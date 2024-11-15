https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/olumden-dondugunu-aciklayan-orkun-kokcuden-besiktas-ve-benfica-itirafi-1090417977.html
Ölümden döndüğünü açıklayan Orkun Kökçü’den Beşiktaş ve Benfica itirafı
Ölümden döndüğünü açıklayan Orkun Kökçü’den Beşiktaş ve Benfica itirafı
Sputnik Türkiye
Benfica’nın yıldızı Orkun Kökçü, futbol kariyerindeki önemli dönüm noktalarını anlattı. Beşiktaş’a transferinin kapısından döndüğünü belirten Kökçü... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T08:07+0300
2024-11-15T08:07+0300
2024-11-15T08:07+0300
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Orkun Kökçü, kariyerine damga vuran olayları TRT Spor’a anlattı. Feyenoord altyapısında forma giydiği dönemde Beşiktaş’ın kapısından döndüğünü belirten Kökçü, "Feyenoord A takımı sözü verip bunu tutmayınca babama Beşiktaş’a gitmek istediğimi söyledim. Babam o dönem Erdal Torunoğulları ile görüştü, ama Beşiktaş bonservisim için 1 milyon doları çok buldu” dedi.Arne Slot i̇le performans zirvesiFeyenoord’da birlikte çalıştığı teknik direktör Arne Slot hakkında da konuşan Kökçü, Hollandalı teknik adamın gelişiminde büyük etkisi olduğunu söyledi. “Slot göreve geldiğinde performansımda büyük bir çıkış yakaladım ve UEFA Konferans Ligi’nde finale kadar yükseldik,” diyen Kökçü, bu dönemde kaptanlık görevi verilmesinin sorumluluk duygusunu artırdığını ifade etti.Benfica transferine giden yolGeçtiğimiz sezonu Feyenoord ile şampiyon olarak kapatan ve “Yılın Oyuncusu” seçilen Kökçü, Avrupa’nın büyük liglerinden transfer teklifleri aldığını belirtti. Benfica’ya transfer sürecini anlatan Kökçü, "İngiltere’de yedek kulübesinde kalmak yerine Benfica’da düzenli oynamayı tercih ettim," diyerek tercihini açıkladı.Robin van Persie i̇le çalışma fırsatıBir sezon birlikte oynadığı Robin van Persie ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kökçü, "Van Persie bana dikine oynamayı öğretti. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi," diyerek tecrübeli futbolcunun kariyerine olumlu katkı yaptığını vurguladı.Hollanda ligine Türkiye’de yeterince değer verilmediğini ifade eden Kökçü, “Beşiktaş-Ajax ve Fenerbahçe-AZ Alkmaar gibi maçlar gösteriyor ki, Hollanda güçlü bir lig. Türkiye'de bunun fark edilmediğini düşünüyorum ve genç yaşta ülkemi en iyi şekilde temsil etmeme rağmen konuşulmadım," dedi. Kökçü, Hollanda’da daha fazla değer gördüğünü hissettiğini de belirtti.Ramazan ayında ölümden döndüFeyenoord'daki son senesinde Ramazan ayında yaşadığı zorlu bir anıyı paylaşan Kökçü, "Oruç tutarken sahurda içmem için uzun süre enerji verecek bir içecek istemiştim, ancak bana kısa sürede enerji veren bir içecek verdiler. İçtikten yarım saat sonra kalbim çarpıntıya başladı ve tüm vücudumda kramplar oluştu. O an öleceğimi sandım," dedi. Bu olayın ardından psikolojik destek aldığını ve umreye giderek süreci atlatmaya çalıştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/icardi-haberlerine-wanda-nara-sert-tepki-gosterdi-medyaya-cagrida-bulunarak-sessizligini-bozdu-1090417028.html
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orkun kökçü, beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, transfer, benfica futbol takımı, futbol, itiraf, itiraf
Ölümden döndüğünü açıklayan Orkun Kökçü’den Beşiktaş ve Benfica itirafı
Benfica’nın yıldızı Orkun Kökçü, futbol kariyerindeki önemli dönüm noktalarını anlattı. Beşiktaş’a transferinin kapısından döndüğünü belirten Kökçü, Feyenoord’da yaşadığı zorlu anları ve Arne Slot'un kariyerine katkılarını TRT Spor’a değerlendirdi.
Orkun Kökçü, kariyerine damga vuran olayları TRT Spor’a anlattı. Feyenoord altyapısında forma giydiği dönemde Beşiktaş’ın kapısından döndüğünü belirten Kökçü, "Feyenoord A takımı sözü verip bunu tutmayınca babama Beşiktaş’a gitmek istediğimi söyledim. Babam o dönem Erdal Torunoğulları ile görüştü, ama Beşiktaş bonservisim için 1 milyon doları çok buldu” dedi.
Arne Slot i̇le performans zirvesi
Feyenoord’da birlikte çalıştığı teknik direktör Arne Slot hakkında da konuşan Kökçü, Hollandalı teknik adamın gelişiminde büyük etkisi olduğunu söyledi. “Slot göreve geldiğinde performansımda büyük bir çıkış yakaladım ve UEFA Konferans Ligi’nde finale kadar yükseldik,” diyen Kökçü, bu dönemde kaptanlık görevi verilmesinin sorumluluk duygusunu artırdığını ifade etti.
Benfica transferine giden yol
Geçtiğimiz sezonu Feyenoord ile şampiyon olarak kapatan ve “Yılın Oyuncusu” seçilen Kökçü, Avrupa’nın büyük liglerinden transfer teklifleri aldığını belirtti. Benfica’ya transfer sürecini anlatan Kökçü, "İngiltere’de yedek kulübesinde kalmak yerine Benfica’da düzenli oynamayı tercih ettim," diyerek tercihini açıkladı.
Robin van Persie i̇le çalışma fırsatı
Bir sezon birlikte oynadığı Robin van Persie ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kökçü, "Van Persie bana dikine oynamayı öğretti. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi," diyerek tecrübeli futbolcunun kariyerine olumlu katkı yaptığını vurguladı.
Hollanda ligine Türkiye’de yeterince değer verilmediğini ifade eden Kökçü, “Beşiktaş-Ajax ve Fenerbahçe-AZ Alkmaar gibi maçlar gösteriyor ki, Hollanda güçlü bir lig. Türkiye'de bunun fark edilmediğini düşünüyorum ve genç yaşta ülkemi en iyi şekilde temsil etmeme rağmen konuşulmadım," dedi. Kökçü, Hollanda’da daha fazla değer gördüğünü hissettiğini de belirtti.
Ramazan ayında ölümden döndü
Feyenoord'daki son senesinde Ramazan ayında yaşadığı zorlu bir anıyı paylaşan Kökçü, "Oruç tutarken sahurda içmem için uzun süre enerji verecek bir içecek istemiştim, ancak bana kısa sürede enerji veren bir içecek verdiler. İçtikten yarım saat sonra kalbim çarpıntıya başladı ve tüm vücudumda kramplar oluştu. O an öleceğimi sandım," dedi. Bu olayın ardından psikolojik destek aldığını ve umreye giderek süreci atlatmaya çalıştığını ifade etti.