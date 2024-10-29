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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesini kaybetti
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesini kaybetti
Sputnik Türkiye
Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser karakterine can veren ünlü oyuncu Şevket Çoruh annesini kaybetti. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:54+0300
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Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki Neriman Çoruh, bugün Üsküdar Bülbülderesi Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Ünlü isimler yalnız bırakmadıOyuncu Çoruh'u acı gününde başta dizideki rol arkadaşları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu olmak üzere Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gulsen-sahnede-fenalasti-metin-arolatin-klibini-cektigi-sarkida-gozyaslarini-tutamadi-1088326123.html
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şevket çoruh, neriman çoruh, annesini kaybetti, ozan güven, müjdat gezen, ilker ayrık, zafer ergin, arka sokaklar
şevket çoruh, neriman çoruh, annesini kaybetti, ozan güven, müjdat gezen, ilker ayrık, zafer ergin, arka sokaklar

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesini kaybetti

15:54 29.10.2024
© AA / Yasin ArasOyuncu Rasim Öztekin (fotoğrafta), Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen törenle oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti.
Oyuncu Rasim Öztekin (fotoğrafta), Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen törenle oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / Yasin Aras
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Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser karakterine can veren ünlü oyuncu Şevket Çoruh annesini kaybetti.
Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olan ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki Neriman Çoruh, bugün Üsküdar Bülbülderesi Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Oyuncu Çoruh'u acı gününde başta dizideki rol arkadaşları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu olmak üzere Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Şevket Çoruh kimdir?

Şevket Çoruh, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 2006 yılından beri Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar adlı dizideki Komiser Mesut Güneri rolüyle tanınmakta. İstanbul'daki Baba Sahne'nin kurucusu olan oyuncu çok sayıda sinema filminde de rol aldı.

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