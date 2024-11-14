https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ispanya-taraftari-sinirden-kopuruyor-real-madrid-arda-guler-icin-surpriz-alternatif-buldu-ondan-1090371308.html

İspanya taraftarı 'sinirden köpürüyor': Real Madrid Arda Güler için sürpriz alternatif buldu, 'Ondan bile daha iyi'

İspanya taraftarı 'sinirden köpürüyor': Real Madrid Arda Güler için sürpriz alternatif buldu, 'Ondan bile daha iyi'

Sputnik Türkiye

Arda Güler’in Real Madrid kariyerinde zorlu bir dönem geçirdiği bu sezon, İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Teknik direktör Carlo Ancelotti... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T07:32+0300

2024-11-14T07:32+0300

2024-11-14T07:32+0300

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real madrid

real madrid

real madrid

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la liga

la liga

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Real Madrid'de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve Barcelona’nın gerisinde kalan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i son alternatif olarak görüyor. Geçen sezon Arda'ya sık sık forma şansı tanıyan Ancelotti, bu sezon ise genç oyuncuya beklenen süreyi vermedi. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da karşılaştığı zorlu süreçlerin Ancelotti'yi bu karara yönelttiği iddia ediliyor.İspanyol basınında 'Nico Paz' iddiasıİspanyol medyasında gündem yaratan bir iddiaya göre, Real Madrid yönetimi Como forması giyen eski altyapı oyuncusu Nico Paz'ı Arda Güler'in yerine geri getirmeyi planlıyor. Bu sezon Serie A’da Como formasıyla başarılı bir performans sergileyen Nico Paz’ın, Real Madrid’e geri dönüşünü kolaylaştıracak bir sözleşme maddesi bulunuyor.'Arda'dan daha i̇yi' i̇fadesi dikkat çektiHaberde, Nico Paz’ın oyun tarzının Arda’dan daha üstün teknik özelliklere ve olgunluğa sahip olduğu belirtilerek, "Arda Güler’den daha iyi" ifadesine yer verildi. Nico Paz’ın piyasa değeri şu an yaklaşık 15 milyon euro olarak değerlendiriliyor ancak Real Madrid, geri alma maddesiyle bu transferi daha düşük bir maliyetle gerçekleştirebilir.Nico Paz'ın Como performansı20 yaşındaki Arjantinli oyuncu Nico Paz, Como formasıyla bu sezon 11 maçta 799 dakika süre aldı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti. Real Madrid altyapısında yetişen genç futbolcu, Serie A’da sergilediği performansla göz doldurdu.Real Madrid’in Arda Güler'in performansını nasıl değerlendireceği ve Nico Paz hamlesini yapıp yapmayacağı, futbol dünyasında merakla takip ediliyor.

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