https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kuzey-korenin-kamikaze-iha-testi-kimin-kontrolunde-gerceklesti-1090435806.html
Kuzey Kore’nin kamikaze İHA testi Kim’in kontrolünde gerçekleşti
Kuzey Kore’nin kamikaze İHA testi Kim’in kontrolünde gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) testini bizzat denetleyerek araçların seri üretime geçirilmesi gerektiğini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:34+0300
2024-11-15T13:34+0300
2024-11-15T13:44+0300
savunma
kuzey kore
insansız hava aracı (iha)
iha
kamikaze iha
kim jong-un
test
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090435340_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_27691c6ef69f950b185f2a7822b5a72d.jpg
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberinde, “Kim Jong-un, son zamanlarda geliştirilen yeni saldırı İHA’ları inceledi ve test saldırı uçuşlarını izledi” ifadesine yer verildi.Ulusal işletmede geliştirilen araçların testlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kamikaze İHA'ların bir an önce seri üretime girmesi gerektiğini vurgulayan Kim, “Muhtemelen dünyanın tüm savunma bakanlıkları, İHA’ların irili ufaklı çatışmalarda bariz başarı elde ettiğini kabul ediyor. Bu, günümüzde askeri alanda mutlak ihtiyaç haline gelen yeni bir eğilim” diye konuştu.Kuzey Kore, 31 Ekim’de yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-19’un denemesini gerçekleştirmişti. Füze 7 bin 687.5 kilometre yüksekliğe çıkarak bin kilometrelik mesafe kat etmişti. Daha önce, 5 Ekim’de de, yedi kısa menzilli füze denemesi yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/suru-ihaya-karsi-mucadelede-cok-etkileyici-rus-iha-bastiricisina-ilgi-buyuyor-1090422297.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090435340_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_e199bb2ea697000d5c44feb7e0e89c7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, insansız hava aracı (iha), iha, kamikaze iha, kim jong-un, test
kuzey kore, insansız hava aracı (iha), iha, kamikaze iha, kim jong-un, test
Kuzey Kore’nin kamikaze İHA testi Kim’in kontrolünde gerçekleşti
13:34 15.11.2024 (güncellendi: 13:44 15.11.2024)
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) testini bizzat denetleyerek araçların seri üretime geçirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberinde, “Kim Jong-un, son zamanlarda geliştirilen yeni saldırı İHA’ları inceledi ve test saldırı uçuşlarını izledi” ifadesine yer verildi.
Ulusal işletmede geliştirilen araçların testlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kamikaze İHA'ların bir an önce seri üretime girmesi gerektiğini vurgulayan Kim, “Muhtemelen dünyanın tüm savunma bakanlıkları, İHA’ların irili ufaklı çatışmalarda bariz başarı elde ettiğini kabul ediyor. Bu, günümüzde askeri alanda mutlak ihtiyaç haline gelen yeni bir eğilim” diye konuştu.
Kuzey Kore, 31 Ekim’de yeni kıtalararası balistik füze Hwaseong-19’un denemesini gerçekleştirmişti. Füze 7 bin 687.5 kilometre yüksekliğe çıkarak bin kilometrelik mesafe kat etmişti. Daha önce, 5 Ekim’de de, yedi kısa menzilli füze denemesi yapılmıştı.