https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/fiat-ferrari-ve-juventusun-sahibi-agnelli-ailesinin-tum-mal-varliklarinaelkonulacak-markalara-ne-1088331437.html

Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'nin tüm mal varlıklarına el konulacak: Markalara ne olacak?

Fiat, Ferrari ve Juventus'un sahibi Agnelli Ailesi'nin tüm mal varlıklarına el konulacak: Markalara ne olacak?

Sputnik Türkiye

İtalya’nın ünlü Agnelli Ailesi, vergi kaçırma suçlamalarıyla manşetlere taşındı. Fiat’ın kurucusu olan aileye karşı açılan davada, İtalyan mahkemesi 75 milyon... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T13:26+0300

2024-09-23T13:26+0300

2024-09-23T13:26+0300

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Aile içi gerilim, Fiat'ın kurucusu Gianni Agnelli’nin 2003’teki ölümünden bu yana büyüyor. Agnelli, torunu John Elkann'ı varisi olarak işaret etmişti, ancak bu karar kızı Margherita Agnelli’nin tepkisini çekti. Margherita, babasının servetinin kendisinden gizlendiğini öne sürerek uzun yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Vergi kaçırma suçlamaları, bu aile içi kavgayı daha da karmaşık hale getirdi.75 milyon euroya el konulduİtalyan yargısı, ailenin servetinin bir kısmını gizleyerek vergi yükümlülüklerinden kaçındığı iddialarını değerlendirerek, 75 milyon euroluk bir miktara el konulmasına hükmetti. Elkann kardeşlerin avukatları ise bu servetin İtalya dışındaki mülklerle bağlantılı olduğunu ve İtalyan yasalarına tabi olmadığını savunarak karara itiraz etmeye hazırlanıyor.Aile serveti 35 milyar euroyu aşıyorAgnelli Ailesi’nin sahibi olduğu Dicembre şirketinin toplam değerinin 35 milyar euroyu aştığı biliniyor. El konulan 75 milyon euroluk miktar, bu devasa servetin yanında küçük bir rakam olarak görünse de, davanın ailenin prestiji üzerindeki etkisi büyük olacak gibi görünüyor. Özellikle aileyi uzun süredir meşgul eden miras kavgaları, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor.Margherita Agnelli ve aile i̇çindeki çatışmalarMargherita Agnelli, 1.2 milyar euro karşılığında aile şirketindeki hisselerinden vazgeçmeyi kabul etmişti, ancak daha sonra bu anlaşmadan geri adım atarak servetin gizlendiğini iddia etti. Margherita'nın bu iddiaları, oğlu Lapo Elkann'ın sert tepkisine yol açtı. Lapo, annesinin bu davalarla aileyi böldüğünü ifade etmişti.Hukuk savaşları derinleşiyorMargherita Agnelli, annesi Marella Caracciolo’nun 2019’da vefat etmesinin ardından, Alzheimer hastası olan annesinin kararlarının geçersiz olduğunu savunarak yeniden hukuki yollara başvurdu. Bu süreçte, İtalyan yetkililer, aileye ait bazı bilgisayarlara el koyarak servetin nasıl yönetildiğini araştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sgk-uzmani-erdursundan-onemli-uyarilar-bunlari-sakin-yapmayin-emekliliginiz-iptal-olur-1088331243.html

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