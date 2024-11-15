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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/pentagon-ukraynaya-haftalik-duzenli-silah-sevkiyati-yapmayi-planliyor-1090415498.html
Pentagon, Ukrayna'ya haftalık düzenli silah sevkiyatı yapmayı planlıyor
Pentagon, Ukrayna'ya haftalık düzenli silah sevkiyatı yapmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD, Joe Biden görevinden ayrılmadan önce Kiev'e askeri yardım yapmayı planladığını açıklamıştı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'ya yapılacak... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T03:36+0300
2024-11-15T03:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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silah sevkiyatı
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı askeri yardım hakkında açıklamalarda bulundu. Singh açıklamasında, Kiev'e silah sevkiyatlarının haftalık olarak gönderilmesinin planlandığını açıkladı.Singh, ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını haftalık olarak göndermeyi planladığını belirterek, "Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarının devam etmesi, Başkan Biden'ın verdiği bir sözdür. Sonuç olarak, bakanlık, Ukrayna'ya haftalık olarak silah paketleri göndererek bu sözü yerine getirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.Ayrıca Singh, ABD ordusunun Ukrayna'ya giderek daha fazla yardım sevkiyatı yapması sebebiyle depoların boşalmasını önlemek amacıyla düzenli olarak doldurmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.ABD silah depolarının Ukrayna'ya gerçekleştirilen sevkiyatlar sebebiyle boşalması hakkında Singh, "Bakan, depoların rahatsız edici bir seviyeye kadar boşalmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla, kendi depolarımızı yenilemeye devam ettikçe, Ukrayna'ya fon ve ekipman akışını göreceksiniz" ifadelerinde bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini söyleyerek, ABD ve NATO’nun bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, bunun sadece silah göndermekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğitimi ile gerçekleştiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/zelenskiyin-danismani-podolyak-nukleer-bomba-ukraynaya-zafer-kazandirmaz-1090414616.html
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abd, ukrayna, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım, pentagon, kiev
abd, ukrayna, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım, pentagon, kiev

Pentagon, Ukrayna'ya haftalık düzenli silah sevkiyatı yapmayı planlıyor

03:36 15.11.2024
© AAPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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ABD, Joe Biden görevinden ayrılmadan önce Kiev'e askeri yardım yapmayı planladığını açıklamıştı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların haftalık olarak gerçekleşeceğini ifade etti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı askeri yardım hakkında açıklamalarda bulundu. Singh açıklamasında, Kiev'e silah sevkiyatlarının haftalık olarak gönderilmesinin planlandığını açıkladı.
Singh, ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını haftalık olarak göndermeyi planladığını belirterek, "Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarının devam etmesi, Başkan Biden'ın verdiği bir sözdür. Sonuç olarak, bakanlık, Ukrayna'ya haftalık olarak silah paketleri göndererek bu sözü yerine getirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
Ayrıca Singh, ABD ordusunun Ukrayna'ya giderek daha fazla yardım sevkiyatı yapması sebebiyle depoların boşalmasını önlemek amacıyla düzenli olarak doldurmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
ABD silah depolarının Ukrayna'ya gerçekleştirilen sevkiyatlar sebebiyle boşalması hakkında Singh, "Bakan, depoların rahatsız edici bir seviyeye kadar boşalmasına izin vermeyecektir. Dolayısıyla, kendi depolarımızı yenilemeye devam ettikçe, Ukrayna'ya fon ve ekipman akışını göreceksiniz" ifadelerinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini söyleyerek, ABD ve NATO’nun bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, bunun sadece silah göndermekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğitimi ile gerçekleştiğini ifade etmişti.
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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