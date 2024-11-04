https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/zaharova-moldovadaki-secim-tarihin-en-antidemokratik-kampanyasi-oldu-1090025357.html

Zaharova: Moldova’daki seçim tarihin en antidemokratik kampanyası oldu

Zaharova: Moldova’daki seçim tarihin en antidemokratik kampanyası oldu

Sputnik Türkiye

Moldova’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu seçim kampanyasını ‘Moldova’nın tüm... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T22:22+0300

2024-11-04T22:22+0300

2024-11-04T23:28+0300

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rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

moldova

cumhurbaşkanlığı seçimi

seçim

maya sandu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, cumhurbaşkanlığı seçiminin Moldova’nın tüm bağımsızlık yıllarının en antidemokratik seçimi olduğunu, yetkililerin muhalefete ve bağımsız medyaya, özellikle de Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına karşı benzeri görülmemiş baskılar uyguladığını belirtti.Sözcü, 2020 seçimlerinde olduğu gibi Maya Sandu’nun zaferinin Batı ülkelerinde yaşayan Moldova diasporasının oylarıyla garanti altına alındığını, Moldova sakinlerinin çoğunluğunun ise ‘aslında mevcut cumhurbaşkanı ve yetkililerin yıkıcı rotasına güvensizlik oyu verdiğini’ vurguladı.Zaharova, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçları, Moldova toplumunda ilk tur ve AB üyeliğine ilişkin referandum sırasında ortaya çıkan derin bir bölünmenin varlığını doğruladı. Bu kutuplaşma, ülke liderliğinin dar görüşlü politikaları ve Batılı ülkelerin iç siyasi süreçlerine müdahalesi nedeniyle tetiklendi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/moldovada-sandu-diasporanin-oylariyla-kazandi-muhalefet-secim-sonuclarini-tanimiyor-1090018056.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim, maya sandu