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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/suriyeli-ve-filistinli-cocuklar-sputnik-muhabirine-lubnandan-kacis-hikayelerini-anlatti-1090440093.html
Suriyeli ve Filistinli çocuklar, Sputnik muhabirine Lübnan'dan kaçış hikayelerini anlattı
Suriyeli ve Filistinli çocuklar, Sputnik muhabirine Lübnan'dan kaçış hikayelerini anlattı
Sputnik Türkiye
Sputnik, Suriye'nin Halep vilayetinde Lübnanlı mültecilerin barındırıldığı merkezlerden birini ziyaret etti. Merkezde İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T19:20+0300
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8 yaşındaki Halid'in ailesi, 10 yıl önce Suriye'den kaçtı. Filistinliler ve Suriye'de Filistinli mültecilere ait bir kampta yaşıyorlardı. Dedesi 80 yıl önce İsrail işgalinden sonra mülteci oldu. Ragd al Ahmad adlı kız 10 yaşında. Kendisi Suriyeli ama Lübnan'da doğdu. Ailesi, teröristlerle savaş sürerken Halep'ten Lübnan'a kaçtı. Çocuklar, Sputnik muhabirine kaçış hikayelerini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/gazze-seridinden-bir-konusma-terapisti-cocuklara-yeniden-dogru-konusmayi-ogretiyor-1090352884.html
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8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
Sputnik Türkiye
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
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israil, israil-filistin, beyrut, lübnan, filistin, suriye, çocuklar, mülteci, filistinli, filistinli mülteciler, video
israil, israil-filistin, beyrut, lübnan, filistin, suriye, çocuklar, mülteci, filistinli, filistinli mülteciler, video

Suriyeli ve Filistinli çocuklar, Sputnik muhabirine Lübnan'dan kaçış hikayelerini anlattı

19:20 15.11.2024
© Sputnik8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Sputnik
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Sputnik, Suriye'nin Halep vilayetinde Lübnanlı mültecilerin barındırıldığı merkezlerden birini ziyaret etti. Merkezde İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı aileler yaşıyor.
8 yaşındaki Halid'in ailesi, 10 yıl önce Suriye'den kaçtı. Filistinliler ve Suriye'de Filistinli mültecilere ait bir kampta yaşıyorlardı. Dedesi 80 yıl önce İsrail işgalinden sonra mülteci oldu. Ragd al Ahmad adlı kız 10 yaşında. Kendisi Suriyeli ama Lübnan'da doğdu. Ailesi, teröristlerle savaş sürerken Halep'ten Lübnan'a kaçtı. Çocuklar, Sputnik muhabirine kaçış hikayelerini anlattı.
© Sputnik
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnik8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
1/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
2/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
3/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
4/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
5/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
6/7
© Sputnik
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
7/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'nden bir konuşma terapisti çocuklara yeniden doğru konuşmayı öğretiyor
13 Kasım, 18:40
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