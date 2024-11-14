https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/tbmmde-noterlik-kanunu-kabul-edildi-1090413383.html
TBMM'de Noterlik Kanunu kabul edildi
TBMM'de Noterlik Kanunu kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T23:51+0300
2024-11-14T23:51+0300
2024-11-14T23:55+0300
türkiye
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tbmm meclis başkanlığı
meclis komisyonu
tbmm
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tbmm başkanlığı
noter
nöbetçi noter
noter harcı
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TBMM Genel Kurulu'nda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edildi.TBMM'de avukatlık stajı, boşanma davaları, Noter çalışma sistemi, Çocuk İzlem Merkezleri hakkında düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Meclis'te kabul edilen ve yasalaştırılan Noterlik Kanuna göre;Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasında usul ve esasları belirlendi.Noterlik hizmetinde özel ve kamu kurumları ile paylaşılan araç sicil ve tescil sisteminde yer alan bilgilerin paylaşımında 2 lira ödeme alınacak.Noterlik Ücret tarifesi her yıl Ocak ayının ilk haftası belirlenecek. Ödemeler kredi kartı ile yapılabilecek.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylıksız ve ücretsiz izinli olacak şekilde avukatlık stajı yapabilmesinin önü açıldı. Avukatlık stajında bir kişi sigortalı işte fiilen çalışabilecek.Boşanma davasının reddinden itibaren ortak aile birliği kurulamamışsa 3 yıllık olan itiraz süresi 1 yıla indirildi.Mahkeme kararı ile adın değiştirilmesi halinde yapılacak ilanın kapsamı ile ilgili düzenleme yapıldı.Savunma hakkının güçlendirilmesi için suçun değişmesi halinde ek savunma hakkı bildirimi sanığa da yollanacak.Bölge Adliye Mahkemeleri'nde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekilinin belirlenmesinde HSYK tarafından belirlenmesi hüküm altına alındı.Kapalı Cezaevlerinde tutulan suçluların örgün eğitim hakkı genişletildi.Suç mağduru çocukların örselenmemesi için Çocuk Gözlem Evi açma yetkisi devlet üniversitelerine de tanındı.
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meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, noter, nöbetçi noter, noter harcı, türkiye noterler birliği (tnb), noter tasdikli imza sayısı
meclis, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, noter, nöbetçi noter, noter harcı, türkiye noterler birliği (tnb), noter tasdikli imza sayısı
TBMM'de Noterlik Kanunu kabul edildi
23:51 14.11.2024 (güncellendi: 23:55 14.11.2024)
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre avukatlık stajı, boşanma davaları, Noter çalışma sistemi üzerinde değişikliğe gidildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edildi.
TBMM'de avukatlık stajı, boşanma davaları, Noter çalışma sistemi, Çocuk İzlem Merkezleri hakkında düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
Meclis'te kabul edilen ve yasalaştırılan Noterlik Kanuna göre;
Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasında usul ve esasları belirlendi.
Noterlik hizmetinde özel ve kamu kurumları ile paylaşılan araç sicil ve tescil sisteminde yer alan bilgilerin paylaşımında 2 lira ödeme alınacak.
Noterlik Ücret tarifesi her yıl Ocak ayının ilk haftası belirlenecek. Ödemeler kredi kartı ile yapılabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylıksız ve ücretsiz izinli olacak şekilde avukatlık stajı yapabilmesinin önü açıldı. Avukatlık stajında bir kişi sigortalı işte fiilen çalışabilecek.
Boşanma davasının reddinden itibaren ortak aile birliği kurulamamışsa 3 yıllık olan itiraz süresi 1 yıla indirildi.
Mahkeme kararı ile adın değiştirilmesi halinde yapılacak ilanın kapsamı ile ilgili düzenleme yapıldı.
Savunma hakkının güçlendirilmesi için suçun değişmesi halinde ek savunma hakkı bildirimi sanığa da yollanacak.
Bölge Adliye Mahkemeleri'nde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekilinin belirlenmesinde HSYK tarafından belirlenmesi hüküm altına alındı.
Kapalı Cezaevlerinde tutulan suçluların örgün eğitim hakkı genişletildi.
Suç mağduru çocukların örselenmemesi için Çocuk Gözlem Evi açma yetkisi devlet üniversitelerine de tanındı.