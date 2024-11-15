https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/japonyada-vergi-borcu-nedeniyle-el-konulan-luks-otomobil-1-milyon-dolarin-uzerinde-bir-fiyatla-1090434467.html
Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı
Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı
Sputnik Türkiye
Vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka arabası rekor fiyata alıcı buldu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:27+0300
2024-11-15T13:27+0300
2024-11-15T13:27+0300
dünya
japonya
vergi borcu
vergi borcu sorgulama
ferrari
açık artırma
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Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefi bir kişinin Ferrari marka aracına el konuldu. El konulan araç, rekor bir fiyat olan 1.09 milyon dolara satıldı. Mezatta satıldıYasa doğrultusunda Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi, el konulan 1500 kilometrede metalik gri Ferrari "F12tdf" aracı 71,3 milyon yen asgari fiyata çevrim içi mezada çıkardı. Japonya Ulusal Vergi Dairesinin açıklamasına göre, lüks araç 171 milyon yene (1,09 milyon dolar) satıldı ve şimdiye kadar ki en yüksek fiyata ulaştı.2024 başında asgari 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezada çıkarılan Ferrari marka başka bir araç da 94,3 milyon yene (606 bin dolar) alıcı bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/fiat-ferrari-ve-juventusun-sahibi-agnelli-ailesinin-tum-mal-varliklarinaelkonulacak-markalara-ne-1088331437.html
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japonya, vergi borcu, vergi borcu sorgulama, ferrari, açık artırma
japonya, vergi borcu, vergi borcu sorgulama, ferrari, açık artırma
Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı
Vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka arabası rekor fiyata alıcı buldu.
Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefi bir kişinin Ferrari marka aracına el konuldu. El konulan araç, rekor bir fiyat olan 1.09 milyon dolara satıldı.
Yasa doğrultusunda Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi, el konulan 1500 kilometrede metalik gri Ferrari "F12tdf" aracı 71,3 milyon yen asgari fiyata çevrim içi mezada çıkardı. Japonya Ulusal Vergi Dairesinin açıklamasına göre, lüks araç 171 milyon yene (1,09 milyon dolar) satıldı ve şimdiye kadar ki en yüksek fiyata ulaştı.
2024 başında asgari 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezada çıkarılan Ferrari marka başka bir araç da 94,3 milyon yene (606 bin dolar) alıcı bulmuştu.