https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kremlinden-trump-aciklamasi-pembe-gozluk-takmayacagiz-1090445895.html

Kremlin'den 'Trump' açıklaması: 'Pembe gözlük takmayacağız'

Kremlin'den 'Trump' açıklaması: 'Pembe gözlük takmayacağız'

Sputnik Türkiye

ABD'de Trump'ın zaferiyle tamamlanan seçimlerinden ardından Washington'la yeniden diyalog kurma konusunda 'mütevazı umut' taşıdıklarını söyleyen Peskov, ancak... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T15:42+0300

2024-11-15T15:42+0300

2024-11-15T15:42+0300

dünya

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moskova

vladimir putin

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dmitriy peskov

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New York Times (NYT) gazetesine demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'daki iktidar değişiminden sonra Rusya ile ABD arasında diyaloğun yeniden başlama ihtimali hakkında konuştu.Şu anda iki ülke arasında diyalog bulunmadığının altını çizen Peskov, en azından düşük düzeyde bir diyaloğun yeniden başlaması konusunda 'mütevazı umut' taşıdıklarını belirtti.Bununla beraber Rusya'nın bu konuda bir pembe gözlük takmayacağını vurgulayan Peskov, "Seçim kampanyası sırasında açıklama yapılmasının da bir şey olduğunu biliyoruz, ancak o kişi Oval Ofis'e girdiğinde her şey değişiyor" ifadelerini kullandı.Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini çözeceğine dair açıklamalarını seçimden sonra da sürdürmesi, Cumhuriyetçi politikacının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temas kuracağına dair beklentileri yükseltiyor.Trump, son olarak America First Policy' Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde verdiği resepsiyonda Rusya ve Ukrayna üzerinde şevkle çalışacaklarını kaydederek, "Buna (çatışmaya) son verme zamanı geldi. Rusya ve Ukrayna'nın durma vakti geldi" demişti.Başkanlık seçimini kazanan Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir işportacı olarak nitelemişti.Beyaz Saray'ın müstakbel başkanı, seçimi kazanması halinde Ukrayna krizini sadece 24 saat içinde müzakere yoluyla çözmeyi vaat etmişti.Putin, Trump hakkında ne demişti?Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinden dolayı Donald Trump'ı kutladığını belirterek seçimleri kazanan Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarının dikkate değer olduğunu söylemişti.Putin bu hususa ilişkin, "Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme ve Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunma arzusu hakkında söylediklerinin en azından dikkati hak ettiğini düşünüyorum" cümlesini kaydetmişti.Kendisine yöneltilen “Trump'la liderlik etmeye hazır olduğunuzu mu söylüyorsunuz?” sorusuna "Hazırım" yanıtını veren Putin sözlerini şöyle sürdürmüştü:

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rusya, abd, kremlin, washington, moskova, vladimir putin, donald trump, dmitriy peskov