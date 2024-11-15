https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-ukraynaya-haftalik-duzenli-silah-sevkiyati-yapmayi-planliyor-1090415498.html

Pentagon, Ukrayna'ya haftalık düzenli silah sevkiyatı yapmayı planlıyor

Pentagon, Ukrayna'ya haftalık düzenli silah sevkiyatı yapmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD, Joe Biden görevinden ayrılmadan önce Kiev'e askeri yardım yapmayı planladığını açıklamıştı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'ya yapılacak... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T03:36+0300

2024-11-15T03:36+0300

2024-11-15T03:36+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

silah

silah sevkiyatı

askeri yardım

pentagon

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101505/71/1015057134_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_f450ad9e9e237d155bb842be361cc282.jpg

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı askeri yardım hakkında açıklamalarda bulundu. Singh açıklamasında, Kiev'e silah sevkiyatlarının haftalık olarak gönderilmesinin planlandığını açıkladı.Singh, ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını haftalık olarak göndermeyi planladığını belirterek, "Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarının devam etmesi, Başkan Biden'ın verdiği bir sözdür. Sonuç olarak, bakanlık, Ukrayna'ya haftalık olarak silah paketleri göndererek bu sözü yerine getirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.Ayrıca Singh, ABD ordusunun Ukrayna'ya giderek daha fazla yardım sevkiyatı yapması sebebiyle depoların boşalmasını önlemek amacıyla düzenli olarak doldurmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.ABD silah depolarının Ukrayna'ya gerçekleştirilen sevkiyatlar sebebiyle boşalması hakkında Singh, "Bakan, depoların rahatsız edici bir seviyeye kadar boşalmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla, kendi depolarımızı yenilemeye devam ettikçe, Ukrayna'ya fon ve ekipman akışını göreceksiniz" ifadelerinde bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini söyleyerek, ABD ve NATO’nun bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, bunun sadece silah göndermekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğitimi ile gerçekleştiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/zelenskiyin-danismani-podolyak-nukleer-bomba-ukraynaya-zafer-kazandirmaz-1090414616.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım, pentagon, kiev