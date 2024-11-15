https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rus-ve-turk-bilim-insanlarinin-da-katildigi-arastirmada-kahve-telvesinden-beton-elde-edildi-1090408565.html

Rus ve Türk bilim insanlarının da katıldığı araştırmada kahve telvesinden beton elde edildi

Rus ve Türk bilim insanlarının da katıldığı araştırmada kahve telvesinden beton elde edildi

Sputnik Türkiye

Çok uluslu bir araştırma ekibinde yer alan Rus ve Türk bilim insanları, kahve telvelerinden oluşan biyokömür bazlı beton üretti. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T19:07+0300

2024-11-15T19:07+0300

2024-11-15T19:07+0300

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bilim

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türkiye

beton

rostov-na-donu

kahve

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Bu gelişmenin çimento tüketiminin yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılmasına ve betonun kalitesinin artırılmasına olanak sağlayacağı öngörülüyor.Rostov-na-Donu'daki Don Devlet Teknik Üniversitesi'nden (DSTU) uzmanlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra Azerbaycan ve Lübnanlı meslektaşlarıyla birlikte, beton üretiminde çimentonun bir kısmı yerine kahve telvelerinden elde edilen biyokömürü kullandılar.Kahve telvesi gibi organik ürünler, yapı malzemesini zayıflatan kimyasallar açığa çıkardığı için betona doğrudan eklenmemelidir. Bu nedenle bilim insanları, oksijenin salınmasını sağlamak için kahve telvesini 400°C'ye kadar ısıttılar, ardından biyokömür adı verilen gözenekli, karbon açısından zengin bir kömür oluşturmak üzere öğüttüler.Kahve dünyadaki en popüler içeceklerden biridir. Kaynatılan her bir kilogram kahveden yaklaşık iki kilogram telve elde ediliyor. Böylece dünyada her yıl üretilen 7 milyon ton kahveden yaklaşık 14 milyon ton ıslak kahve atığı elde edilebilmektedir.Araştırmanın sonuçları Recycling dergisinde yayınlanırken Stelmah, "Daha sonraki araştırmalar, kahve telvesinden elde edilen biyokömüre bazlı katkı maddesi içeren betonun dayanıklılık, donma direnci ve suya dayanıklılık özelliklerini incelemeyi amaçlayacak" ifadelerini kullandı.

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