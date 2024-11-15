https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-bolgelerinde-gece-51-ukrayna-ihasi-engellendi-36si-krasnodarda-1090417390.html

Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da

Rusya bölgelerinde gece 51 Ukrayna İHA’sı engellendi: 36’sı Krasnodar’da

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin geçen gece 36’sı Krasnodar Bölgesi’nde 51 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T07:12+0300

2024-11-15T07:12+0300

2024-11-15T07:22+0300

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Bakanlığın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 51 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “Krasnodar Bölgesi’nde 36, Kırım Cumhuriyeti’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Azak Denizi’nde 10 İHA engellendi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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