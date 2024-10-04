https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kiyiya-vuran-4-katil-balina-gunler-suren-calisma-sonunda-kurtarildi-1088824147.html
Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı
Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın doğusunda bir yarımada olan Kamçatka açıklarında sığlıkta mahsur kalan ikisi yetişkin ve ikisi yavru 4 katil balina, Rusya Acil Durumlar... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T16:22+0300
2024-10-04T16:22+0300
2024-10-04T16:25+0300
yaşam
katil balina
orca
rusya acil durum bakanlığı
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
kamçatka
kamçatka yarımadası
kıyıya vurdu
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Rusya Federasyonu’nun Kamçatka açıklarında 2 Ekim'de suların çekilmesiyle kıyıdaki sığ sularda mahsur kalan dört katil balinayı tespit eden acil durum ekipleri, balinaların yardımına koştu. 30 kişilik ekip, dev memelilerin derisinin kurumaması için sürekli balinaların üstüne deniz suyu dökerken, balinalar derinliğe doğru yavaşça çekildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 4 Ekim’de kıyıdan yaklaşık 2 kilometre derinliğe şişme botlarla kademeli olarak çekilen 4 balinanın su derinliği güvenli bölgeye geldiğini ifade etti. Koyun dışına çıkan balinaların izlenerek açık suya ulaştıkları teyit edildi.
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kamçatka
kamçatka yarımadası
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katil balina, orca, rusya acil durum bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), kamçatka, kamçatka yarımadası, kıyıya vurdu
katil balina, orca, rusya acil durum bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), kamçatka, kamçatka yarımadası, kıyıya vurdu
Kıyıya vuran 4 katil balina, günler süren çalışma sonunda kurtarıldı
16:22 04.10.2024 (güncellendi: 16:25 04.10.2024)
Rusya'nın doğusunda bir yarımada olan Kamçatka açıklarında sığlıkta mahsur kalan ikisi yetişkin ve ikisi yavru 4 katil balina, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın 30 kişilik ekibiyle derinliğe çekilerek kurtarıldı.
Rusya Federasyonu’nun Kamçatka açıklarında 2 Ekim'de suların çekilmesiyle kıyıdaki sığ sularda mahsur kalan dört katil balinayı tespit eden acil durum ekipleri, balinaların yardımına koştu. 30 kişilik ekip, dev memelilerin derisinin kurumaması için sürekli balinaların üstüne deniz suyu dökerken, balinalar derinliğe doğru yavaşça çekildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 4 Ekim’de kıyıdan yaklaşık 2 kilometre derinliğe şişme botlarla kademeli olarak çekilen 4 balinanın su derinliği güvenli bölgeye geldiğini ifade etti. Koyun dışına çıkan balinaların izlenerek açık suya ulaştıkları teyit edildi.