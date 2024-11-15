https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/japonyada-vergi-borcu-nedeniyle-el-konulan-luks-otomobil-1-milyon-dolarin-uzerinde-bir-fiyatla-1090434467.html

Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı

Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı

Sputnik Türkiye

Vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka arabası rekor fiyata alıcı buldu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T13:27+0300

2024-11-15T13:27+0300

2024-11-15T13:27+0300

dünya

japonya

vergi borcu

vergi borcu sorgulama

ferrari

açık artırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102174/74/1021747488_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_89e4b5a00896ad9c40b776a780bfdbd4.jpg

Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefi bir kişinin Ferrari marka aracına el konuldu. El konulan araç, rekor bir fiyat olan 1.09 milyon dolara satıldı. Mezatta satıldıYasa doğrultusunda Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi, el konulan 1500 kilometrede metalik gri Ferrari "F12tdf" aracı 71,3 milyon yen asgari fiyata çevrim içi mezada çıkardı. Japonya Ulusal Vergi Dairesinin açıklamasına göre, lüks araç 171 milyon yene (1,09 milyon dolar) satıldı ve şimdiye kadar ki en yüksek fiyata ulaştı.2024 başında asgari 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezada çıkarılan Ferrari marka başka bir araç da 94,3 milyon yene (606 bin dolar) alıcı bulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/fiat-ferrari-ve-juventusun-sahibi-agnelli-ailesinin-tum-mal-varliklarinaelkonulacak-markalara-ne-1088331437.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, vergi borcu, vergi borcu sorgulama, ferrari, açık artırma