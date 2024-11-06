https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rus-t-90-tanki-ozel-harekat-bolgesinde-super-guvenilirlik-sergiliyor-1090076596.html

Rus T-90 tankı, özel harekat bölgesinde süper güvenilirlik sergiliyor

Rus T-90 tankı, özel harekat bölgesinde süper güvenilirlik sergiliyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler, T-90 tankının savaş alanında aldığı ‘yaraları’ sergiledi. Tankçılar... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T09:01+0300

2024-11-06T09:01+0300

2024-11-06T09:06+0300

savunma

rusya

rostec

t-90

uralvagonzavod

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Özel harekat bölgesinde görev alan T-90 tankları, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in bünyesinde faaliyet gösteren Uralvagonzavod (UVZ) fabrikası tarafından orduya sağlanıyor.Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, UVZ fabrikası çalışanları, cephe yakınında kurulan tamir ve onarım merkezlerinde de çalışıyor. Onlar, sahada tamir edilmesi mümkün olmayan araçları onarıyorlar. Toplamda, Rostec’in cephe hattında görev yapan onarım ekiplerinde binden fazla kişi çalışıyor.Açıklamada, askerlerden gelen geri bildirimle aktif olarak çalıştıkları, bilgilerin analiz edilerek teçhizat ve silahların iyileştirilmesinde kullanıldığı kaydedildi.Rus teçhizatın, özel askeri harekat bölgesinde Batılı muadillerine karşı avantajını göstermeye devam ettiğini vurgulayan Rostec, bunun sadece ateş gücü ve koruma ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda bakım yapılabilirlik ile de ilgili olduğunu belirterek şunu dedi:Açıklamada, Rus T-90 ‘Proriv’ tanklarının ana özelliklerinin (hareketlilik, koruma, yaşanabilirlik, durumsal farkındalık, komuta kontrol edilebilirlik) toplamı açısından şu anda seri üretimde olan ve dünya ordularında hizmet veren en iyi savaş aracı olduğu kaydedildi.

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rusya, rostec, t-90, uralvagonzavod