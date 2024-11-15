https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/saglik-bakani-memisoglundan-algi-operasyonu-cikisi-hicbir-hekimin-parasini-kesmiyoruz-1090427585.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'algı operasyonu' çıkışı: Hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'algı operasyonu' çıkışı: Hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek bir algı operasyonu yapıldığını söyledi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T11:22+0300

2024-11-15T11:22+0300

2024-11-15T11:22+0300

türkiye

aile hekimliği

aile hekimleri dernekleri federasyonu

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

reçete

ilaç

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Aile hekimleri geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne karşı üç günlük iş bırakma eylemi yapmış ve yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'algı operasyonu' yapıldığını söyleyerek, "Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısıyla ilgili müdahale yapmıyoruz" dedi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleriyle ilgili düzenlemeler hakkındaki eleştirileri yanıtladı. Memişoğlu, aile hekimliğinin işleyişini ikinci basamakla entegre edip daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Aile hekimliğini daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey, sadece aile hekimliğinin işleyişini biraz daha ikinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre edip daha verimli bir hale getirmektir. Ancak bu konuda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz" diye konuştu. Teşvik ve ilave ödeme veriyoruzSistemle ilgili bilgi veren Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile hekimine eğer önceki dönemine göre hastalar bir sene sonra daha az gidiyorsa, bir aile hekimi bir yıl önceki döneme göre hastalarını ikinci ve üçüncü basamağa daha az yönlendiriyorsa bu durum bölgedeki, kendi nüfusundaki insanların daha sağlıklı olduğunu gösterir. Yani daha az sevk yapılan bölgelerdeki nüfusun sağlık durumu daha iyi demektir. Biz ona teşvik, ilave ödeme veriyoruz" şeklinde konuştu.Hekimin ilaç yazmasına müdahale etmiyoruzBakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/aile-hekimine-gidecekler-dikkat-hekimler-uc-gun-is-birakacak-1090001998.html

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aile hekimliği, aile hekimleri dernekleri federasyonu, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, reçete, ilaç