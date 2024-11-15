https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kuzey-korenin-kamikaze-iha-testi-kimin-kontrolunde-gerceklesti-1090435806.html

Kuzey Kore’nin kamikaze İHA testi Kim’in kontrolünde gerçekleşti

Kuzey Kore’nin kamikaze İHA testi Kim’in kontrolünde gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) testini bizzat denetleyerek araçların seri üretime geçirilmesi gerektiğini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-15T13:34+0300

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savunma

kuzey kore

insansız hava aracı (iha)

iha

kamikaze iha

kim jong-un

test

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberinde, “Kim Jong-un, son zamanlarda geliştirilen yeni saldırı İHA’ları inceledi ve test saldırı uçuşlarını izledi” ifadesine yer verildi.Ulusal işletmede geliştirilen araçların testlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kamikaze İHA'ların bir an önce seri üretime girmesi gerektiğini vurgulayan Kim, “Muhtemelen dünyanın tüm savunma bakanlıkları, İHA’ların irili ufaklı çatışmalarda bariz başarı elde ettiğini kabul ediyor. Bu, günümüzde askeri alanda mutlak ihtiyaç haline gelen yeni bir eğilim” diye konuştu.Kuzey Kore, 31 Ekim’de yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-19’un denemesini gerçekleştirmişti. Füze 7 bin 687.5 kilometre yüksekliğe çıkarak bin kilometrelik mesafe kat etmişti. Daha önce, 5 Ekim’de de, yedi kısa menzilli füze denemesi yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/suru-ihaya-karsi-mucadelede-cok-etkileyici-rus-iha-bastiricisina-ilgi-buyuyor-1090422297.html

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kuzey kore, insansız hava aracı (iha), iha, kamikaze iha, kim jong-un, test