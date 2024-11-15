https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rus-ve-turk-disisleri-bakan-yardimcilari-kuresel-gida-guvenligini-konustu-1090450442.html

Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu

Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu

Sputnik Türkiye

Rus ve Türk yetkililer, uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konulara çözüm üretmek için görüş alışverişini sürdürüyor. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T17:10+0300

2024-11-15T17:10+0300

2024-11-15T17:10+0300

dünya

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rus-türk ilişkileri

rusya-türkiye ilişkileri

sergey verşinin

mehmet kemal bozay

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

küresel gıda güvenliği

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Türk mevkidaşı Mehmet Kemal Bozay, Ankara'nın inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Bozay, her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Taraflar, özellikle Ortadoğu'daki durum ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması üzerinde durdu.

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