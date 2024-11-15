Suriyeli ve Filistinli çocuklar, Sputnik muhabirine Lübnan'dan kaçış hikayelerini anlattı
© Sputnik8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
© Sputnik
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Sputnik, Suriye'nin Halep vilayetinde Lübnanlı mültecilerin barındırıldığı merkezlerden birini ziyaret etti. Merkezde İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı aileler yaşıyor.
8 yaşındaki Halid'in ailesi, 10 yıl önce Suriye'den kaçtı. Filistinliler ve Suriye'de Filistinli mültecilere ait bir kampta yaşıyorlardı. Dedesi 80 yıl önce İsrail işgalinden sonra mülteci oldu. Ragd al Ahmad adlı kız 10 yaşında. Kendisi Suriyeli ama Lübnan'da doğdu. Ailesi, teröristlerle savaş sürerken Halep'ten Lübnan'a kaçtı. Çocuklar, Sputnik muhabirine kaçış hikayelerini anlattı.
© Sputnik
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
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© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
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© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
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© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
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© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
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© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
© Sputnik8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
6/7
© Sputnik
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
© Sputnikİsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
7/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
1/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
2/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
3/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
4/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
5/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar
6/7
© Sputnik
8 yaşındaki Filistinli Halid, Lübnan'dan Suriye'ye kaçış sürecini anlattı
7/7
© Sputnik
İsrail saldırılarından kaçan Suriyeli, Filistinli ve Lübnanlı ailelerin çocukları Suriye’nin Halep vilayetinde mültecilerin barındırıldığı merkezde yaşıyorlar