmayan araçları onarıyorlar. Toplamda, Rostec’in cephe hattında görev yapan onarım ekiplerinde binden fazla kişi çalışıyor.Açıklamada, askerlerden gelen geri bildirimle aktif olarak çalıştıkları, bilgilerin analiz edilerek teçhizat ve silahların iyileştirilmesinde kullanıldığı kaydedildi.Rus teçhizatın, özel askeri harekat bölgesinde Batılı muadillerine karşı avantajını göstermeye devam ettiğini vurgulayan Rostec, bunun sadece ateş gücü ve koruma ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda bakım yapılabilirlik ile de ilgili olduğunu belirterek şunu dedi:Açıklamada, Rus T-90 ‘Proriv’ tanklarının ana özelliklerinin (hareketlilik, koruma, yaşanabilirlik, durumsal farkındalık, komuta kontrol edilebilirlik) toplamı açısından şu anda seri üretimde olan ve dünya ordularında hizmet veren en iyi savaş aracı olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/eski-abd-disisleri-bakanligi-yetkilisi-haas-zelenskiyin-zafer-plani-gerceklestirilemeyecek-bir-1090065464.html
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rusya, rostec, t-90, uralvagonzavod
rusya, rostec, t-90, uralvagonzavod
Rus T-90 tankı, özel harekat bölgesinde süper güvenilirlik sergiliyor
09:01 06.11.2024 (güncellendi: 09:06 06.11.2024)
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler, T-90 tankının savaş alanında aldığı ‘yaraları’ sergiledi. Tankçılar, araçlarının kule kısmına isabet aldığını ve mayına bastığını belirterek hiçbir yardım almadan kendi elleriyle tankı tamir etmeyi başardıklarını kaydetti.
Özel harekat bölgesinde görev alan T-90 tankları, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in bünyesinde faaliyet gösteren Uralvagonzavod (UVZ) fabrikası tarafından orduya sağlanıyor.
Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, UVZ fabrikası çalışanları, cephe yakınında kurulan tamir ve onarım merkezlerinde de çalışıyor. Onlar, sahada tamir edilmesi mümkün olmayan araçları onarıyorlar. Toplamda, Rostec’in cephe hattında görev yapan onarım ekiplerinde binden fazla kişi çalışıyor.
Açıklamada, askerlerden gelen geri bildirimle aktif olarak çalıştıkları, bilgilerin analiz edilerek teçhizat ve silahların iyileştirilmesinde kullanıldığı kaydedildi.
Rus teçhizatın, özel askeri harekat bölgesinde Batılı muadillerine karşı avantajını göstermeye devam ettiğini vurgulayan Rostec, bunun sadece ateş gücü ve koruma ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda bakım yapılabilirlik ile de ilgili olduğunu belirterek şunu dedi:
Benzer durumlarda, yabancı araçlar hurdaya çıkarılırken Rus tanklar, tasarım özellikleri nedeniyle onarılabiliyor. Hatta basit onarımlar mürettebat tarafından gerçekleştirilebiliyor. Çatışmalarda kullanılmaya devam eden Rus tanklarının bazılarında birçok ünite ve sistem birden fazla kez değiştirilmesine rağmen bu araçlar yenileri kadar etkili savaşıyor. Batılı teçhizat ‘garaj servisine’ uygun değil. Bunun nedeni, çok teknolojik olarak gelişmiş olmaları değil, bir dizi mantıksız tasarım çözümü ve araçların uzun süreli çatışmalarda toplu kullanımını öngörmeyen genel yaklaşımlar.
Açıklamada, Rus T-90 ‘Proriv’ tanklarının ana özelliklerinin (hareketlilik, koruma, yaşanabilirlik, durumsal farkındalık, komuta kontrol edilebilirlik) toplamı açısından şu anda seri üretimde olan ve dünya ordularında hizmet veren en iyi savaş aracı olduğu kaydedildi.