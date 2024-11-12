https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/1600-yil-sonra-anadoluda-bir-ilk-hz-suleymanin-resmedildigi-kolye-ucu-bulundu-1090312598.html

1600 yıl sonra Anadolu'da bir ilk: Hz. Süleyman'ın resmedildiği kolye ucu bulundu

1600 yıl sonra Anadolu'da bir ilk: Hz. Süleyman'ın resmedildiği kolye ucu bulundu

Sputnik Türkiye

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen kazı çalışmalarında 1600 yıllık Hazreti Süleyman'ın resmedildiği kolye ucu Anadolu'da... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T18:15+0300

2024-11-12T18:15+0300

2024-11-12T18:15+0300

türkiye

hz. süleyman

kolye

tarih

türk tarih kurumu (ttk)

arkeoloji

müze

karabük

hadrianoupolis antik kent

miras

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Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Hz. Süleyman'ın tasviri bulunan kolye ucu Anadolu'da ilk kez ortaya çıkarıldı.Karabük'ün Eskipazar içerisinde tarihi niteliği dünyaca bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen kazılarda 5. yüzyıldan kalma Hz. Süleyman betimli muska şeklindeki kolye ucu bulundu. Geç kalkolitik, Roma ve Erken Bizans döneminde kullanılan antik kent yeni buluntular ile tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kolye ucunu bulan Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ''Bunlardan bir tanesini bu hafta içerinde SDJ-3 kazı alanında çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser. Çünkü daha önce örneğine Anadolu'da hiç rastlanmadı. Bu kolyeyi değerli kılan iki ucunda bulunan betimlemeler'' dedi.Kolye ucunu anlatan Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ''Üzerindeki betimlemede Hz. Süleyman bir at üzerinde şeytanı mızraklarken resmedilmiş. Hz Süleyman 3 kutsal kitapta önemli sayılan biridir. İki dinde hükümdar olarak İslam da ise hem hükümdar hem de peygamber olarak bilinir. Kolye bizi hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/orduda-56-yildir-uzerine-oturduklari-tas-1800-yillik-tarihi-eser-cikti-1089940005.html

türkiye

karabük

hadrianoupolis antik kent

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hz. süleyman, kolye, tarih, türk tarih kurumu (ttk), arkeoloji, müze, karabük, hadrianoupolis antik kent, miras, define, defineci