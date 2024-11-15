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Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu
Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu
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Rus ve Türk yetkililer, uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konulara çözüm üretmek için görüş alışverişini sürdürüyor. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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rusya-türkiye ilişkileri
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Türk mevkidaşı Mehmet Kemal Bozay, Ankara'nın inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Bozay, her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Taraflar, özellikle Ortadoğu'daki durum ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması üzerinde durdu.
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rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, sergey verşinin, mehmet kemal bozay, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, küresel gıda güvenliği, ortadoğu
rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, sergey verşinin, mehmet kemal bozay, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, küresel gıda güvenliği, ortadoğu

Rus ve Türk dışişleri bakan yardımcıları, küresel gıda güvenliğini konuştu

17:10 15.11.2024
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Rus ve Türk yetkililer, uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konulara çözüm üretmek için görüş alışverişini sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Türk mevkidaşı Mehmet Kemal Bozay, Ankara'nın inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Bozay, her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, özellikle Ortadoğu'daki durum ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması üzerinde durdu.
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