Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ukrayna'ya verilen silahlar, Avrupa iç pazarında yayılabilir. Mafyalaşma ve çeteleşme başlayabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
18 yaşın altında 44 çocuk HIV pozitif
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:34
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:54
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/japonyada-vergi-borcu-nedeniyle-el-konulan-luks-otomobil-1-milyon-dolarin-uzerinde-bir-fiyatla-1090434467.html
Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı
Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı
Sputnik Türkiye
Vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka arabası rekor fiyata alıcı buldu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:27+0300
2024-11-15T13:27+0300
dünya
japonya
vergi borcu
vergi borcu sorgulama
ferrari
açık artırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102174/74/1021747488_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_89e4b5a00896ad9c40b776a780bfdbd4.jpg
Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefi bir kişinin Ferrari marka aracına el konuldu. El konulan araç, rekor bir fiyat olan 1.09 milyon dolara satıldı. Mezatta satıldıYasa doğrultusunda Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi, el konulan 1500 kilometrede metalik gri Ferrari "F12tdf" aracı 71,3 milyon yen asgari fiyata çevrim içi mezada çıkardı. Japonya Ulusal Vergi Dairesinin açıklamasına göre, lüks araç 171 milyon yene (1,09 milyon dolar) satıldı ve şimdiye kadar ki en yüksek fiyata ulaştı.2024 başında asgari 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezada çıkarılan Ferrari marka başka bir araç da 94,3 milyon yene (606 bin dolar) alıcı bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/fiat-ferrari-ve-juventusun-sahibi-agnelli-ailesinin-tum-mal-varliklarinaelkonulacak-markalara-ne-1088331437.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102174/74/1021747488_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4540d11feda1fcbfb09af299303c7b63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, vergi borcu, vergi borcu sorgulama, ferrari, açık artırma
japonya, vergi borcu, vergi borcu sorgulama, ferrari, açık artırma

Japonya'da vergi borcu nedeniyle el konulan lüks otomobil 1 milyon doların üzerinde bir fiyatla satıldı

13:27 15.11.2024
© Flickr / inu-photoJaponya bayrağı
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Flickr / inu-photo
Abone ol
Vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka arabası rekor fiyata alıcı buldu.
Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, vergi borcunu ödeyemeyen vergi mükellefi bir kişinin Ferrari marka aracına el konuldu. El konulan araç, rekor bir fiyat olan 1.09 milyon dolara satıldı.

Mezatta satıldı

Yasa doğrultusunda Tokyo Bölgesel Vergi Dairesi, el konulan 1500 kilometrede metalik gri Ferrari "F12tdf" aracı 71,3 milyon yen asgari fiyata çevrim içi mezada çıkardı. Japonya Ulusal Vergi Dairesinin açıklamasına göre, lüks araç 171 milyon yene (1,09 milyon dolar) satıldı ve şimdiye kadar ki en yüksek fiyata ulaştı.
2024 başında asgari 56,8 milyon yen fiyat etiketiyle mezada çıkarılan Ferrari marka başka bir araç da 94,3 milyon yene (606 bin dolar) alıcı bulmuştu.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
EKONOMİ
Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'nin tüm mal varlıklarına el konulacak: Markalara ne olacak?
23 Eylül, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала