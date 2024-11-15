Rus ve Türk bilim insanlarının da katıldığı araştırmada kahve telvesinden beton elde edildi
© AASafranbolu'da kahve kolonyası üretildi
© AA
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Çok uluslu bir araştırma ekibinde yer alan Rus ve Türk bilim insanları, kahve telvelerinden oluşan biyokömür bazlı beton üretti.
Bu gelişmenin çimento tüketiminin yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılmasına ve betonun kalitesinin artırılmasına olanak sağlayacağı öngörülüyor.
Rostov-na-Donu'daki Don Devlet Teknik Üniversitesi'nden (DSTU) uzmanlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra Azerbaycan ve Lübnanlı meslektaşlarıyla birlikte, beton üretiminde çimentonun bir kısmı yerine kahve telvelerinden elde edilen biyokömürü kullandılar.
Rostov-na-Donu'daki Don Devlet Teknik Üniversitesi'nden (DSTU) uzmanlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra Azerbaycan ve Lübnanlı meslektaşlarıyla birlikte, beton üretiminde çimentonun bir kısmı yerine kahve telvelerinden elde edilen biyokömürü kullandılar.
Uzmanlar ortaya çıkan malzemenin özelliklerini incelediler ve katkı maddesinin sadece çimentoyu kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda betonun özelliklerini de iyileştirdiğini buldular. Betondan en iyi performansın alınması için bileşimdeki biyokömür kütlesinin yaklaşık yüzde 4 olması gerektiği belirtildi.
© Fotoğraf : Don Devlet Teknik ÜniversitesiBiyokömür bazlı beton
Biyokömür bazlı beton
© Fotoğraf : Don Devlet Teknik Üniversitesi
Kahve telvesi gibi organik ürünler, yapı malzemesini zayıflatan kimyasallar açığa çıkardığı için betona doğrudan eklenmemelidir. Bu nedenle bilim insanları, oksijenin salınmasını sağlamak için kahve telvesini 400°C'ye kadar ısıttılar, ardından biyokömür adı verilen gözenekli, karbon açısından zengin bir kömür oluşturmak üzere öğüttüler.
Araştırmaya katılan uzmanlardan Sergey Stelmah, "Mikroskopta elde edilen görüntüler, biyokömürün betondaki genel dağılımının homojen göründüğünü, zayıflayan veya güçlenen münferit bölgeler bulunmadığını gösteriyor. Bize bu evrensel bir araştırma ve yabancı ülkelerde, özellikle de dünya pazarına kahve tedarik eden ülkelerde bir karşılık bulabilir" dedi.
Kahve dünyadaki en popüler içeceklerden biridir. Kaynatılan her bir kilogram kahveden yaklaşık iki kilogram telve elde ediliyor. Böylece dünyada her yıl üretilen 7 milyon ton kahveden yaklaşık 14 milyon ton ıslak kahve atığı elde edilebilmektedir.
Araştırmanın sonuçları Recycling dergisinde yayınlanırken Stelmah, "Daha sonraki araştırmalar, kahve telvesinden elde edilen biyokömüre bazlı katkı maddesi içeren betonun dayanıklılık, donma direnci ve suya dayanıklılık özelliklerini incelemeyi amaçlayacak" ifadelerini kullandı.