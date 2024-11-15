Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:36
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-moldova-ab-icin-ucuz-bir-organ-pazari-haline-gelebilir-1090413809.html
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir
Sputnik Türkiye
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Moldova'nın AB için ucuz bir organ pazarı haline gelmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerinin endişe verici olduğunu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T00:12+0300
2024-11-15T00:11+0300
dünya
ilan şor
moldova
muhalif
organ nakli
yasa değişikliği
avrupa birliği
telegram
maya sandu
doku
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082980920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_826a598b7c634e1b5eab411e7743cebd.jpg
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moldova’yı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ‘ucuz insan organı pazarı’ haline getirebilecek yasa değişikliklerden endişe duyduğunu ifade etti.Şor, “Şu anda insan organları, dokuları ve hücrelerinin değişim sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığımız bunun güya uluslararası işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağından ve ek gelir getireceğinden emin. Karındeşen efendiler Moldova'dan AB için ucuz bir organ pazarı yaratmaya hazır” ifadelerine yer verdi.Bu tür yasa değişikliklerinin Moldova'nın düşük gelirli vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Şor, “Moldova ile AB arasında mali imkanlar açısından nasıl bir eşitlikten bahsedebiliriz? Transplantoloji ile ilgili her şey pahalı tıbbi hizmetlerdir. Burada kim daha avantajlı bir konumda? Fakir bir adamın ölümünden birileri faydalanmaz mı?" İfadelerini kullandı.Şor ayrıca ironik bir şekilde Moldova Başbakanı Dorin Recean ve Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun ‘organlarını’ ucuza kapatacak AB'ye sunmaya hazır olup olmadıklarını merak ettiğini de vurguladı.Moldovalı yetkililer, ölümden sonra organların nakil amacıyla alınması ve bunların AB ülkeleriyle ‘değişimi’ sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, organ nakli için organ değişiminin Organ Nakli Kurumu tarafından verilen ithalat veya ihracat izinleri temelinde yapılmasını öngören değişiklikleri kamuoyunun görüşüne sundu. Bu izinleri sadece doku veya hücre biyobankaları, kamu ve özel sağlık kurumları ile doku ve hücrelerin toplanması, taşınması ve teslimatı ile ilgilenen tüzel kişiler alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/zaharova-moldovadaki-secim-tarihin-en-antidemokratik-kampanyasi-oldu-1090025357.html
moldova
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082980920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eef7567293e516a7e6539588c7c280b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ilan şor, moldova, muhalif, organ nakli, yasa değişikliği, avrupa birliği, telegram, maya sandu, doku, hücre
ilan şor, moldova, muhalif, organ nakli, yasa değişikliği, avrupa birliği, telegram, maya sandu, doku, hücre

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir

00:12 15.11.2024
© Sputnik / Максим Блиновİlan Şor
İlan Şor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Максим Блинов
Abone ol
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Moldova'nın AB için ucuz bir organ pazarı haline gelmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerinin endişe verici olduğunu belirtti.
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moldova’yı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ‘ucuz insan organı pazarı’ haline getirebilecek yasa değişikliklerden endişe duyduğunu ifade etti.
Şor, “Şu anda insan organları, dokuları ve hücrelerinin değişim sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığımız bunun güya uluslararası işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağından ve ek gelir getireceğinden emin. Karındeşen efendiler Moldova'dan AB için ucuz bir organ pazarı yaratmaya hazır” ifadelerine yer verdi.
Bu tür yasa değişikliklerinin Moldova'nın düşük gelirli vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Şor, “Moldova ile AB arasında mali imkanlar açısından nasıl bir eşitlikten bahsedebiliriz? Transplantoloji ile ilgili her şey pahalı tıbbi hizmetlerdir. Burada kim daha avantajlı bir konumda? Fakir bir adamın ölümünden birileri faydalanmaz mı?" İfadelerini kullandı.
Şor ayrıca ironik bir şekilde Moldova Başbakanı Dorin Recean ve Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun ‘organlarını’ ucuza kapatacak AB'ye sunmaya hazır olup olmadıklarını merak ettiğini de vurguladı.
Moldovalı yetkililer, ölümden sonra organların nakil amacıyla alınması ve bunların AB ülkeleriyle ‘değişimi’ sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, organ nakli için organ değişiminin Organ Nakli Kurumu tarafından verilen ithalat veya ihracat izinleri temelinde yapılmasını öngören değişiklikleri kamuoyunun görüşüne sundu. Bu izinleri sadece doku veya hücre biyobankaları, kamu ve özel sağlık kurumları ile doku ve hücrelerin toplanması, taşınması ve teslimatı ile ilgilenen tüzel kişiler alabilecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
Zaharova: Moldova’daki seçim tarihin en antidemokratik kampanyası oldu
4 Kasım, 22:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала