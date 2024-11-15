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Icardi haberlerine Wanda Nara sert tepki gösterdi: Medyaya çağrıda bulunarak sessizliğini bozdu
Icardi haberlerine Wanda Nara sert tepki gösterdi: Medyaya çağrıda bulunarak sessizliğini bozdu
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’den boşanan Wanda Nara, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaparak medyadan çocukları hakkında çıkan haberlere... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ünlü futbolcu Mauro Icardi ile uzun süren birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündemde. Boşanma süreciyle ilgili medyada çıkan haberlerden rahatsızlığını dile getiren Nara, özellikle çocuklarına zarar verebilecek içeriklerin yayınlanmaması konusunda basına çağrıda bulundu.'Çocuklarım i̇çin hassasiyet bekliyorum'Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, “Dün evimde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak medyanın beş çocuğumla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını rica ediyorum. Ayrıca, küçük kızlarım için ödenecek nafakanın miktarına dair spekülasyonlardan uzak durulmasını istiyorum,” ifadelerini kullandı. Nara’nın bu talebi, çocuklarının özel hayatının korunmasını sağlama amacını taşıyor.Galatasaray Kulübü'nden yalanlamaOlaylarla ilgili olarak Galatasaray Kulübü de bir açıklama yaparak Arjantin basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar asılsızdır. Oyuncumuz, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz,” denildi. Bu açıklama, Icardi'nin özel hayatı üzerinden yapılan spekülasyonlara yanıt niteliği taşıyor.Olay yargıya taşınabilir mi?Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki çalkantılı ilişki, son iddialara göre yargı boyutuna taşınabilir. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan çiftin, özel hayatlarının medyada sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız oldukları ve hukuki bir sürece başvurabilecekleri iddia ediliyor.
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mauro icardi, wanda nara, ayrılık, anlaşmasız ayrılık, boşanma, boşanma davası, boşanmak, futbol, galatasaray sk, galatasaray
mauro icardi, wanda nara, ayrılık, anlaşmasız ayrılık, boşanma, boşanma davası, boşanmak, futbol, galatasaray sk, galatasaray

Icardi haberlerine Wanda Nara sert tepki gösterdi: Medyaya çağrıda bulunarak sessizliğini bozdu

07:10 15.11.2024
© Fotoğraf : InstagramWanda Nara
Wanda Nara - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’den boşanan Wanda Nara, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaparak medyadan çocukları hakkında çıkan haberlere son verilmesini istedi. Son gelişmeler, Nara ve Icardi’nin özel hayatının yargı boyutuna taşınabileceğine işaret ediyor. İşte detaylar…
Ünlü futbolcu Mauro Icardi ile uzun süren birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündemde. Boşanma süreciyle ilgili medyada çıkan haberlerden rahatsızlığını dile getiren Nara, özellikle çocuklarına zarar verebilecek içeriklerin yayınlanmaması konusunda basına çağrıda bulundu.

'Çocuklarım i̇çin hassasiyet bekliyorum'

Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, “Dün evimde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak medyanın beş çocuğumla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını rica ediyorum. Ayrıca, küçük kızlarım için ödenecek nafakanın miktarına dair spekülasyonlardan uzak durulmasını istiyorum,” ifadelerini kullandı. Nara’nın bu talebi, çocuklarının özel hayatının korunmasını sağlama amacını taşıyor.

Galatasaray Kulübü'nden yalanlama

Olaylarla ilgili olarak Galatasaray Kulübü de bir açıklama yaparak Arjantin basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar asılsızdır. Oyuncumuz, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz,” denildi. Bu açıklama, Icardi'nin özel hayatı üzerinden yapılan spekülasyonlara yanıt niteliği taşıyor.

Olay yargıya taşınabilir mi?

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki çalkantılı ilişki, son iddialara göre yargı boyutuna taşınabilir. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan çiftin, özel hayatlarının medyada sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız oldukları ve hukuki bir sürece başvurabilecekleri iddia ediliyor.
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