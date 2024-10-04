https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kiyiya-vuran-4-katil-balina-gunler-suren-calisma-sonunda-kurtarildi-1088824147.html

Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı

Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın doğusunda bir yarımada olan Kamçatka açıklarında sığlıkta mahsur kalan ikisi yetişkin ve ikisi yavru 4 katil balina, Rusya Acil Durumlar... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T16:22+0300

2024-10-04T16:22+0300

2024-10-04T16:25+0300

yaşam

katil balina

orca

rusya acil durum bakanlığı

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

kamçatka

kamçatka yarımadası

kıyıya vurdu

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Rusya Federasyonu’nun Kamçatka açıklarında 2 Ekim'de suların çekilmesiyle kıyıdaki sığ sularda mahsur kalan dört katil balinayı tespit eden acil durum ekipleri, balinaların yardımına koştu. 30 kişilik ekip, dev memelilerin derisinin kurumaması için sürekli balinaların üstüne deniz suyu dökerken, balinalar derinliğe doğru yavaşça çekildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 4 Ekim’de kıyıdan yaklaşık 2 kilometre derinliğe şişme botlarla kademeli olarak çekilen 4 balinanın su derinliği güvenli bölgeye geldiğini ifade etti. Koyun dışına çıkan balinaların izlenerek açık suya ulaştıkları teyit edildi.

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kamçatka

kamçatka yarımadası

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Sputnik Türkiye

katil balina, orca, rusya acil durum bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), kamçatka, kamçatka yarımadası, kıyıya vurdu