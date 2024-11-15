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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/saglik-bakani-memisoglundan-algi-operasyonu-cikisi-hicbir-hekimin-parasini-kesmiyoruz-1090427585.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'algı operasyonu' çıkışı: Hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'algı operasyonu' çıkışı: Hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek bir algı operasyonu yapıldığını söyledi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:22+0300
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türkiye
aile hekimliği
aile hekimleri dernekleri federasyonu
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
reçete
ilaç
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Aile hekimleri geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne karşı üç günlük iş bırakma eylemi yapmış ve yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'algı operasyonu' yapıldığını söyleyerek, "Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısıyla ilgili müdahale yapmıyoruz" dedi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleriyle ilgili düzenlemeler hakkındaki eleştirileri yanıtladı. Memişoğlu, aile hekimliğinin işleyişini ikinci basamakla entegre edip daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Aile hekimliğini daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey, sadece aile hekimliğinin işleyişini biraz daha ikinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre edip daha verimli bir hale getirmektir. Ancak bu konuda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz" diye konuştu. Teşvik ve ilave ödeme veriyoruzSistemle ilgili bilgi veren Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile hekimine eğer önceki dönemine göre hastalar bir sene sonra daha az gidiyorsa, bir aile hekimi bir yıl önceki döneme göre hastalarını ikinci ve üçüncü basamağa daha az yönlendiriyorsa bu durum bölgedeki, kendi nüfusundaki insanların daha sağlıklı olduğunu gösterir. Yani daha az sevk yapılan bölgelerdeki nüfusun sağlık durumu daha iyi demektir. Biz ona teşvik, ilave ödeme veriyoruz" şeklinde konuştu.Hekimin ilaç yazmasına müdahale etmiyoruzBakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/aile-hekimine-gidecekler-dikkat-hekimler-uc-gun-is-birakacak-1090001998.html
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aile hekimliği, aile hekimleri dernekleri federasyonu, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, reçete, ilaç
aile hekimliği, aile hekimleri dernekleri federasyonu, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, reçete, ilaç

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'algı operasyonu' çıkışı: Hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz

11:22 15.11.2024
© AA / İslam YakutSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / İslam Yakut
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek bir algı operasyonu yapıldığını söyledi.
Aile hekimleri geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne karşı üç günlük iş bırakma eylemi yapmış ve yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'algı operasyonu' yapıldığını söyleyerek, "Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısıyla ilgili müdahale yapmıyoruz" dedi.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleriyle ilgili düzenlemeler hakkındaki eleştirileri yanıtladı. Memişoğlu, aile hekimliğinin işleyişini ikinci basamakla entegre edip daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Aile hekimliğini daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey, sadece aile hekimliğinin işleyişini biraz daha ikinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre edip daha verimli bir hale getirmektir. Ancak bu konuda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Teşvik ve ilave ödeme veriyoruz

Sistemle ilgili bilgi veren Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile hekimine eğer önceki dönemine göre hastalar bir sene sonra daha az gidiyorsa, bir aile hekimi bir yıl önceki döneme göre hastalarını ikinci ve üçüncü basamağa daha az yönlendiriyorsa bu durum bölgedeki, kendi nüfusundaki insanların daha sağlıklı olduğunu gösterir. Yani daha az sevk yapılan bölgelerdeki nüfusun sağlık durumu daha iyi demektir. Biz ona teşvik, ilave ödeme veriyoruz" şeklinde konuştu.

Hekimin ilaç yazmasına müdahale etmiyoruz

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Biz aile hekimlerinden ödeme kesmiyoruz. Eğer bir aile hekimi, önceki dönemde daha fazla ilaç yazmışsa aynı ödemeyi alacak. Ama daha az ilaç yazıyorsa, biz ona biraz daha ödeme yapıyoruz. Burada bir algı operasyonu yapılıyor 'Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar' deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz ve hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısına müdahale etmiyoruz."
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
SAĞLIK
Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak
4 Kasım, 12:26
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