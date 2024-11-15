https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/zelenskiyin-danismani-podolyak-nukleer-bomba-ukraynaya-zafer-kazandirmaz-1090414616.html
Zelenskiy'in danışmanı Podolyak: Nükleer bomba Ukrayna'ya zafer kazandırmaz
Zelenskiy'in danışmanı Podolyak: Nükleer bomba Ukrayna'ya zafer kazandırmaz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın nükleer bombaya sahip olmasının Rusya ile çatışmada işe yaramayacağını ifade etti. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T01:21+0300
2024-11-15T01:21+0300
2024-11-15T01:20+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmasının Rusya ile yaşanan çatışmanın sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.Podolyak, “Ukrayna bu tür nükleer silahları öngörülebilir bir gelecekte yapabilse bile (ki böyle bir şey söz konusu değil), dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğine sahip bir imparatorluğu dizginleyemez” ifadelerine yer verdi.Podolyak paylaşımında ayrıca, Kiev'in nükleer silah üretme gibi bir çalışmasının olmadığını ve ‘Ukrayna bombasının’ var olmadığı vurgusu yaptı.İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin askeri yardımlarını kesmesi halinde Kiev'in birkaç ay içinde nükleer bombaya sahip olabileceğini yazmıştı.Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etme çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmamasına rağmen, Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etmiş, ayrıca Ukrayna'nın bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu yönde atılacak herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın Kiev'in nükleer silah geliştirmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğini söylemişti.Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/askeri-analist-mihailov-zelenskiy-her-halukarda-yenilgisini-kabul-etmek-zorunda-kalacak-1090412721.html
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mihail podolyak, ukrayna, nükleer bomba, rusya, nükleer cephanelik, the times, kiev, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir putin, nato
mihail podolyak, ukrayna, nükleer bomba, rusya, nükleer cephanelik, the times, kiev, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir putin, nato
Zelenskiy'in danışmanı Podolyak: Nükleer bomba Ukrayna'ya zafer kazandırmaz
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın nükleer bombaya sahip olmasının Rusya ile çatışmada işe yaramayacağını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olmasının Rusya ile yaşanan çatışmanın sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.
Podolyak, “Ukrayna bu tür nükleer silahları öngörülebilir bir gelecekte yapabilse bile (ki böyle bir şey söz konusu değil), dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğine sahip bir imparatorluğu dizginleyemez” ifadelerine yer verdi.
Podolyak paylaşımında ayrıca, Kiev'in nükleer silah üretme gibi bir çalışmasının olmadığını ve ‘Ukrayna bombasının’ var olmadığı vurgusu yaptı.
İngiliz Times gazetesi, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir rapora dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin askeri yardımlarını kesmesi halinde Kiev'in birkaç ay içinde nükleer bombaya sahip olabileceğini yazmıştı.
Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etme çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmamasına rağmen, Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade etmiş, ayrıca Ukrayna'nın bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu yönde atılacak herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın Kiev'in nükleer silah geliştirmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğini söylemişti.
Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını vermişti.