Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kızından şiddet gördüğünü açıkladı

Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polisler geliyorlar, dil döküyorlar. En fazla götürüp ifade alıyorlar. Bununla ilgili bir çözüm olmuyor. Biliyorsunuz, kamuoyunu günlerdir meşgul eden, üst üste yaşanan olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu, iki genç kızımız katledildi ve hepsinin kökeninde de bu illet var. Bakın aileleri şikayet etmiş defalarca ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar adeta hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla.