https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-moldova-ab-icin-ucuz-bir-organ-pazari-haline-gelebilir-1090413809.html
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir
Sputnik Türkiye
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Moldova'nın AB için ucuz bir organ pazarı haline gelmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerinin endişe verici olduğunu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T00:12+0300
2024-11-15T00:12+0300
2024-11-15T00:11+0300
dünya
ilan şor
moldova
muhalif
organ nakli
yasa değişikliği
avrupa birliği
telegram
maya sandu
doku
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082980920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_826a598b7c634e1b5eab411e7743cebd.jpg
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moldova’yı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ‘ucuz insan organı pazarı’ haline getirebilecek yasa değişikliklerden endişe duyduğunu ifade etti.Şor, “Şu anda insan organları, dokuları ve hücrelerinin değişim sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığımız bunun güya uluslararası işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağından ve ek gelir getireceğinden emin. Karındeşen efendiler Moldova'dan AB için ucuz bir organ pazarı yaratmaya hazır” ifadelerine yer verdi.Bu tür yasa değişikliklerinin Moldova'nın düşük gelirli vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Şor, “Moldova ile AB arasında mali imkanlar açısından nasıl bir eşitlikten bahsedebiliriz? Transplantoloji ile ilgili her şey pahalı tıbbi hizmetlerdir. Burada kim daha avantajlı bir konumda? Fakir bir adamın ölümünden birileri faydalanmaz mı?" İfadelerini kullandı.Şor ayrıca ironik bir şekilde Moldova Başbakanı Dorin Recean ve Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun ‘organlarını’ ucuza kapatacak AB'ye sunmaya hazır olup olmadıklarını merak ettiğini de vurguladı.Moldovalı yetkililer, ölümden sonra organların nakil amacıyla alınması ve bunların AB ülkeleriyle ‘değişimi’ sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, organ nakli için organ değişiminin Organ Nakli Kurumu tarafından verilen ithalat veya ihracat izinleri temelinde yapılmasını öngören değişiklikleri kamuoyunun görüşüne sundu. Bu izinleri sadece doku veya hücre biyobankaları, kamu ve özel sağlık kurumları ile doku ve hücrelerin toplanması, taşınması ve teslimatı ile ilgilenen tüzel kişiler alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/zaharova-moldovadaki-secim-tarihin-en-antidemokratik-kampanyasi-oldu-1090025357.html
moldova
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082980920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eef7567293e516a7e6539588c7c280b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ilan şor, moldova, muhalif, organ nakli, yasa değişikliği, avrupa birliği, telegram, maya sandu, doku, hücre
ilan şor, moldova, muhalif, organ nakli, yasa değişikliği, avrupa birliği, telegram, maya sandu, doku, hücre
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Moldova AB için ucuz bir organ pazarı haline gelebilir
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Moldova'nın AB için ucuz bir organ pazarı haline gelmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerinin endişe verici olduğunu belirtti.
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moldova’yı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ‘ucuz insan organı pazarı’ haline getirebilecek yasa değişikliklerden endişe duyduğunu ifade etti.
Şor, “Şu anda insan organları, dokuları ve hücrelerinin değişim sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığımız bunun güya uluslararası işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağından ve ek gelir getireceğinden emin. Karındeşen efendiler Moldova'dan AB için ucuz bir organ pazarı yaratmaya hazır” ifadelerine yer verdi.
Bu tür yasa değişikliklerinin Moldova'nın düşük gelirli vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Şor, “Moldova ile AB arasında mali imkanlar açısından nasıl bir eşitlikten bahsedebiliriz? Transplantoloji ile ilgili her şey pahalı tıbbi hizmetlerdir. Burada kim daha avantajlı bir konumda? Fakir bir adamın ölümünden birileri faydalanmaz mı?" İfadelerini kullandı.
Şor ayrıca ironik bir şekilde Moldova Başbakanı Dorin Recean ve Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun ‘organlarını’ ucuza kapatacak AB'ye sunmaya hazır olup olmadıklarını merak ettiğini de vurguladı.
Moldovalı yetkililer, ölümden sonra organların nakil amacıyla alınması ve bunların AB ülkeleriyle ‘değişimi’ sürecini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, organ nakli için organ değişiminin Organ Nakli Kurumu tarafından verilen ithalat veya ihracat izinleri temelinde yapılmasını öngören değişiklikleri kamuoyunun görüşüne sundu. Bu izinleri sadece doku veya hücre biyobankaları, kamu ve özel sağlık kurumları ile doku ve hücrelerin toplanması, taşınması ve teslimatı ile ilgilenen tüzel kişiler alabilecek.