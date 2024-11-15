https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kutahyada-5-bin-yillik-yanmis-hashas-ve-nohut-taneleri-bulundu-1090443906.html

Kütahya'da 5 bin yıllık yanmış haşhaş ve nohut taneleri bulundu

Kütahya'da 5 bin yıllık yanmış haşhaş ve nohut taneleri bulundu

Sputnik Türkiye

Kütahya'da, termik santral sahasında yer alan höyükte yürütülen kurtarma kazısında, 5 bin yıllık haşhaş ve nohut taneleri bulundu. Kütahya Müze Müdürü Gürdal... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T15:21+0300

2024-11-15T15:21+0300

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kütahya

kazı

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Kütahya'da, termik santral sahasında yer alan höyükte yürütülen kurtarma kazısında, yanarak korunmuş hububat taneleri gün ışığına çıkarıldı. Kütahya Müzesi Müdürü Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal, mayısta başlayan kazı çalışmalarına arkeolog, antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 25 uzman personel ve 50 kişilik işçi grubuyla devam ettiklerini söyledi.Bu yıl kazı sezonunda Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağı tabakalarında çalıştıklarını belirten Gürdal, "Ağırlıklı olarak Erken Tunç Çağı'nın en erken tabakalarında, yani höyüğün ilk yerleşimlerine ağırlık verdik. Bu çalışmalar esnasında höyüğün mimarisi, günlük yaşam ve tarım ürünleriyle ilgili çeşitli bilgiler elde ettik" dedi.Alt tabakalarda her evin duvarı ayrı, üst tabakalarda duvarlar ortakKazılarda birbirine bitişik iki odadan oluşan dikdörtgen planlı evlere rastladıklarını ifade eden Gürdal, bu evlerde ilginç olanın daha üst tabakalarda evlerin bitişik olmasına rağmen ortak duvarlar kullanıldığını, daha alt tabakalarda ise her evin kendi duvarı olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.Günlük yaşama dair önemli bulgulara da ulaştıklarını anlatan Gürdal, "Evlerin fırınlarının tamamını ocaklarıyla, çeşitli tezgahlarıyla bütün iç donanımlarıyla açığa çıkardık. Ayrıca çeşitli çanak, çömlek, maşrapa gibi birçok mutfak eşyası gibi kaşıklar, bunun yanında günlük yaşama dair buluntular, pişmemiş ağırlıklar, kaplar bulduk. Bu durum, mekanların sadece ev olarak değil, atölye olarak da kullanıldığını gösteriyor" diye konuştu.'Tavşanlı ilçesi leblebisiyle ünlü'Gürdal, 5 bin yıl öncesinin tarım ve beslenmesine ışık tutacak tarım ürünlerini de gün yüzüne çıkardıklarını aktardı.Bu seneki en önemli buluntuların 5 bin yıllık haşhaş ve nohutlar olduğunu vurgulayan Gürdal, şöyle devam etti:"Buğday, mercimek, nohut ve haşhaş gibi örnekleri gün yüzüne çıkardık. Bunların içinde nohut bölge açısından önemli. Çünkü Tavşanlı ilçesi leblebisiyle ünlü. Haşhaş çok ilginç. Gaga ağızlı testiler ve küçük çömlekler içinde haşhaş bulduk. Haşhaş Kütahya ve Afyonkarahisar bölgesi için ekonomik değeri olan, günümüzde de ciddi anlamda gıda ve ilaç sanayinde kullanılan bir ürün. Haşhaş ve nohudun Kütahya için 5 bin yıldır ekonomik değere sahip olduğunu somut olarak söyleyebiliriz."Sevgi Gürdal, haşhaş ve nohutları yapıların kiler kısmında sıralanmış halde bulduklarını, yapılar yangın geçirdiği için de karbonlaşmadan dolayı bu buluntuların bugünlere kadar ulaşabildiğini sözlerine ekledi.

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nohut, haşhaş, kütahya, kazı