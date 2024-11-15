https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rus-ve-turk-disisleri-bakan-yardimcilari-kuresel-gida-guvenligini-konustu-1090450442.html
Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu
Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu
Sputnik Türkiye
Rus ve Türk yetkililer, uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konulara çözüm üretmek için görüş alışverişini sürdürüyor. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T17:10+0300
2024-11-15T17:10+0300
2024-11-15T17:10+0300
dünya
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rus-türk ilişkileri
rusya-türkiye ilişkileri
sergey verşinin
mehmet kemal bozay
rusya dışişleri bakanlığı
türkiye dışişleri bakanlığı
küresel gıda güvenliği
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Türk mevkidaşı Mehmet Kemal Bozay, Ankara'nın inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Bozay, her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Taraflar, özellikle Ortadoğu'daki durum ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması üzerinde durdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/abhazyada-muhalefetten-protesto-eylemciler-parlamento-binasina-girdi-1090449226.html
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rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, sergey verşinin, mehmet kemal bozay, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, küresel gıda güvenliği, ortadoğu
rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, sergey verşinin, mehmet kemal bozay, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, küresel gıda güvenliği, ortadoğu
Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu
Rus ve Türk yetkililer, uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konulara çözüm üretmek için görüş alışverişini sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Türk mevkidaşı Mehmet Kemal Bozay, Ankara'nın inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Bozay, her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Taraflar, özellikle Ortadoğu'daki durum ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması üzerinde durdu.