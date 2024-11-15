https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/japon-imparatorlugu-ailesinin-en-yasli-uyesi-prenses-yuriko-101-yasinda-oldu-1090429839.html

Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü

Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında öldü

Sputnik Türkiye

Japon İmparatorluğu ailesinin en yaşlı üyesi olan Prenses Yuriko, İmparatorluk Hanedanlığı Ajansı'nın haberine göre, 101 yaşında öldü. Ölüm nedeni açıklanmayan... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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Japonya İmparatoru Hirohito'nun kardeşinin eşi ve imparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi olan Japon Prenses Yuriko, 101 yaşında öldü. Saray yetkilileri, Prenses Yuriko'nun son zamanlarda sağlığının kötüye gittiğini belirtti ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Yerel medyanın haberlerine göre Prenses Yuriko'nun zatürreden öldüğü öne sürüldü.1923'te bir aristokrat olarak doğan Yuriko, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından aylar önce, Hirohito'nun küçük kardeşi ve mevcut İmparator Naruhito'nun amcası olan Prens Mikasa ile 18 yaşındayken evlendi. Beş çocuk büyüten Prenses Yuriko, kocasından ve üç oğlundan daha uzun yaşadı.Prenses Yuriko, Mart ayında felç ve zatürre geçirmeden önce yüz yaşına kadar sağlıklı bir hayat sürmüştü. İmparatorluk Hanedanı Ajansı'na göre, fitness programı izleyerek egzersiz yapmaktan hoşlanıyordu. Prenses felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri yoğun bakıma alındı. Prensesin ölümüyle Japonya'nın imparatorluk ailesi üyelerinin sayısı 16 kişiye düştü. İmparatorluk ailesinin en genç üyesi İmparator Naruhito'nun yeğeni olan Prens Hisahito, şu anda tahtın son varisi ve yakın zamanda 18 yaşına girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/prens-hisahito-18-yasina-girdi-japonyadaki-anayasal-monarsi-nasil-isliyor-imparator-kim-1087850878.html

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