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Belarus, BRICS grubuna ortak ülke statüsüyle dahil oldu
Belarus, BRICS grubuna ortak ülke statüsüyle dahil oldu
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Minsk'in BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını duyurdu. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T14:57+0300
2024-11-11T14:57+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus dışişleri bakanlığı
brics
ortak ülke
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vladimir putin
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Yazılı açıklama yayınlayan Belarus Dışişleri, ortak ülke statüsü kazanmak için yerine getirilmesi gereken zorunlu protokolün uygulandığını belirtti.Açıklamada, "5 Kasım 2024'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben düzenlenen, ülkemizin BRICS'e partner ülke olarak katılmaya hazır olduğuna dair yazıyı imzaladı. Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, belgeyi yüz yüze görüşme sırasında Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'a teslim etti" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, yazılı davetiyeye verilen resmi yanıtın, üye ülkelerce kabul edilen ortak ülke statüsü kazanma prosedürünün zorunlu unsuru olduğunu ve bir ülkenin tam olarak bu andan itibaren resmen grubun ortak ülkesi sayılmaya başladığını vurguladı.Bakanlığın açıklamasına göre Belarus lideri, gönderdiği mesajda Rus meslektaşına desteğinden dolayı teşekkür etti ve ülkesinin BRICS'e ortak ülke sıfatıyla katılımının tam da Moskova'nın dönem başkanlığı sırasında resmiyet kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Ortak ülke ne anlama geliyor?Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor. Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebilir. Ortak ülkeler, BRICS grubunun nihai bildirgelerine de katılabilir.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus dışişleri bakanlığı, brics, ortak ülke, ortak ülke statüsü, rusya, vladimir putin
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus dışişleri bakanlığı, brics, ortak ülke, ortak ülke statüsü, rusya, vladimir putin

Belarus, BRICS grubuna ortak ülke statüsüyle dahil oldu

14:57 11.11.2024
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinУчавстник бизнес-форума проходит мимо логотипа саммита БРИКС в ЮАР
Учавстник бизнес-форума проходит мимо логотипа саммита БРИКС в ЮАР - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Minsk'in BRICS'e ortak ülke olarak katıldığını duyurdu.
Yazılı açıklama yayınlayan Belarus Dışişleri, ortak ülke statüsü kazanmak için yerine getirilmesi gereken zorunlu protokolün uygulandığını belirtti.

Açıklamada, "5 Kasım 2024'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben düzenlenen, ülkemizin BRICS'e partner ülke olarak katılmaya hazır olduğuna dair yazıyı imzaladı. Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, belgeyi yüz yüze görüşme sırasında Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'a teslim etti" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, yazılı davetiyeye verilen resmi yanıtın, üye ülkelerce kabul edilen ortak ülke statüsü kazanma prosedürünün zorunlu unsuru olduğunu ve bir ülkenin tam olarak bu andan itibaren resmen grubun ortak ülkesi sayılmaya başladığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Belarus lideri, gönderdiği mesajda Rus meslektaşına desteğinden dolayı teşekkür etti ve ülkesinin BRICS'e ortak ülke sıfatıyla katılımının tam da Moskova'nın dönem başkanlığı sırasında resmiyet kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ortak ülke ne anlama geliyor?

Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.

Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebilir.

Ortak ülkeler, BRICS grubunun nihai bildirgelerine de katılabilir.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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