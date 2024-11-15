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Oto yıkamacı şoku: Lüks otomobille gezdiler, arabaya 150 bin lira zarar verdiler
Oto yıkamacı şoku: Lüks otomobille gezdiler, arabaya 150 bin lira zarar verdiler
Sputnik Türkiye
Lüks otomobilini oto yıkamacıya bırakan iş insanı, arabasının çalışanlar tarafından izinsiz kullanıldığı ve 150 bin lira zarar verildiğini iddia ederek... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T15:41+0300
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Burdur'da lüks aracını oto yıkamacıya bırakan Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, ertesi gün almaya gittiğinde arabasındaki hasarı görünce şoke oldu. Güvenlik kameralarını izleyen Kondu, bir çalışanın arabasıyla dört saat gezdiğini ve şehirde 'drift' attığını tespit edince şikayetçi oldu. İş yeri sahibi 150 bin liralık hasarı karşılamayacağını söyleyince de dava açtı. Burdur'da esnaflık yapan, aynı zamanda Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı olan Şahin Kondu (39) 23 Eylül günü, lüks otomobilini yıkanması için Burdur Belediyesi'ne ait katlı otopark içinde bulunan özel bir oto yıkama firmasına verdi. Ertesi gün aracını almaya gittiğinde ise arabasından tuhaf sesler geldiğini fark etti. Hemen durumu iş yeri sahibine anlatan Kondu, güvenlik kameralarını izledi. Yeni çalışan araçla şehirde 'drift' atmışKameralarda oto yıkamacıda yeni çalışmaya başlayan E.Ö.(22)'nün gece saatlerinde aracı otoparktan çıkararak yaklaşık 4 saat sonra geri getirdiğini gören Şahin Kondu şikayetçi oldu. Oto yıkama işletme sahibinin hasarı karşılayacaklarını söylemesinin ardından aracını kendi imkanlarıyla Burdur Sanayi sitesinde 150 Bin TL civarında bir masrafla tamir ettiren Kondu daha sonra iş yeri sahibinin hasarı karşılamayacağını belirtmesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. Arabasını izinsiz kullanan E.Ö.'nün şehir içinde gezerken görüldüğünü iddia eden Kondu; “Arabamı alan şahıs araçla sanayi, Şeker Plajı, ve şehir içinde hız denemesi yaparak drift yaparak altını sağa sola vurup arabada belli bir hasara neden olmuş. Biz aracı çekici yardımıyla sanayiye götürdük. Tahminimce 150 Bin TL civarı bir masraf ettik” diye konuştu.Önce masrafları karşılayacağız dediler sonra vazgeçtilerYanında çalışan personelin neden olduğu hasarı önce ödemeyi kabul eden işletme sahibinin sonradan vazgeçtiğini dile getiren Şahin Kondu; “ Oto yıkama işletmesi sahibi “biz bu hasarı karşılayacağız sorumluluk bizim” dedi. Ben de aracı kendi cebimden yaptırıp faturalandırdım. Ücreti kendilerine söylediğim de de bana ödemeyeceklerini söylediler. Bu şekilde bir mağduriyetim oldu. Bende gerekli adli mevkilere başvurdum. Sonucu bekliyoruz.” dedi.Aracının spor araba olduğu için yere yakın olduğunu ve bu yüzden de meydan gelen olayda en çok hasarın mekanik kısımlarda olduğunu da belirten Şahin Kondu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/oto-tamircisinin-korkulu-ruyasi-sanayinin-yolunu-unutturan-otomobiller-dunyanin-en-sorunsuz-1090418142.html
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Oto yıkamacı şoku: Lüks otomobille gezdiler, arabaya 150 bin lira zarar verdiler

15:41 15.11.2024
araba
araba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Lüks otomobilini oto yıkamacıya bırakan iş insanı, arabasının çalışanlar tarafından izinsiz kullanıldığı ve 150 bin lira zarar verildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.
Burdur'da lüks aracını oto yıkamacıya bırakan Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, ertesi gün almaya gittiğinde arabasındaki hasarı görünce şoke oldu. Güvenlik kameralarını izleyen Kondu, bir çalışanın arabasıyla dört saat gezdiğini ve şehirde 'drift' attığını tespit edince şikayetçi oldu. İş yeri sahibi 150 bin liralık hasarı karşılamayacağını söyleyince de dava açtı.
Burdur'da esnaflık yapan, aynı zamanda Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı olan Şahin Kondu (39) 23 Eylül günü, lüks otomobilini yıkanması için Burdur Belediyesi'ne ait katlı otopark içinde bulunan özel bir oto yıkama firmasına verdi. Ertesi gün aracını almaya gittiğinde ise arabasından tuhaf sesler geldiğini fark etti. Hemen durumu iş yeri sahibine anlatan Kondu, güvenlik kameralarını izledi.

Yeni çalışan araçla şehirde 'drift' atmış

araba
araba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
araba
Kameralarda oto yıkamacıda yeni çalışmaya başlayan E.Ö.(22)'nün gece saatlerinde aracı otoparktan çıkararak yaklaşık 4 saat sonra geri getirdiğini gören Şahin Kondu şikayetçi oldu. Oto yıkama işletme sahibinin hasarı karşılayacaklarını söylemesinin ardından aracını kendi imkanlarıyla Burdur Sanayi sitesinde 150 Bin TL civarında bir masrafla tamir ettiren Kondu daha sonra iş yeri sahibinin hasarı karşılamayacağını belirtmesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı.

Arabasını izinsiz kullanan E.Ö.'nün şehir içinde gezerken görüldüğünü iddia eden Kondu; “Arabamı alan şahıs araçla sanayi, Şeker Plajı, ve şehir içinde hız denemesi yaparak drift yaparak altını sağa sola vurup arabada belli bir hasara neden olmuş. Biz aracı çekici yardımıyla sanayiye götürdük. Tahminimce 150 Bin TL civarı bir masraf ettik” diye konuştu.

Önce masrafları karşılayacağız dediler sonra vazgeçtiler

Yanında çalışan personelin neden olduğu hasarı önce ödemeyi kabul eden işletme sahibinin sonradan vazgeçtiğini dile getiren Şahin Kondu; “ Oto yıkama işletmesi sahibi “biz bu hasarı karşılayacağız sorumluluk bizim” dedi. Ben de aracı kendi cebimden yaptırıp faturalandırdım. Ücreti kendilerine söylediğim de de bana ödemeyeceklerini söylediler. Bu şekilde bir mağduriyetim oldu. Bende gerekli adli mevkilere başvurdum. Sonucu bekliyoruz.” dedi.

Aracının spor araba olduğu için yere yakın olduğunu ve bu yüzden de meydan gelen olayda en çok hasarın mekanik kısımlarda olduğunu da belirten Şahin Kondu şunları söyledi:

"Araba yere yakın olduğu için altını komple vurmuş. Buna dayalı olarak ön ve arka tampon kırılmıştı. Araç ile drift atmaya çalışmış ama güvenlik sistemlerini bilmediği için atamamış, araba kendini tutumuş. Bu yüzden aracın baskı balata, volantı patlatmış, Z rotlar, amortisörler eğilmiş, Radyatörü vurup gergi bilyesi devir daimi patlatmış. Yani hep alt tarafta bulunan mekanik arızalar oluşmuş araçta egzoz sistemleri ile ilgili. Aracın altını yere vurmuş baya belli yani. Biz bunları burada sanayide Burdur'da olabilecek en iyi şekilde yaptırmaya çalıştık. Lastiklerimizde zarar vardı, arka lastikler tabiri caizse kabak olmuş, sağ ön lastik yarılmış. Onları da değiştirdik. Böylelikle zarar gören bütün parçaları kendim yaptırıp faturalandırdım avukata faturaları teslim ettim. Mahkememizin gününü bekliyoruz şimdi.”

Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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