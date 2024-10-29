https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/unlu-oyuncu-sevket-coruhun-aci-gunu-annesini-kaybetti-1089799220.html

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesini kaybetti

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesini kaybetti

Sputnik Türkiye

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser karakterine can veren ünlü oyuncu Şevket Çoruh annesini kaybetti. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T15:54+0300

2024-10-29T15:54+0300

2024-10-29T15:54+0300

yaşam

şevket çoruh

neriman çoruh

annesini kaybetti

ozan güven

müjdat gezen

ilker ayrık

zafer ergin

arka sokaklar

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Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki Neriman Çoruh, bugün Üsküdar Bülbülderesi Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Ünlü isimler yalnız bırakmadıOyuncu Çoruh'u acı gününde başta dizideki rol arkadaşları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu olmak üzere Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

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şevket çoruh, neriman çoruh, annesini kaybetti, ozan güven, müjdat gezen, ilker ayrık, zafer ergin, arka sokaklar