Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dogecoin dev şirketleri geride bıraktı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
18 yaşın altında 44 çocuk HIV pozitif
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:36
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/japon-imparatorlugu-ailesinin-en-yasli-uyesi-prenses-yuriko-101-yasinda-oldu-1090429839.html
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü
Sputnik Türkiye
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi olan Prenses Yuriko, İmparatorluk Hanedanlığı Ajansı'nın haberine göre, 101 yaşında öldü. Ölüm nedeni açıklanmayan... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:56+0300
2024-11-15T11:56+0300
dünya
asya & pasifik
asya
japonya
japon prenses yuriko
imparator naruhito
imparator hirohito
2. dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090427176_0:1053:2048:2205_1920x0_80_0_0_25f3eff46329dff56193531e6ccfadba.jpg
Japonya İmparatoru Hirohito'nun kardeşinin eşi ve imparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi olan Japon Prenses Yuriko, 101 yaşında öldü. Saray yetkilileri, Prenses Yuriko'nun son zamanlarda sağlığının kötüye gittiğini belirtti ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Yerel medyanın haberlerine göre Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü öne sürüldü.1923'te bir aristokrat olarak doğan Yuriko, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından aylar önce, Hirohito'nun küçük kardeşi ve mevcut İmparator Naruhito'nun amcası olan Prens Mikasa ile 18 yaşındayken evlendi. Beş çocuk büyüten Prenses Yuriko, kocasından ve üç oğlundan daha uzun yaşadı.Prenses Yuriko, Mart ayında felç ve zatürre geçirmeden önce yüz yaşına kadar sağlıklı bir hayat sürmüştü. İmparatorluk Hanedanı Ajansı'na göre, fitness programı izleyerek egzersiz yapmaktan hoşlanıyordu. Prenses felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri yoğun bakıma alındı. Prensesin ölümüyle Japonya'nın imparatorluk ailesi üyelerinin sayısı 16 kişiye düştü. İmparatorluk ailesinin en genç üyesi İmparator Naruhito'nun yeğeni olan Prens Hisahito, şu anda tahtın son varisi ve yakın zamanda 18 yaşına girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/prens-hisahito-18-yasina-girdi-japonyadaki-anayasal-monarsi-nasil-isliyor-imparator-kim-1087850878.html
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090427176_0:655:2048:2191_1920x0_80_0_0_9b95cf46127c8f7839cd4ac39358e709.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, asya, japonya, japon prenses yuriko, imparator naruhito, imparator hirohito, 2. dünya savaşı
asya & pasifik, asya, japonya, japon prenses yuriko, imparator naruhito, imparator hirohito, 2. dünya savaşı

Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü

11:56 15.11.2024
© AP PhotoJapon prenses Yuriko
Japon prenses Yuriko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AP Photo
Abone ol
Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi olan Prenses Yuriko, İmparatorluk Hanedanlığı Ajansı'nın haberine göre, 101 yaşında öldü. Ölüm nedeni açıklanmayan Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü iddia ediliyor.
Japonya İmparatoru Hirohito'nun kardeşinin eşi ve imparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi olan Japon Prenses Yuriko, 101 yaşında öldü. Saray yetkilileri, Prenses Yuriko'nun son zamanlarda sağlığının kötüye gittiğini belirtti ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Yerel medyanın haberlerine göre Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü öne sürüldü.
1923'te bir aristokrat olarak doğan Yuriko, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından aylar önce, Hirohito'nun küçük kardeşi ve mevcut İmparator Naruhito'nun amcası olan Prens Mikasa ile 18 yaşındayken evlendi. Beş çocuk büyüten Prenses Yuriko, kocasından ve üç oğlundan daha uzun yaşadı.
Prenses Yuriko, Mart ayında felç ve zatürre geçirmeden önce yüz yaşına kadar sağlıklı bir hayat sürmüştü. İmparatorluk Hanedanı Ajansı'na göre, fitness programı izleyerek egzersiz yapmaktan hoşlanıyordu. Prenses felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri yoğun bakıma alındı.
Prensesin ölümüyle Japonya'nın imparatorluk ailesi üyelerinin sayısı 16 kişiye düştü. İmparatorluk ailesinin en genç üyesi İmparator Naruhito'nun yeğeni olan Prens Hisahito, şu anda tahtın son varisi ve yakın zamanda 18 yaşına girdi.
İmparator Naruhito - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
DÜNYA
Prens Hisahito 18 yaşına girdi: Japonya’daki anayasal monarşi nasıl işliyor, imparator kim?
10 Eylül, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала