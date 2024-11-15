https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-moldova-ab-icin-ucuz-bir-organ-pazari-haline-gelebilir-1090413809.html

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir

Sputnik Türkiye

Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Moldova'nın AB için ucuz bir organ pazarı haline gelmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerinin endişe verici olduğunu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T00:12+0300

2024-11-15T00:12+0300

2024-11-15T00:11+0300

dünya

ilan şor

moldova

muhalif

organ nakli

yasa değişikliği

avrupa birliği

telegram

maya sandu

doku

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082980920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_826a598b7c634e1b5eab411e7743cebd.jpg

Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moldova’yı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ‘ucuz insan organı pazarı’ haline getirebilecek yasa değişikliklerden endişe duyduğunu ifade etti.Şor, “Şu anda insan organları, dokuları ve hücrelerinin değişim sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığımız bunun güya uluslararası işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağından ve ek gelir getireceğinden emin. Karındeşen efendiler Moldova'dan AB için ucuz bir organ pazarı yaratmaya hazır” ifadelerine yer verdi.Bu tür yasa değişikliklerinin Moldova'nın düşük gelirli vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Şor, “Moldova ile AB arasında mali imkanlar açısından nasıl bir eşitlikten bahsedebiliriz? Transplantoloji ile ilgili her şey pahalı tıbbi hizmetlerdir. Burada kim daha avantajlı bir konumda? Fakir bir adamın ölümünden birileri faydalanmaz mı?" İfadelerini kullandı.Şor ayrıca ironik bir şekilde Moldova Başbakanı Dorin Recean ve Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun ‘organlarını’ ucuza kapatacak AB'ye sunmaya hazır olup olmadıklarını merak ettiğini de vurguladı.Moldovalı yetkililer, ölümden sonra organların nakil amacıyla alınması ve bunların AB ülkeleriyle ‘değişimi’ sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, organ nakli için organ değişiminin Organ Nakli Kurumu tarafından verilen ithalat veya ihracat izinleri temelinde yapılmasını öngören değişiklikleri kamuoyunun görüşüne sundu. Bu izinleri sadece doku veya hücre biyobankaları, kamu ve özel sağlık kurumları ile doku ve hücrelerin toplanması, taşınması ve teslimatı ile ilgilenen tüzel kişiler alabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/zaharova-moldovadaki-secim-tarihin-en-antidemokratik-kampanyasi-oldu-1090025357.html

moldova

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilan şor, moldova, muhalif, organ nakli, yasa değişikliği, avrupa birliği, telegram, maya sandu, doku, hücre