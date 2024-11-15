https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-bolgelerinde-gece-51-ukrayna-ihasi-engellendi-36si-krasnodarda-1090417390.html
Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da
Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin geçen gece 36’sı Krasnodar Bölgesi’nde 51 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T07:12+0300
2024-11-15T07:12+0300
2024-11-15T07:22+0300
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 51 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “Krasnodar Bölgesi’nde 36, Kırım Cumhuriyeti’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Azak Denizi’nde 10 İHA engellendi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukrayna-trumpin-zaferinden-sonra-zelenskiyin-eylemlerine-iliskin-iki-secenek-ortaya-koydu--1090416501.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, krasnodar, kırım, belgorod, azak denizi
Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da
07:12 15.11.2024 (güncellendi: 07:22 15.11.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin geçen gece 36’sı Krasnodar Bölgesi’nde 51 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 51 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “Krasnodar Bölgesi’nde 36, Kırım Cumhuriyeti’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Azak Denizi’nde 10 İHA engellendi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.