https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/japon-imparatorlugu-ailesinin-en-yasli-uyesi-prenses-yuriko-101-yasinda-oldu-1090429839.html
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü
Sputnik Türkiye
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi olan Prenses Yuriko, İmparatorluk Hanedanlığı Ajansı'nın haberine göre, 101 yaşında öldü. Ölüm nedeni açıklanmayan... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:56+0300
2024-11-15T11:56+0300
2024-11-15T11:56+0300
dünya
asya & pasifik
asya
japonya
japon prenses yuriko
imparator naruhito
imparator hirohito
2. dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090427176_0:1053:2048:2205_1920x0_80_0_0_25f3eff46329dff56193531e6ccfadba.jpg
Japonya İmparatoru Hirohito'nun kardeşinin eşi ve imparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi olan Japon Prenses Yuriko, 101 yaşında öldü. Saray yetkilileri, Prenses Yuriko'nun son zamanlarda sağlığının kötüye gittiğini belirtti ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Yerel medyanın haberlerine göre Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü öne sürüldü.1923'te bir aristokrat olarak doğan Yuriko, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından aylar önce, Hirohito'nun küçük kardeşi ve mevcut İmparator Naruhito'nun amcası olan Prens Mikasa ile 18 yaşındayken evlendi. Beş çocuk büyüten Prenses Yuriko, kocasından ve üç oğlundan daha uzun yaşadı.Prenses Yuriko, Mart ayında felç ve zatürre geçirmeden önce yüz yaşına kadar sağlıklı bir hayat sürmüştü. İmparatorluk Hanedanı Ajansı'na göre, fitness programı izleyerek egzersiz yapmaktan hoşlanıyordu. Prenses felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri yoğun bakıma alındı. Prensesin ölümüyle Japonya'nın imparatorluk ailesi üyelerinin sayısı 16 kişiye düştü. İmparatorluk ailesinin en genç üyesi İmparator Naruhito'nun yeğeni olan Prens Hisahito, şu anda tahtın son varisi ve yakın zamanda 18 yaşına girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/prens-hisahito-18-yasina-girdi-japonyadaki-anayasal-monarsi-nasil-isliyor-imparator-kim-1087850878.html
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090427176_0:655:2048:2191_1920x0_80_0_0_9b95cf46127c8f7839cd4ac39358e709.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, asya, japonya, japon prenses yuriko, imparator naruhito, imparator hirohito, 2. dünya savaşı
asya & pasifik, asya, japonya, japon prenses yuriko, imparator naruhito, imparator hirohito, 2. dünya savaşı
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi olan Prenses Yuriko, İmparatorluk Hanedanlığı Ajansı'nın haberine göre, 101 yaşında öldü. Ölüm nedeni açıklanmayan Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü iddia ediliyor.
Japonya İmparatoru Hirohito'nun kardeşinin eşi ve imparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi olan Japon Prenses Yuriko, 101 yaşında öldü. Saray yetkilileri, Prenses Yuriko'nun son zamanlarda sağlığının kötüye gittiğini belirtti ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Yerel medyanın haberlerine göre Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü öne sürüldü.
1923'te bir aristokrat olarak doğan Yuriko, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından aylar önce, Hirohito'nun küçük kardeşi ve mevcut İmparator Naruhito'nun amcası olan Prens Mikasa ile 18 yaşındayken evlendi. Beş çocuk büyüten Prenses Yuriko, kocasından ve üç oğlundan daha uzun yaşadı.
Prenses Yuriko, Mart ayında felç ve zatürre geçirmeden önce yüz yaşına kadar sağlıklı bir hayat sürmüştü. İmparatorluk Hanedanı Ajansı'na göre, fitness programı izleyerek egzersiz yapmaktan hoşlanıyordu. Prenses felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri yoğun bakıma alındı.
Prensesin ölümüyle Japonya'nın imparatorluk ailesi üyelerinin sayısı 16 kişiye düştü. İmparatorluk ailesinin en genç üyesi İmparator Naruhito'nun yeğeni olan Prens Hisahito, şu anda tahtın son varisi ve yakın zamanda 18 yaşına girdi.