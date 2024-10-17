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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kızından şiddet gördüğünü açıkladı
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kızından şiddet gördüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul tarafından şiddet gördüğünü itiraf etti. 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T00:54+0300
2024-10-17T00:54+0300
2024-10-17T00:59+0300
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 19 yaşındaki kızının yasaklı madde kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından duyurdu.Ünlü Şarkıcı Umut Akyürek sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un kendisine ve babasına şiddet uyguladığını belirtti. Yasaklı madde kullanan kızını yaşı reşit olduğu için tedavi ettiremediğini yetkililerden yardım beklediğini söyledi. 'Hastaneye yatıramıyorum'Videoda kızının madde kullanımı için elinden geldiğini yaptığını belirten sanatçı Umut Akyürek şöyle konuştu:'Babasına iki kez bıçakla saldırıda bulundu'Yardım çağrısında bulunan Umut Akyürek "Korkuyoruz çünkü başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Babasına iki kere bıçakla saldırıda bulundu, beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" şeklinde konuştu.Umut Akyürek kimdir?Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Sakarya'da ilkokul eğitimini tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Müzik kariyerine 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. olması ile başladı. Kendisi ayrıca TRT sanatçısıdır.
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kızından şiddet gördüğünü açıkladı
00:54 17.10.2024 (güncellendi: 00:59 17.10.2024)
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul tarafından şiddet gördüğünü itiraf etti. 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı evlilikten doğan kızının uyuşturucu kullandığını ve babasına bıçak çektiğini açıkladı.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 19 yaşındaki kızının yasaklı madde kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü Şarkıcı Umut Akyürek sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un kendisine ve babasına şiddet uyguladığını belirtti. Yasaklı madde kullanan kızını yaşı reşit olduğu için tedavi ettiremediğini yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
'Hastaneye yatıramıyorum'
Videoda kızının madde kullanımı için elinden geldiğini yaptığını belirten sanatçı Umut Akyürek şöyle konuştu:
Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polisler geliyorlar, dil döküyorlar. En fazla götürüp ifade alıyorlar. Bununla ilgili bir çözüm olmuyor. Biliyorsunuz, kamuoyunu günlerdir meşgul eden, üst üste yaşanan olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu, iki genç kızımız katledildi ve hepsinin kökeninde de bu illet var. Bakın aileleri şikayet etmiş defalarca ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar adeta hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla.
'Babasına iki kez bıçakla saldırıda bulundu'
Yardım çağrısında bulunan Umut Akyürek "Korkuyoruz çünkü başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Babasına iki kere bıçakla saldırıda bulundu, beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" şeklinde konuştu.
Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Sakarya'da ilkokul eğitimini tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Müzik kariyerine 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. olması ile başladı. Kendisi ayrıca TRT sanatçısıdır.