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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-bolgelerinde-gece-51-ukrayna-ihasi-engellendi-36si-krasnodarda-1090417390.html
Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da
Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin geçen gece 36’sı Krasnodar Bölgesi’nde 51 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 51 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “Krasnodar Bölgesi’nde 36, Kırım Cumhuriyeti’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Azak Denizi’nde 10 İHA engellendi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukrayna-trumpin-zaferinden-sonra-zelenskiyin-eylemlerine-iliskin-iki-secenek-ortaya-koydu--1090416501.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, krasnodar, kırım, belgorod, azak denizi

Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da

07:12 15.11.2024 (güncellendi: 07:22 15.11.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin geçen gece 36’sı Krasnodar Bölgesi’nde 51 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 51 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “Krasnodar Bölgesi’nde 36, Kırım Cumhuriyeti’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Azak Denizi’nde 10 İHA engellendi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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